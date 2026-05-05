La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026 si avvicina. Mercoledì 6 maggio 2026, il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma accenderà i riflettori sulla 71ª edizione del più prestigioso riconoscimento del cinema italiano.

L’evento, promosso dall’Accademia del Cinema Italiano, celebrerà i migliori film, registi, interpreti e professionisti del settore, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti per l’industria culturale nazionale. La serata sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30.

David di Donatello 2026, quello che c’è da sapere sulla cerimonia: Nomination, conduttori, ospiti

La nuova edizione dei David di Donatello si annuncia particolarmente ricca, tra grandi candidature, protagonisti attesi, premi speciali e una conduzione inedita. A fare da cornice alla grande notte del cinema italiano sarà ancora una volta Cinecittà, luogo simbolo della storia cinematografica nazionale.

La cerimonia rappresenterà non solo un momento di celebrazione, ma anche una fotografia dello stato di salute del cinema italiano contemporaneo, tra autori affermati, nuove voci, interpreti di primo piano e produzioni capaci di raccontare identità, memoria e trasformazioni del Paese.

Le nomination dei David di Donatello 2026

Le candidature ai David di Donatello 2026, annunciate il 1º aprile 2026, hanno delineato un panorama ampio e articolato. A guidare la corsa è Le città di pianura di Francesco Sossai, con 16 nomination. Seguono La grazia di Paolo Sorrentino con 14 candidature e Le assaggiatrici di Silvio Soldini con 13 nomination.

Una competizione che mette in evidenza la ricchezza della produzione italiana dell’ultimo anno, con film molto diversi tra loro per stile, linguaggio e racconto.

Miglior film: le cinque opere candidate

Per il David al Miglior film concorrono:

Cinque secondi , regia di Paolo Virzì;

, regia di Paolo Virzì; Fuori , regia di Mario Martone;

, regia di Mario Martone; La grazia , regia di Paolo Sorrentino;

, regia di Paolo Sorrentino; Le assaggiatrici , regia di Silvio Soldini;

, regia di Silvio Soldini; Le città di pianura, regia di Francesco Sossai.

Miglior regia: sfida tra grandi autori e nuove sensibilità

La categoria della Miglior regia vede in corsa:

Mario Martone per Fuori ;

; Gabriele Mainetti per La città proibita ;

; Paolo Sorrentino per La grazia ;

; Silvio Soldini per Le assaggiatrici ;

; Francesco Sossai per Le città di pianura.

Miglior regista esordiente

Grande attenzione anche alla categoria dedicata al Miglior regista esordiente, caratterizzata da una forte presenza femminile. I candidati sono:

Ludovica Rampoldi per Breve storia d’amore ;

; Margherita Spampinato per Gioia mia ;

; Greta Scarano per La vita da grandi ;

; Alissa Jung per Paternal Leave ;

; Alberto Palmiero per Tienimi presente.

Le principali categorie dei David di Donatello 2026

Migliore sceneggiatura originale

Per il David alla Migliore sceneggiatura originale sono candidati:

Francesco Bruni, Carlo Virzì e Paolo Virzì per Cinque secondi ;

; Letizia Russo, Guido Silei e Pietro Marcello per Duse ;

; Margherita Spampinato per Gioia mia ;

; Paolo Sorrentino per La grazia ;

; Francesco Sossai e Adriano Candiago per Le città di pianura.

Migliore sceneggiatura non originale

Nella categoria Migliore sceneggiatura non originale concorrono:

Vincenzo Alfieri e Giuseppe G. Stasi per 40 secondi ;

; Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella per Elisa ;

; Mario Martone e Ippolita Di Majo per Fuori ;

; Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia per Le assaggiatrici ;

; Ludovica Rampoldi per Primavera.

Migliore attrice protagonista

Per il David alla Migliore attrice protagonista sono candidate:

Valeria Bruni Tedeschi per Duse ;

; Barbara Ronchi per Elisa ;

; Valeria Golino per Fuori ;

; Aurora Quattrocchi per Gioia mia ;

; Anna Ferzetti per La grazia ;

; Tecla Insolia per Primavera.

Miglior attore protagonista

Tra i candidati al premio come Miglior attore protagonista figurano:

Valerio Mastandrea per Cinque secondi ;

; Claudio Santamaria per Il nibbio ;

; Toni Servillo per La grazia ;

; Pierpaolo Capovilla per Le città di pianura ;

; Sergio Romano per Le città di pianura.

Migliore attrice non protagonista

Per il David alla Migliore attrice non protagonista sono candidate:

Valeria Golino per Breve storia d’amore ;

; Valeria Bruni Tedeschi per Cinque secondi ;

; Barbara Ronchi per Diva futura ;

; Matilda De Angelis per Fuori ;

; Milvia Marigliano per La grazia ;

; Silvia D’Amico per Tre ciotole.

Miglior attore non protagonista

Nella categoria Miglior attore non protagonista competono:

Francesco Gheghi per 40 secondi ;

; Vinicio Marchioni per Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino ;

; Fausto Russo Alesi per Duse ;

; Roberto Citran per Le città di pianura ;

; Andrea Pennacchi per Le città di pianura ;

; Lino Musella per Nonostante.

Documentari e film internazionali in gara del 2026

Miglior documentario – Premio Cecilia Mangini

Per il Miglior documentario competono:

Bobò , regia di Pippo Delbono;

, regia di Pippo Delbono; Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra , regia di Roberto Andò;

, regia di Roberto Andò; Roberto Rossellini – Più di una vita , regia di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti;

, regia di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti; Sotto le nuvole , regia di Gianfranco Rosi;

, regia di Gianfranco Rosi; Toni mio padre, regia di Anna Negri.

Miglior film internazionale

Per il David al Miglior film internazionale sono candidati:

Una battaglia dopo l’altra , regia di Paul Thomas Anderson;

, regia di Paul Thomas Anderson; Io sono ancora qui , regia di Walter Salles;

, regia di Walter Salles; La voce di Hind Rajab , regia di Kaouther Ben Hania;

, regia di Kaouther Ben Hania; The Brutalist , regia di Brady Corbet;

, regia di Brady Corbet; Un semplice incidente, regia di Jafar Panahi.

Bianca Balti e Flavio Insinna conduttori dei David di Donatello 2026

La conduzione della 71ª edizione dei David di Donatello sarà affidata per la prima volta a Bianca Balti e Flavio Insinna. La modella e conduttrice debutterà al timone della manifestazione accanto a uno dei volti più popolari della televisione italiana.

La coppia raccoglie l’eredità di Elena Sofia Ricci e Mika, guidando una serata simbolo del cinema nazionale e destinata a celebrare i protagonisti dell’anno cinematografico italiano.

Gli ospiti attesi alla cerimonia

La serata dei David di Donatello 2026 potrà contare su un parterre particolarmente ricco di ospiti provenienti dal mondo del cinema, della televisione e della musica. Tra i nomi attesi sul palco figurano Matthew Modine, Stefania Sandrelli, Annalisa, Raoul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Angela Finocchiaro e Nino Frassica.

La loro presenza conferma il carattere trasversale e celebrativo dell’evento, capace di unire interpreti affermati, artisti contemporanei e volti amati dal grande pubblico in un unico appuntamento dedicato al cinema italiano e internazionale.

Ornella Muti riceverà il David Speciale

Particolare attenzione sarà riservata anche a Ornella Muti, che salirà sul palco per ritirare il David Speciale già assegnatole dall’Accademia del Cinema Italiano nella precedente edizione.

Il riconoscimento rappresenta un omaggio a una carriera lunga e significativa, segnata da ruoli iconici e da una presenza costante nel panorama cinematografico italiano e internazionale.

Premi speciali e riconoscimenti già annunciati

La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026 vedrà la partecipazione delle principali personalità del cinema italiano, dei candidati e dei vincitori delle categorie principali e speciali.

Tra i riconoscimenti già annunciati figurano Gianni Amelio, che riceverà il David alla carriera, Bruno Bozzetto, insignito del David Speciale, e Vittorio Storaro, destinatario di un ulteriore David Speciale.

Il David dello spettatore sarà invece assegnato a Buen camino di Gennaro Nunziante, forte di 9.552.158 spettatori.