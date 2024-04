Esce il 3 maggio il nuovo album di inediti di Ermal Meta da titolo “Buona Fortuna” (ColumbiaRecords/Sony Music). Il significato della parola fortuna vista da diverse angolazioni e una dedica speciale alla figlia Fortuna che Ermal e la sua compagna stanno aspettando, e che come annunciato dallo stesso cantante, dovrebbe nascere nel prossimo mese di giugno. Nell’album due featuring d’eccezione: Jake La Furia in “Male più non fare”, singolo apripista dell’intero progetto, uscito lo scorso dicembre, e Levante in “lo e te”.

Ermal Meta, in uscita il nuovo album “Buona Fortuna”

“Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente. La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore. Buona Fortuna è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro. Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più. Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me.” Racconta Ermal Meta alla conferenza stampa per la presentazione del suo nuovo album dal titolo “Buona Fortuna”.

Una riflessione, dunque, sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a Fortuna, la figlia che Ermal e la sua compagna stanno aspettando. Sulla copertina, da una balena bianca di melvilliana memoria partono dodici fili, undici bianchi e uno rosso, che si uniscono alle altrettante tracce che compongono album, ad ognuna delle quali è associato un simbolo. Il filo rosso conduce alla title track “Buona Fortuna”, rappresentata dal simbolo più importante che è quello della bussola.

Ermal Meta conduttore di Sanremo? La risposta dell’artista

Durante la conferenza stampa, Ermal Meta racconta di come è riuscito insieme alla compagna a tenere nascosta la gravidanza. Inoltre alla domanda su una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo in veste di conduttore, il cantante ha dichiarato di non essere interessato a tornare come conduttore ma bensì come cantante.

L’incontro con i fan

L’uscita dell’album, disponibile nei formati cd, vinile nero e vinile colorato autografato in esclusiva per Amazon.it, è accompagnata in radio dal nuovo singolo “Mediterraneo”: “un luogo, un viaggio circolare in cui si incontrano anime e storie. Per ogni sguardo c’è una differente visione di quello che il Mediterraneo rappresenta”. Ermal incontrerà i fan in questi appuntamenti con Feltrinelli:

Venerdì 3 Maggio – Milano – Feltrinelli – Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30

Domenica 5 Maggio – Verona – Feltrinelli – Via Quattro Spade, 2 Verona – ore 17.30

Lunedì 6 Maggio – Bari – Via Melo, 119 – ore 18.00

Martedì 7 Maggio – Roma – Feltrinelli – Viale Libia, 186 – ore 18.00

Il tour in giro per l’Italia

“Buona Fortuna” sarà il cuore pulsante del nuovo tour di Ermal Meta in partenza il 13 luglio dal Teatro Romano di Verona che lo porterà questa estate sui palchi più importanti della penisola. Uno spettacolo nuovo che segna il ritorno alla dimensione live in un anno per lui molto importante. I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono in prevendita su TicketOne. Qui il calendario con le date e le città:

13 luglio Festival della Bellezza, Teatro Romano – Verona

18 luglio Anima Festival, Anfiteatro dell’Anima – Cervere (CN)

19 luglio Live in Genova, Arena del Mare – Genova

28 luglio Anaxum Festival, Arena del Marinaretto – Palazzolo Dello Stella (UD)

11 agosto La Versiliana Festival, Teatro La Versiliana – Marina di Pietrasanta (LU)

21 agosto Oversound Music Festival, Piazza Libertini – Lecce

24 agosto Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea (CT)

25 agosto Dream Pop Fest, Teatro di Verdura – Palermo

5 settembre Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea – Roma

14 settembre Carroponte – Sesto San Giovanni (MI)

I brani contenuti nel disco