Tutto pronto per l’ultimo appuntamento de “Le Ragazze“, il il programma che racconta storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. Scopriamo le anticipazioni e le protagoniste della puntata di stasera, sabato 4 maggio 2024.

Le Ragazze, le protagoniste della puntata di sabato 4 maggio 2024

Sabato 4 maggio 2024 dalle ore 21.45 va in onda in prima serata su Rai 3 l’ultima nuova puntata de “Le Ragazze“, il programma condotto da Francesca Fialdini che racconta le storie di alcune donne che con la loro vita hanno segnato il corso della storia. Come sempre il cuore pulsante del programma sono racconti personali di donne incorniciate dalla storia del nostro Paese. Ogni singolo racconto è arricchito dall’archivio privato delle protagoniste e dai preziosi materiali delle Teche Rai.

Nella puntata di stasera la storia di Elvia Figliuolo, in arte Misselvia, una delle primissime paroliere della musica italiana. Classe 1924, Elvia si trasferisce giovanissima a Milano dove comincia a lavorare come segretaria di Giuseppe Gallazzi, titolare delle Edizioni Musicali Francis Day. Poco dopo si iscrive come autrice alla SIAE con lo pseudonimo Misselvia e scrive canzoni per grandi della musica italiana come: Iva Zanicchi, Bobby Solo, Dalida, Nada, Michele, Natalino Otto, Caterina Valente, Mina e Celentano.

La seconda storia è quella di Leontine Snell, ballerina che ha debuttato a soli 15 anni al Lido di Parigi come prima donna nel leggendario corpo di ballo delle Bluebell. Una vita dedita alla danza quella di Leontine che a 4 anni comincia a studiare all’Accademia per poi partire alla volta di Parigi. L’Italia è nel suo destino, visto che partecipa alle riprese di Studio 1 iniziando a lavorare con Antonello Falqui, Mina e Don Lurio.

Le Ragazze, le storie di Venere Scaranna e Veronica Lucchesi

Nell’ultima puntata di stasera, sabato 4 maggio 2024, de Le Ragazze vengono raccontate anche le storie di Venere Scaranna, donna vigile urbano tra le prime d’Italia. Nata in una famiglia semplice, Venere riesce ugualmente a studiare ed entra nell’UDI, Unione Donne Italiane, organizzazione che promuove l’emancipazione femminile.

Le ultime storie sono quelle di ragazze degli anni 2000. Si comincia con Veronica Lucchesi , la giovane cantante che cresce con grande sogno americano. Dopo essersi iscritta alla facoltà di Giurisprudenza incontra Dario Mangiaracina. E’ l’incontro che le cambia la vita, visto che insieme fondano il duo de La Rappresentante di Lista. Infine la storia di Marina Cuollo, 42 anni, scrittrice, speaker e attivista napoletana. Sin dalla nascita è affetta da una rara sindrome, quella di Melnick Needles, che provoca una grave condizione degenerativa di disabilità. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “A Disabilandia si tromba”.

“Le Ragazze” è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa scritto da Cristiana Mastropietro e prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura. Regia: Riccardo Mastropietro e Antonio Miorin. Il produttore esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli. Delegato Rai: Giulia Lanza.