Forbidden fruit la soap turca chiamata a “sostituire” Tradimento per tutta l’estate, prosegue a gran ritmo su Canale 5. Cosa accadrà nella quarta settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 4 all’8 agosto.

Forbidden fruit, trame all’8 agosto

Ci saranno forti momenti di tensione tra Yildiz e Halit nelle prossime puntate Forbidden fruit. Gli episodi in onda dal 4 all’8 agosto mostreranno una mossa di Ender, che rischierà di rovinare i sogni di vita agiata di Yildiz. L’ex di Halit infatti, farà ascoltare all’uomo alcune registrazioni compromettenti, nelle quali si sentirà Sengul confidare a Caner gli stratagemmi messi in atto da Yildiz per sposarlo.

Neppure il successivo tentativo di ritrattare le sue dichiarazioni di Sengul – che poco dopo affermerà di aver parlato solo mossa dalla rabbia nei confronti dell’ex amica che l’avrà snobbata – non servirà a molto. Halit sarà profondamente deluso dalla donna che ama, e questo spingerà Yildiz a decidere di lasciare la villa per trasferirsi nella sua vecchia casa.

Trame Forbidden fruit, spoiler all’8 agosto: Zeynep torna in Turchia

Subito dopo essersi trasferita nuovamente nel vecchio appartamento, Yildiz chiamerà Zeynep e le chiederà di raggiungerla. La sorella della donna non se la sentirà di far mancare il suo appoggio alla consanguinea e -sebbene addolorata all’idea di dover salutare Cem – si preparerà a lasciare gli Stati Uniti per fare ritorno in Turchia.

Rientrata nel suo paese natale, Zeynep si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro, proprio mentre lihan – ignaro della sua partenza – si accingerà ad imbarcarsi per raggiungerla. L’uomo verrà fermato da Hakan, che lo informerà della novità.

La ricerca di un nuovo impiego di Zeynep darà i suoi frutti, e la ragazza non tarderà a trovare un lavoro che le darà molte soddisfazioni, anche se presto scoprirà che il suo nuovo capo sarà molto esigente.

La mossa di Ender nelle prossime puntate Forbidden fruit

Dopo che Yildiz avrà lasciato la villa, Halit chiederà anche a Ender di andarsene. La donna tornerà a vivere cin il fratello, ma non rinuncerà ai suoi desideri di vendetta.

Con la complicità di Sinan, racconterà a Zehra i motivi che avranno causato il divorzio da Halit. La donna dirà che tutto è accaduto perché il marito sospettava una relazione tra lei e Sinan, e proseguirà affermando che si era solo servita di lui, che nel frattempo si era realmente innamorato di Zehra. Prosegue poi dicendo che Yildiz ha abilmente approfittato di questa crisi momentanea, per sedurre Halit.

La confessione di Ender riuscirà a convincere Zehra a parlare con suo padre e – sempre dietro consiglio della donna – deciderà di inscenare un incidente per attirare l’attenzione del genitore.

Zehra si recherà così dal padre in cerca di una riconciliazione e, sebbene risentito per non essere stato invitato al matrimonio, accetterà di partecipare a una cena con lui e Sinan.

Clamorosa decisione di Yildiz nei prossimi episodi Forbidden fruit

La notizia della cena familiare giungerà presto alle orecchie di Yildiz, che non potrà fare a meno di notare come Halit non abbia esitato a trascorrere la serata con i figli, cosa che mentre c’era lei non aveva mai fatto.

Contemporaneamente la donna dovrà fare i conti con i ricatti di Sengul, che pretenderà da lei del denaro per non rivelare al marito le macchinazioni messe in atto per farla diventare la nuova signora Argun.

Esasperata, Yildiz deciderà così di fare una contromossa, chiedendo a Halit il divorzio.

Come aveva sperato, questo spingerà l’uomo a compiere un gesto sorprendente. Halit – dopo aver inscenato un finto rapimento – la farà condurre su uno yacht e le proporrà una nuova luna di miele.

Tutto, o quasi, tornerà così come prima. L’unica differenza sarà che ora Zeynep, si troverà in Turchia, arrabbiata con la sorella per averla costretta a prendere una decisione che si sarà rivelata inutile. Yildiz – tornata con Halit – non avrà più bisogno del suo sostegno. Tuttavia anche Zeynep riceverà una sorpresa: Alihan si presenterà nel suo ufficio e le confesserà di avere acquistato l’azienda solo per poter lavorare ancora con lei. A quel punto la donna deciderà di licenziarsi, per non rivederlo mai più. Tornerà in America?

