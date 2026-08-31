Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 1 settembre 2026

Da
Vito Savino
-
Programmi tv pomeriggio

Programmi TV pomeriggio di oggi, martedì 1 settembre 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre

I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, martedì 1 settembre 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00.

Programmi TV oggi pomeriggio

Pomeriggio su Rai 1 – ch 1

  • 11:50 Camper Osteria Italia 
  • 13:30 Tg1 
  • 14:05 Un’altra vita (St: 1 – Ep: 6) 
  • 16:00 Tg1 
  • 16:07 Che tempo fa 
  • 16:10 Vita in diretta 
  • 18:40 Reazione a catena 
  • 20:00 Tg1 

Pomeriggio su Rai 2 – ch 2

Rai 2

Pomeriggio su Rai 3 – ch 3

  • 12:50 Quante storie 
  • 13:15 Passato e Presente 
  • 14:00 Tg Regione 
  • 14:19 Tg Regione Meteo 
  • 14:20 Tg3 
  • 14:49 Meteo 3 
  • 14:50 TGR Piazza Affari 
  • 15:00 TG3 LIS 
  • 15:05 Il Provinciale 
  • 15:45 Di là dal fiume e tra gli alberi 
  • 16:45 Overland 
  • 17:40 Geo 
  • 19:00 Tg3 
  • 19:30 Tg Regione 
  • 19:51 Tg Regione Meteo 
  • 20:00 Blob 

Pomeriggio su Rete 4 – ch 4

Rete 4

Pomeriggio su Canale 5 – ch 5

  • 12:58 Tg5 
  • 13:45 Beautiful 
  • 13:57 Beautiful 
  • 14:23 Forbidden Fruit 
  • 14:55 Far Away 
  • 15:54 Tutto per la mia famiglia 
  • 16:45 Verita’ nascoste il diario 
  • 18:44 The wall 
  • 19:54 Tg5 Prima Pagina 
  • 20:00 Tg5 

Pomeriggio su Italia 1 – ch 6

Italia 1

Pomeriggio su La7 – ch 7

  • 11:00 L’aria che tira 
  • 13:30 TG La7 ore 13.30 
  • 14:00 Eden un pianeta da salvare 
  • 17:00 La torre di Babele Doc 
  • 18:00 Grantchester 
  • 19:00 Grantchester 
  • 20:00 TG La7 ore 20 

Pomeriggio su TV8 – ch 8

TV8

Pomeriggio su Nove – ch 9

  • 12:10 Cash or Trash – Chi offre di piu’? 
  • 13:25 The Cage – Prendi e scappa 
  • 14:30 The Cage – Prendi e scappa 
  • 15:40 Il delitto della porta accanto 
  • 16:40 Il delitto della porta accanto 
  • 17:40 Little Big Italy 
  • 19:25 Cash or Trash – Chi offre di piu’? 

Pomeriggio su 20 – ch 20

20

Pomeriggio su Rai 4 – ch 21

Rai 4

Pomeriggio su Iris – ch 22

Iris

Pomeriggio su Rai 5 – ch 23

Rai 5

Pomeriggio su Rai Movie – ch 24

Rai Movie

Pomeriggio su Rai Premium – ch 25

Rai Premium

Pomeriggio su Cielo – ch 26

  • 12:45 MasterChef Italia 
  • 13:50 MasterChef Italia 
  • 15:15 MasterChef Italia 
  • 16:40 Cucine da incubo 
  • 17:55 Celebrity Chef – Anteprima 
  • 18:00 Alessandro Borghese: Celebrity Chef 
  • 19:05 Cucine da incubo 
  • 19:55 Friends 

Pomeriggio su Twenty Seven – ch 27

Twenty Seven

Pomeriggio su TV2000 – ch 28

  • 12:15 L ora solare 
  • 13:10 Anche i ricchi piangono 
  • 15:00 CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
  • 15:15 Siamo noi 
  • 16:00 Anche i ricchi piangono 
  • 17:35 Agrinet 
  • 18:05 Rosario In Diretta Da Lourdes 
  • 18:30 Santa MessA 
  • 19:30 Canonico 

Pomeriggio su La7 Cinema – ch 29

La7 Cinema

Pomeriggio su La 5 – ch 30

La 5

Pomeriggio su Real Time – ch 31

  • 12:00 Cortesie per gli ospiti 
  • 13:05 Casa a prima vista 
  • 14:15 Casa a prima vista 
  • 15:25 Abito da sposa cercasi 
  • 16:30 Abito da sposa cercasi 
  • 17:00 Abito da sposa cercasi 
  • 18:05 Cortesie per gli ospiti 
  • 19:20 Casa a prima vista 

Pomeriggio su QVC – ch 32

  • 12:00 Guam, fanghi d’alga per la tua bellezza 
  • 14:00 Martinelli, passi originali e alla moda 
  • 15:00 Lucrezia Sciortino, prima di tutto donna 
  • 16:00 Lucrezia Sciortino, prima di tutto donna 
  • 17:00 Guam, fanghi d’alga per la tua bellezza 
  • 18:00 Elba Tuscany, borse ispirate all’isola 
  • 19:00 Lucrezia Sciortino, prima di tutto donna 
  • 20:00 Buonasera bellezza! 

Pomeriggio su FoodNetwork – ch 33

  • 12:45 In cucina con Luca Pappagallo – Estate 
  • 13:15 Cucina al mercato con Ruben 
  • 14:00 Cucina al mercato con Ruben 
  • 14:35 Cucina al mercato con Ruben 
  • 15:20 Cucina in balcone con Ruben 
  • 16:10 Cucina in balcone con Ruben 
  • 17:00 Cucina in balcone con Ruben 
  • 17:45 Le ricette del convento 
  • 18:30 Le ricette del convento 
  • 19:05 Le ricette del convento 
  • 19:45 Le ricette del convento 

Pomeriggio su Cine34 – ch 34

Cine34

Pomeriggio su Focus – ch 35

  • 11:58 Natura – meraviglie senza tempo 
  • 13:04 Meraviglie della terra 
  • 14:05 Big cat country 
  • 15:07 Cuba: meraviglie della natura 
  • 16:15 Cuba: meraviglie della natura 
  • 17:22 Strange Evidence 
  • 18:19 I grandi misteri della Bibbia 
  • 19:24 I grandi misteri della Bibbia 

Pomeriggio su RTL 102.5 TV – ch 36

  • 11:00 W l’Italia 
  • 13:00 Miseria e nobilta’ 
  • 15:00 The Flight 
  • 17:00 Password 
  • 19:00 Protagonisti 

Pomeriggio su Discovery – ch 37

  • 11:20 Deadliest Catch 
  • 13:10 Cose di questo mondo 
  • 14:15 Cose di questo mondo 
  • 15:15 Avventure impossibili con Josh Gates 
  • 16:15 Avventure impossibili con Josh Gates 
  • 17:20 Avventure impossibili con Josh Gates 
  • 18:25 Come e’ fatto 
  • 18:55 Come e’ fatto 
  • 19:25 Come e’ fatto 
  • 20:00 Come e’ fatto 

Pomeriggio su Giallo – ch 38

Giallo

Pomeriggio su Top Crime – ch 39

Top Crime

Pomeriggio su Boing – ch 40

  • 12:45 Craig 
  • 13:05 Craig 
  • 13:15 Craig 
  • 13:30 Craig 
  • 13:40 Big Nate 
  • 14:10 Craig 
  • 14:20 Craig 
  • 14:35 Uncle Grandpa 
  • 14:45 Uncle Grandpa 
  • 14:55 Uncle Grandpa 
  • 15:10 Uncle Grandpa 
  • 15:20 Uncle Grandpa 
  • 15:35 Uncle Grandpa 
  • 15:45 Uncle Grandpa 
  • 16:05 Uncle Grandpa 
  • 16:15 Uncle Grandpa 
  • 16:25 Uncle Grandpa 
  • 16:40 Teen Titans Go! 
  • 16:50 Teen Titans Go! 
  • 17:05 Teen Titans Go! 
  • 17:15 Teen Titans Go! 
  • 17:25 Teen Titans Go! 
  • 17:45 Teen Titans Go! 
  • 17:55 Teen Titans Go! 
  • 18:10 Lo straordinario mondo di Gumball 
  • 18:25 Lo straordinario mondo di Gumball 
  • 18:45 Lo straordinario mondo di Gumball 
  • 18:55 Lo straordinario mondo di Gumball 
  • 19:10 Lo straordinario mondo di Gumball 
  • 19:20 Lo straordinario mondo di Gumball 
  • 19:35 Lo straordinario mondo di Gumball 
  • 19:50 Lo straordinario mondo di Gumball 
  • 20:00 Big Nate 

Pomeriggio su K2 – ch 41

  • 12:50 Il barbiere pasticciere 
  • 13:20 Il barbiere pasticciere 
  • 13:45 Il barbiere pasticciere 
  • 14:15 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 14:25 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 14:40 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 14:50 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 15:05 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 15:15 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 15:30 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 15:40 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 15:50 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 16:05 Il barbiere pasticciere 
  • 16:35 Il barbiere pasticciere 
  • 17:05 Il barbiere pasticciere 
  • 17:30 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 17:40 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 17:55 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 18:10 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 18:20 Japanizi: Going, Going, Gong! 
  • 18:45 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 18:55 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 19:05 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 19:20 Il barbiere pasticciere 
  • 19:50 Il barbiere pasticciere 

Pomeriggio su Rai Gulp – ch 42

  • 12:55 Winx Club The Magic is Back 
  • 13:20 Dragonero I paladini 
  • 13:45 Dragonero I paladini 
  • 14:10 Runes La magia delle rune 
  • 14:35 Runes La magia delle rune 
  • 15:00 Food Wizards 
  • 15:15 Food Wizards 
  • 15:30 Cercami a Parigi 
  • 15:55 Cercami a Parigi 
  • 16:25 Alex & Co. 
  • 16:45 Prova a non ridere 
  • 16:50 Prova a non ridere 
  • 17:00 Vita da giungla alla riscossa! 
  • 17:10 Vita da giungla alla riscossa! 
  • 17:20 Vita da giungla alla riscossa! 
  • 17:35 Vita da giungla alla riscossa! 
  • 17:50 Spooky Wolf 
  • 18:00 Spooky Wolf 
  • 18:10 Spooky Wolf 
  • 18:30 Mortina 
  • 18:35 Mortina 
  • 18:50 Mortina 
  • 19:10 Alex Player 
  • 19:30 Prova a non ridere 
  • 19:35 Prova a non ridere 
  • 19:45 Prova a non ridere 
  • 19:50 Prova a non ridere 
  • 20:00 Il Collegio 

Pomeriggio su Rai Yoyo – ch 43

  • 12:50 Barbapapà Una grande famiglia felice 
  • 13:00 Team Nuggets Una classe scatenata! 
  • 13:10 Team Nuggets Una classe scatenata! 
  • 13:15 Team Nuggets Una classe scatenata! 
  • 13:25 Team Nuggets Una classe scatenata! 
  • 13:30 Bluey 
  • 13:35 Bluey 
  • 13:45 Bluey 
  • 13:50 Bluey 
  • 14:00 Peppa Pig 
  • 14:05 Peppa Pig 
  • 14:10 Peppa Pig 
  • 14:15 Peppa Pig 
  • 14:20 Peppa Pig 
  • 14:25 Peppa Pig 
  • 14:30 Pip e Posy 
  • 14:35 Pip e Posy 
  • 14:45 Pip e Posy 
  • 14:50 Pip e Posy 
  • 15:00 Hello Yoyo 
  • 15:35 PJ Masks 
  • 15:45 PJ Masks 
  • 15:55 Le storie di paura di Masha 
  • 16:00 Masha e Orso 
  • 16:10 Masha e Orso 
  • 16:15 Masha e Orso 
  • 16:25 Masha e Orso 
  • 16:30 Masha e Orso 
  • 16:40 Masha e Orso 
  • 16:45 I Racconti di Masha 
  • 16:50 I Racconti di Masha 
  • 17:00 La posta di YoYo 
  • 17:15 Topo Tip 
  • 17:20 44 Gatti 
  • 17:25 44 Gatti 
  • 17:30 L’Albero Azzurro 
  • 17:45 L’Albero Azzurro 
  • 18:00 Peppa Pig 
  • 18:05 Peppa Pig 
  • 18:10 Peppa Pig 
  • 18:15 Peppa Pig 
  • 18:20 Peppa Pig 
  • 18:25 Peppa Pig 
  • 18:30 Peppa Pig 
  • 18:35 Team Nuggets Una classe scatenata! 
  • 18:45 Team Nuggets Una classe scatenata! 
  • 18:50 Team Nuggets Una classe scatenata! 
  • 19:00 Team Nuggets Una classe scatenata! 
  • 19:05 Cuccioli 
  • 19:20 Cuccioli 
  • 19:30 Spidey e i suoi fantastici amici 
  • 19:55 Topolino La casa del divertimento 

Pomeriggio su Frisbee – ch 44

  • 12:30 Curioso come George 
  • 13:00 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 13:10 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 13:25 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 13:35 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 13:50 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 14:00 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 14:15 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 14:30 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 14:45 Vida La Vet 
  • 14:55 Vida La Vet 
  • 15:05 Vida La Vet 
  • 15:20 Curioso come George 
  • 15:30 Curioso come George 
  • 15:55 Curioso come George 
  • 16:20 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 16:30 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 16:45 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 16:55 Vida La Vet 
  • 17:10 Alvinnn!!! And the Chipmunks 
  • 17:25 Piggy Builders – Maialini costruttori 
  • 17:35 Piggy Builders – Maialini costruttori 
  • 17:50 Mega Game DinsiemE 
  • 18:15 Mega Game DinsiemE 
  • 18:45 Super Wings! 
  • 18:55 Super Wings! 
  • 19:10 Super Wings! 
  • 19:25 Isadora Moon 
  • 19:35 Isadora Moon 
  • 20:00 Alvinnn!!! And the Chipmunks 

Pomeriggio su Cartoonito – ch 46

  • 12:55 Bugs Bunny Costruzioni 
  • 13:10 Talking Tom Heroes: Super Amici 
  • 13:20 Talking Tom Heroes: Super Amici 
  • 13:35 Talking Tom Heroes: Super Amici 
  • 13:50 Talking Tom Heroes: Super Amici 
  • 14:05 Chi ha sfidato Ninna e Matti? 
  • 14:20 Chi ha sfidato Ninna e Matti? 
  • 14:40 Friends: Nuovo Capitolo 
  • 14:50 Friends: Nuovo Capitolo 
  • 15:00 Friends: Nuovo Capitolo 
  • 15:15 Hey Duggee 
  • 15:25 Hey Duggee 
  • 15:30 Hey Duggee 
  • 15:35 Hey Duggee 
  • 15:50 Talking Tom Heroes: Super Amici 
  • 16:00 Talking Tom Heroes: Super Amici 
  • 16:15 Talking Tom Heroes: Super Amici 
  • 16:30 Talking Tom Heroes: Super Amici 
  • 16:45 Paw Patrol 
  • 17:15 Paw Patrol 
  • 17:45 Rubble & Crew 
  • 18:15 Blaze e le megamacchine 
  • 18:40 Blaze e le megamacchine 
  • 19:10 Chi ha sfidato Ninna e Matti? 
  • 19:25 Chi ha sfidato Ninna e Matti? 
  • 19:45 La casa delle bambole di Gabby 

Pomeriggio su Super! – ch 47

  • 12:40 Henry Danger 
  • 13:05 Henry Danger 
  • 13:30 I Thunderman 
  • 13:55 I Thunderman 
  • 14:20 iCarly 
  • 14:45 iCarly 
  • 15:10 H2O: Just Add Water 
  • 15:40 H2O: Just Add Water 
  • 16:10 Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir 
  • 16:40 Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir 
  • 17:10 Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir 
  • 17:35 SpongeBob 
  • 18:05 SpongeBob 
  • 18:35 SpongeBob 
  • 19:00 Prova A Non Ridere Con Rebby E Molly 
  • 19:10 Prova A Non Ridere Con Rebby E Molly 
  • 19:20 Henry Danger 
  • 19:50 I Thunderman 

Pomeriggio su RaiNews24 – ch 48

  • 12:55 Meteo 24 
  • 12:56 News 
  • 13:00 Titoli 
  • 13:26 Meteo 24 
  • 13:27 News 
  • 13:30 Sommario 
  • 13:45 Focus 24 
  • 13:57 News 
  • 14:00 Titoli 
  • 14:30 Filo diretto estate 
  • 15:00 RaiNews 
  • 15:22 TG in lingua ucraina 
  • 15:30 Faccia a faccia 
  • 16:00 Titoli 
  • 16:28 News 
  • 16:30 Sommario 
  • 16:45 Motori24 
  • 16:57 News 
  • 17:00 Titoli 
  • 17:27 News 
  • 17:30 Economia 24 
  • 17:45 Focus 24 
  • 18:00 RaiNews 
  • 18:27 Meteo 24 
  • 18:28 News 
  • 18:30 Sommario 
  • 18:45 Altri Mondi 
  • 18:58 News 
  • 19:00 Titoli 
  • 19:30 Sport 24 
  • 19:45 Motori24 
  • 19:58 News 
  • 20:00 TG LIS 

Pomeriggio su Italia 2 – ch 49

Italia 2

Pomeriggio su Sky Tg24 – ch 50

  • 12:55 TG24 Preview 
  • 13:00 Ore 13 
  • 13:30 Ore 13 
  • 13:50 Extra Time 
  • 14:00 TG24 mezz’ora 
  • 14:30 TG24 mezz’ora 
  • 15:00 Timeline 
  • 15:30 Timeline 
  • 16:00 Timeline 
  • 16:30 TG24 mezz’ora 
  • 16:50 Sky Meteo24 
  • 17:00 TG24 mezz’ora 
  • 17:10 TG24 Preview 
  • 17:15 TG24 Economia 
  • 18:00 TG24 mezz’ora 
  • 18:30 TG24 mezz’ora 
  • 19:00 TG24 mezz’ora 
  • 19:10 TG24 Preview 
  • 19:15 TG24 mondo 
  • 19:55 TG24 Preview 
  • 20:00 Ore 20 

Pomeriggio su Tgcom24 – ch 51

  • 12:58 Tg5 
  • 13:35 Sport mediaset 2026 
  • 14:17 Tgcom24 diretta 2026 
  • 14:27 Tgcom24 – meteo 
  • 14:33 Tgcom24 diretta 2026 
  • 14:59 Tgcom24 diretta 2026 
  • 15:24 Tgcom24 
  • 15:34 Tgcom24 – Tg meteo 
  • 15:39 Diario del giorno 
  • 16:05 Diario del giorno 
  • 16:30 Diario del giorno 
  • 16:45 Diario del giorno 
  • 16:55 Tgcom24 diretta 2026 
  • 17:14 Studio Aperto Live 
  • 17:25 Studio Aperto 
  • 17:51 Tgcom24 diretta 2026 
  • 18:52 Tgcom24 – meteo 
  • 18:58 Tg4 
  • 19:32 10 minuti 
  • 19:54 Simulcast Canale 5 

Pomeriggio su DMAX – ch 52

  • 11:25 Operazione N.A.S. 
  • 13:25 Storage Wars Canada 
  • 14:20 Affari a tutti i costi 
  • 15:15 Affari a tutti i costi 
  • 16:15 Rimozione forzata 
  • 17:10 Rimozione forzata 
  • 18:05 I pionieri dell’oro 

Pomeriggio su Rai Storia – ch 54

  • 12:15 La straordinaria storia dell’Italia 
  • 13:10 Roma, A.D. 1960 
  • 14:05 Il giorno e la storia 
  • 14:25 Passato e Presente 
  • 15:05 Le Ragazze 
  • 15:20 Le Ragazze 
  • 16:50 Telemaco 
  • 17:05 R.A.M. 
  • 17:25 Fuori orario. Cose (mai) viste 
  • 18:15 Il primo grande amore 
  • 19:00 RaiNews 
  • 19:05 Tre città in guerra 

Pomeriggio su Mediaset Extra – ch 55

Mediaset Extra

Pomeriggio su HGTV – Home&Garden – ch 56

  • 12:55 Case impossibili on the Beach 
  • 13:20 Case impossibili on the Beach 
  • 13:55 Case impossibili on the Beach 
  • 14:20 La mia casa da sogno in 100 giorni 
  • 15:20 La mia casa da sogno in 100 giorni 
  • 16:20 La mia casa da sogno in 100 giorni 
  • 17:20 La mia casa da sogno in 100 giorni 
  • 18:20 La mia casa da sogno in 100 giorni 
  • 19:15 La mia casa da sogno in 100 giorni 

Pomeriggio su Rai Scuola – ch 57

  • 12:45 Di là dal fiume e tra gli alberi 
  • 13:35 Progetto Scienza 2022 
  • 14:15 Racconti di Scienza 
  • 15:20 Racconti di Scienza 
  • 16:20 Newton 
  • 17:20 Gocce 
  • 17:30 I segreti del colore 
  • 18:00 The Creation of Frankenstein 
  • 18:30 Wild Italy 
  • 19:15 Wild Italy 
  • 20:00 Storie della Scienza 

Pomeriggio su Rai Sport + HD – ch 58

  • 09:00 Giochi del Mediterraneo 
  • 16:00 Giochi del Mediterraneo 

Pomeriggio su Discovery Turbo – ch 59

  • 12:35 Vintage Garage 
  • 13:50 Iron Garage 
  • 14:50 Iron Garage 
  • 15:50 Affari a quattro ruote Francia 
  • 17:10 Affari a quattro ruote Francia 
  • 18:35 Affari a quattro ruote 

Pomeriggio su IL61 – ch 61

  • 10:45 documentari 
  • 13:00 maracana’ 
  • 17:00 telepromozione 
  • 18:00 telepromozione 
  • 18:30 telepromozione 
  • 19:00 telepromozione 
  • 19:30 a tutta c 

Pomeriggio su DonnaTv – ch 62

DonnaTv

  • 12:30 Buona Vita 
  • 13:00 Shopping Insieme 
  • 13:30 Laboratorio Salute 
  • 14:30 Shopping Insieme 
  • 15:00 Film (Film Drammatico)
  • 17:00 Shopping Insieme 
  • 17:30 Lo Spirito Degli Alberi 
  • 18:00 Pillole Di Sapori 
  • 18:30 L’Argonauta 
  • 19:00 Cucino Per Te 
  • 19:30 Andata E Ritorno 
  • 20:00 Buona Vita 

Pomeriggio su SuperTennis – ch 64

  • 11:00 US Open 2026 – Singolare maschile – Ep. 12 – unire successivo Luciano Darderi vs Harry Wendelken US OPEN 2026 # 2 
  • 13:30 SUPERTENNIS TODAY – USOPEN 
  • 14:10 US Open 2026 – Singolare maschile – Ep. 10 – Matteo Berrettini vs Stan Wawrinka US OPEN 2026 # 2 
  • 16:45 SUPERTENNIS TODAY – USOPEN 
  • 17:00 LIVE USOPEN 
  • 19:50 LIVE USOPEN 

Pomeriggio su Alma TV – ch 65

  • 12:30 Pillole Di Sapori 
  • 13:00 Beker On Tour 
  • 13:30 Il Piatto Forte 
  • 14:00 La Gola il Gusto 
  • 14:30 A casa di Emy 
  • 15:00 In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci 
  • 15:30 Acqua e Sale 
  • 16:00 Mangiare Con Gusto 
  • 16:30 Viaggio Di Gusto: Si Parte Con Erika 
  • 17:00 Andata e Ritorno 
  • 17:30 Un Amore di Stadio 
  • 18:00 Wild Places 
  • 19:00 L’Argonauta 
  • 19:30 Atlante 
  • 20:00 Paese Che Vai 

Pomeriggio su Radio 105 – ch 66

  • 12:00 105 Open Club 
  • 14:00 Lo Zoo di 105 Compilation 
  • 16:00 105 Music & Cars 
  • 18:00 La Carovana di 105 
  • 20:00 105 Mi Casa 

Pomeriggio su R101 – ch 67

  • 12:00 I Bonazzi di R101 
  • 14:00 Good Times 
  • 17:00 I Trafficanti di R101 
  • 20:00 R101 Summer Party 

Pomeriggio su Deejay TV – ch 69

  • 12:00 Vic e Marisa 
  • 14:00 Summer Camp 
  • 16:00 Gianluca Gazzoli 
  • 17:00 Pinocchio 
  • 19:00 Chiacchiericcio 
  • 20:00 Ciao Belli 

Pomeriggio su Radio Italia Tv – ch 70

  • 12:20 Radio Italia best 
  • 16:00 Radio Italia new 
  • 19:00 Radio Italia hit 

Pomeriggio su Telecampione – ch 138

  • 12:45 CS Good News 
  • 13:00 Siamo Fuori 
  • 14:00 Puoi cucinarlo anche tu 
  • 14:30 L’ora della Terra 
  • 15:30 Passatempo 
  • 15:36 La Vetrina dell’Auto 
  • 18:00 Mezz’ora per voi – Yoga 
  • 18:30 Mezz’ora per voi – Tonificazione 
  • 19:00 La Vetrina dell’Auto 
  • 19:42 CS Good News 
  • 20:00 Zerovero 

Pomeriggio su Top Calcio 24 – ch 152

  • 11:30 Qui Studio a voi Web 
  • 13:00 Diretta Calcio 
  • 13:45 Juve Moment 
  • 14:45 TG Sport 
  • 15:30 Riunione di redazione 
  • 16:30 Qui calcio 
  • 18:15 Apericalcio 
  • 19:00 Azzurro Italia TG 
  • 19:30 Alta Quota 

Pomeriggio su France 24 – ch 241

  • 12:50 Sports 
  • 13:00 L’info du jour 
  • 13:30 Paris direct : le journal 
  • 13:54 ENTR 
  • 14:00 Le club Paris direct 
  • 14:30 Derriere l’image 
  • 14:45 Focus 
  • 14:50 Sports 
  • 15:00 Autour du monde : le journal 
  • 15:30 Le rendez-vous de l’Afrique 
  • 15:40 Le Paris des arts 
  • 15:55 Culture prime 
  • 16:00 Autour du monde : le journal 
  • 16:30 Autour du monde : le journal 
  • 16:40 Element Terre 
  • 16:46 a l’affiche 
  • 17:00 Autour du monde : le journal 
  • 17:10 Reporters 
  • 17:22 L’instant mobile 
  • 17:30 Autour du monde : le journal 
  • 17:40 Aux 4 coins de l’Europe 
  • 18:00 Au coeur de l’info : le journal 
  • 18:16 Questions directes 
  • 18:30 Au coeur de l’info : le journal 
  • 18:46 Economie 
  • 18:51 Sports 
  • 19:00 Au coeur de l’info : le journal 
  • 19:15 Le debat 
  • 20:00 L’essentiel : le journal 

Pomeriggio su Virgin Radio – ch 257

  • 11:00 Personal Giulia 
  • 14:00 Revolver 
  • 16:00 Free Rock 
  • 18:00 Virgin Radio Generation 
  • 20:00 Best Rock 500 

Pomeriggio su Radio Monte Carlo – ch 786

  • 11:00 Personal Giulia 
  • 14:00 Revolver 
  • 16:00 Free Rock 
  • 18:00 Virgin Radio Generation 
  • 20:00 Best Rock 500 
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Vito Savino
https://www.superguidatv.it
Sono il Direttore di SuperGuidaTV. Da sempre unisco la mia competenza tecnica al mondo dei contenuti, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di scoperta e fruizione dell’intrattenimento più semplice, personalizzata e accessibile per tutti. Informatico di formazione, mi occupo da anni di sviluppo digitale, innovazione e strategie di prodotto, con una particolare attenzione all’evoluzione delle piattaforme media e alle nuove modalità di consumo audiovisivo. La mia passione per la televisione nasce da lontano — sono cresciuto a “pane e Bim Bum Bam” — e oggi continua attraverso il mio impegno nel raccontare, valorizzare e connettere il mondo della TV tradizionale con quello delle piattaforme streaming. Appassionato di serie TV, in particolare crime e poliziesche, credo nel potere delle storie di unire generazioni e linguaggi diversi, e nel valore della tecnologia come strumento per farle arrivare a un pubblico sempre più vasto e consapevole.