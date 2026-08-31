Programmi TV pomeriggio di oggi, martedì 1 settembre 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre
I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, martedì 1 settembre 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00.
Programmi TV oggi pomeriggio
Pomeriggio su Rai 1 – ch 1
- 11:50 Camper Osteria Italia
- 13:30 Tg1
- 14:05 Un’altra vita (St: 1 – Ep: 6)
- 16:00 Tg1
- 16:07 Che tempo fa
- 16:10 Vita in diretta
- 18:40 Reazione a catena
- 20:00 Tg1
Pomeriggio su Rai 2 – ch 2
- 11:20 La nave dei sogni (Titolo Ep: Lapponia)
- 13:00 Tg2
- 13:30 TG2 E…state con Costume
- 13:50 Tg2 Medicina 33
- 14:51 Squadra Speciale Cobra 11 (Film Drammatico)
- 15:40 BellaMa’
- 17:13 S.W.A.T. (St: 8 – Ep: 10 – Titolo Ep: Los Altos)
- 18:10 TG2 LIS
- 18:15 Tg2
- 18:35 Tg Sport
- 18:58 Meteo 2
- 19:00 Blue Bloods (St: 5 – Ep: 3 – Titolo Ep: Discriminazioni)
- 19:40 Tg Sport
Pomeriggio su Rai 3 – ch 3
- 12:50 Quante storie
- 13:15 Passato e Presente
- 14:00 Tg Regione
- 14:19 Tg Regione Meteo
- 14:20 Tg3
- 14:49 Meteo 3
- 14:50 TGR Piazza Affari
- 15:00 TG3 LIS
- 15:05 Il Provinciale
- 15:45 Di là dal fiume e tra gli alberi
- 16:45 Overland
- 17:40 Geo
- 19:00 Tg3
- 19:30 Tg Regione
- 19:51 Tg Regione Meteo
- 20:00 Blob
Pomeriggio su Rete 4 – ch 4
- 12:19 Ore 11
- 13:01 La Signora in Giallo (St: 1 – Ep: 14 – Titolo Ep: Delitto a Dixieland)
- 14:00 Lo sportello di forum
- 15:30 Tg4 – Diario del giorno (Anteprima)
- 15:38 Diario del giorno
- 16:53 Rosamunde Pilcher: L’anello della discordia (Film Sentimentale)
- 18:58 Tg4
- 19:32 10 minuti
- 19:49 La promessa
Pomeriggio su Canale 5 – ch 5
- 12:58 Tg5
- 13:45 Beautiful
- 13:57 Beautiful
- 14:23 Forbidden Fruit
- 14:55 Far Away
- 15:54 Tutto per la mia famiglia
- 16:45 Verita’ nascoste il diario
- 18:44 The wall
- 19:54 Tg5 Prima Pagina
- 20:00 Tg5
Pomeriggio su Italia 1 – ch 6
- 12:25 Studio Aperto
- 13:05 Sport mediaset 2026
- 13:50 Sport Mediaset Extra
- 14:15 I Simpson
- 14:42 NCIS: Los Angeles (St: 3 – Ep: 10 – Titolo Ep: il debito)
- 15:41 NCIS: Los Angeles (St: 3 – Ep: 11 – Titolo Ep: Massima potenza)
- 16:46 Due uomini e 1/2
- 17:13 Studio Aperto Live
- 17:23 Studio Aperto
- 17:51 Parma – Cremonese
- 19:52 Coppa italia live
Pomeriggio su La7 – ch 7
- 11:00 L’aria che tira
- 13:30 TG La7 ore 13.30
- 14:00 Eden un pianeta da salvare
- 17:00 La torre di Babele Doc
- 18:00 Grantchester
- 19:00 Grantchester
- 20:00 TG La7 ore 20
Pomeriggio su TV8 – ch 8
- 12:20 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- 13:40 Silenziose Bugie (Film Drammatico)
- 15:30 Vero amore (Film Romance)
- 17:20 Una dolce proposta (Film Commedia)
- 19:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel
Pomeriggio su Nove – ch 9
- 12:10 Cash or Trash – Chi offre di piu’?
- 13:25 The Cage – Prendi e scappa
- 14:30 The Cage – Prendi e scappa
- 15:40 Il delitto della porta accanto
- 16:40 Il delitto della porta accanto
- 17:40 Little Big Italy
- 19:25 Cash or Trash – Chi offre di piu’?
Pomeriggio su 20 – ch 20
- 12:27 The Flash (St: 7 – Ep: 12 – Titolo Ep: Addio vibrazioni!)
- 13:17 The Flash (St: 7 – Ep: 13 – Titolo Ep: Mascherata)
- 14:09 Chicago Fire (St: 8 – Ep: 12 – Titolo Ep: Poi e’ arrivato Nick Porter)
- 14:54 Chicago Med (St: 9 – Ep: 2 – Titolo Ep: Non c’e’ posto per te)
- 15:39 Chicago Med (St: 9 – Ep: 3 – Titolo Ep: La verita’ non si puo’ nascondere)
- 16:24 Kung Fu (St: 1 – Ep: 5 – Titolo Ep: Un rifugio sicuro)
- 17:15 Kung Fu (St: 1 – Ep: 6 – Titolo Ep: Rabbia)
- 18:00 The Last Ship (St: 2 – Ep: 4 – Titolo Ep: Solace)
- 18:45 The Last Ship (St: 2 – Ep: 5 – Titolo Ep: Morte al vaccino)
- 19:32 Chicago Fire (St: 8 – Ep: 12 – Titolo Ep: Poi e’ arrivato Nick Porter)
Pomeriggio su Rai 4 – ch 21
- 12:49 Criminal Minds (St: 12 – Ep: 16)
- 13:35 Criminal Minds (St: 12 – Ep: 17)
- 14:16 Boudica (Film Azione)
- 15:57 70 x 70 Vol. 2
- 16:02 70 x 70 Vol. 2
- 16:10 Last Cop (St: 4 – Ep: 13 – Titolo Ep: Operazione Ventaglietto)
- 16:56 Private Eyes (St: 2 – Ep: 5 – Titolo Ep: La donna fantasma)
- 17:40 Private Eyes (St: 2 – Ep: 6 – Titolo Ep: Il codice dell’investigatore privato)
- 18:23 Castle (St: 5 – Ep: 6)
- 19:07 Castle (St: 5 – Ep: 7)
- 19:47 Criminal Minds (St: 12 – Ep: 18)
Pomeriggio su Iris – ch 22
- 10:19 L’ ultima eclissi (Film Crime)
- 13:09 L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz (Film Crime)
- 15:36 90 minuti per salvarla (Film Azione)
- 17:25 Gli ultimi giorni nel deserto (Film Avventura)
- 19:22 Kojak (St: 4 – Ep: 6 – Titolo Ep: Per legittima difesa)
Pomeriggio su Rai 5 – ch 23
- 11:11 Geo
- 13:16 Cani
- 14:11 Overland
- 15:01 Appuntamento al cinema
- 15:06 Nel cuore selvaggio della Colombia (St: 1 – Ep: 1 – Titolo Ep: Il racconto di un cebo cappuccino)
- 15:56 Le meraviglie della Francia (St: 1 – Ep: 2 – Titolo Ep: Dalla Loira all’Alsazia)
- 16:51 Luce
- 18:24 Generazione Bellezza
- 18:46 Profumo di Pizzi
- 19:32 RaiNews
- 19:37 Bonvi, una vita inventata
Pomeriggio su Rai Movie – ch 24
- 12:25 Before I Go to Sleep (Film Mistero)
- 14:00 Botte di Natale
- 15:45 La vendetta è un piatto che si serve freddo (Film Western)
- 17:30 Quel maledetto treno blindato (Film Commedia)
- 19:10 Un piccolo favore (Film Crime)
Pomeriggio su Rai Premium – ch 25
- 12:15 Una buona stagione (St: 1 – Ep: 5 – Titolo Ep: Episodio 5)
- 13:05 Una buona stagione (St: 1 – Ep: 6 – Titolo Ep: Episodio 6)
- 14:00 Doc Martin (St: 5 – Ep: 8 – Titolo Ep: Episodio 8)
- 14:55 Doc Martin (St: 6 – Ep: 1 – Titolo Ep: Episodio 1)
- 15:40 Appuntamento al cinema
- 15:45 Heartland (St: 3 – Ep: 14 – Titolo Ep: La lista dei desideri)
- 16:30 Heartland (St: 3 – Ep: 15 – Titolo Ep: La damigella d’onore)
- 17:20 Donna Detective (St: 2 – Ep: 5 – Titolo Ep: Il giovane ufficiale)
- 18:10 Donna Detective (St: 2 – Ep: 6 – Titolo Ep: Le forchette)
- 19:10 Màkari (St: 4 – Ep: 1 – Titolo Ep: Ferragosto è capo d’inverno)
Pomeriggio su Cielo – ch 26
- 12:45 MasterChef Italia
- 13:50 MasterChef Italia
- 15:15 MasterChef Italia
- 16:40 Cucine da incubo
- 17:55 Celebrity Chef – Anteprima
- 18:00 Alessandro Borghese: Celebrity Chef
- 19:05 Cucine da incubo
- 19:55 Friends
Pomeriggio su Twenty Seven – ch 27
- 12:46 La signora del West (St: 2 – Ep: 21 – Titolo Ep: Rapimento – II parte)
- 13:40 La signora del West (St: 2 – Ep: 22 – Titolo Ep: Il sindaco)
- 14:39 La signora del West (St: 2 – Ep: 23 – Titolo Ep: L’ uomo della luna)
- 15:38 La casa nella prateria (St: 4 – Ep: 19 – Titolo Ep: Lo straniero)
- 16:35 La casa nella prateria (St: 4 – Ep: 20 – Titolo Ep: Il dono più prezioso)
- 17:34 La casa nella prateria (St: 4 – Ep: 21 – Titolo Ep: Ti diro arrivederci – I parte)
- 18:27 La signora del West (St: 2 – Ep: 24 – Titolo Ep: L’ ombra del passato – I parte)
- 19:18 La signora del West (St: 2 – Ep: 24 – Titolo Ep: L’ ombra del passato – II parte)
Pomeriggio su TV2000 – ch 28
- 12:15 L ora solare
- 13:10 Anche i ricchi piangono
- 15:00 CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
- 15:15 Siamo noi
- 16:00 Anche i ricchi piangono
- 17:35 Agrinet
- 18:05 Rosario In Diretta Da Lourdes
- 18:30 Santa MessA
- 19:30 Canonico
Pomeriggio su La7 Cinema – ch 29
- 12:35 Fiori d’acciaio (Film Commedia)
- 14:45 Lunchbox (Film Drammatico)
- 16:45 Amarsi (Film Drammatico)
- 19:15 Charlie’s Angels (St: 2 – Ep: 11 – Titolo Ep: Angelo in culla)
Pomeriggio su La 5 – ch 30
- 12:58 Beautiful
- 13:30 Il peccato e la vergogna (St: 1 – Ep: 3)
- 15:35 Una mamma per amica (St: 7 – Ep: 17 – Titolo Ep: Il mestiere di padre)
- 16:27 Una mamma per amica (St: 7 – Ep: 18 – Titolo Ep: Il giocatore d’azzardo)
- 17:17 If You Love
- 18:16 If You Love
- 19:13 Terra Amara
Pomeriggio su Real Time – ch 31
- 12:00 Cortesie per gli ospiti
- 13:05 Casa a prima vista
- 14:15 Casa a prima vista
- 15:25 Abito da sposa cercasi
- 16:30 Abito da sposa cercasi
- 17:00 Abito da sposa cercasi
- 18:05 Cortesie per gli ospiti
- 19:20 Casa a prima vista
Pomeriggio su QVC – ch 32
- 12:00 Guam, fanghi d’alga per la tua bellezza
- 14:00 Martinelli, passi originali e alla moda
- 15:00 Lucrezia Sciortino, prima di tutto donna
- 16:00 Lucrezia Sciortino, prima di tutto donna
- 17:00 Guam, fanghi d’alga per la tua bellezza
- 18:00 Elba Tuscany, borse ispirate all’isola
- 19:00 Lucrezia Sciortino, prima di tutto donna
- 20:00 Buonasera bellezza!
Pomeriggio su FoodNetwork – ch 33
- 12:45 In cucina con Luca Pappagallo – Estate
- 13:15 Cucina al mercato con Ruben
- 14:00 Cucina al mercato con Ruben
- 14:35 Cucina al mercato con Ruben
- 15:20 Cucina in balcone con Ruben
- 16:10 Cucina in balcone con Ruben
- 17:00 Cucina in balcone con Ruben
- 17:45 Le ricette del convento
- 18:30 Le ricette del convento
- 19:05 Le ricette del convento
- 19:45 Le ricette del convento
Pomeriggio su Cine34 – ch 34
- 11:01 Come tu mi vuoi (Film Commedia)
- 13:09 Anni 60 (St: 1 – Ep: 2)
- 14:58 Gallo cedrone (Film Commedia)
- 16:47 C’eravamo tanto amati (Film Drammatico)
- 19:09 Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile (Film Commedia)
Pomeriggio su Focus – ch 35
- 11:58 Natura – meraviglie senza tempo
- 13:04 Meraviglie della terra
- 14:05 Big cat country
- 15:07 Cuba: meraviglie della natura
- 16:15 Cuba: meraviglie della natura
- 17:22 Strange Evidence
- 18:19 I grandi misteri della Bibbia
- 19:24 I grandi misteri della Bibbia
Pomeriggio su RTL 102.5 TV – ch 36
- 11:00 W l’Italia
- 13:00 Miseria e nobilta’
- 15:00 The Flight
- 17:00 Password
- 19:00 Protagonisti
Pomeriggio su Discovery – ch 37
- 11:20 Deadliest Catch
- 13:10 Cose di questo mondo
- 14:15 Cose di questo mondo
- 15:15 Avventure impossibili con Josh Gates
- 16:15 Avventure impossibili con Josh Gates
- 17:20 Avventure impossibili con Josh Gates
- 18:25 Come e’ fatto
- 18:55 Come e’ fatto
- 19:25 Come e’ fatto
- 20:00 Come e’ fatto
Pomeriggio su Giallo – ch 38
- 12:35 Mademoiselle Holmes (St: 2 – Ep: 4 – Titolo Ep: Regina di bellezza)
- 13:40 I misteri di Murdoch (St: 8 – Ep: 5 – Titolo Ep: Murdoch alla conquista di Manhattan)
- 14:50 I misteri di Murdoch (St: 8 – Ep: 6 – Titolo Ep: La setta degli ammiratori del Detective Murdoch)
- 15:55 I misteri di Murdoch (St: 8 – Ep: 7 – Titolo Ep: Le verita’ sepolte)
- 17:00 I misteri di Brokenwood (St: 10 – Ep: 4 – Titolo Ep: Amore esilarante)
- 19:00 L’ispettore Barnaby (St: 5 – Ep: 3 – Titolo Ep: Omicidio il giorno di San Malley)
Pomeriggio su Top Crime – ch 39
- 12:49 Major Crimes (St: 2 – Ep: 11 – Titolo Ep: Il ragazzo copertina)
- 13:37 Major Crimes (St: 2 – Ep: 12 – Titolo Ep: La dose di veleno)
- 14:27 The Closer (St: 7 – Ep: 2 – Titolo Ep: Recidivo)
- 15:18 The Closer (St: 7 – Ep: 3 – Titolo Ep: Un lavoretto facile facile)
- 16:08 Hamburg Distretto 21 (St: 15 – Ep: 10 – Titolo Ep: Sotto effetto della droga)
- 17:01 Hamburg Distretto 21 (St: 15 – Ep: 11 – Titolo Ep: Per un pugno di euro)
- 17:58 Major Crimes (St: 2 – Ep: 11 – Titolo Ep: Il ragazzo copertina)
- 18:47 Major Crimes (St: 2 – Ep: 12 – Titolo Ep: La dose di veleno)
- 19:38 The Closer (St: 7 – Ep: 4 – Titolo Ep: Sotto controllo)
Pomeriggio su Boing – ch 40
- 12:45 Craig
- 13:05 Craig
- 13:15 Craig
- 13:30 Craig
- 13:40 Big Nate
- 14:10 Craig
- 14:20 Craig
- 14:35 Uncle Grandpa
- 14:45 Uncle Grandpa
- 14:55 Uncle Grandpa
- 15:10 Uncle Grandpa
- 15:20 Uncle Grandpa
- 15:35 Uncle Grandpa
- 15:45 Uncle Grandpa
- 16:05 Uncle Grandpa
- 16:15 Uncle Grandpa
- 16:25 Uncle Grandpa
- 16:40 Teen Titans Go!
- 16:50 Teen Titans Go!
- 17:05 Teen Titans Go!
- 17:15 Teen Titans Go!
- 17:25 Teen Titans Go!
- 17:45 Teen Titans Go!
- 17:55 Teen Titans Go!
- 18:10 Lo straordinario mondo di Gumball
- 18:25 Lo straordinario mondo di Gumball
- 18:45 Lo straordinario mondo di Gumball
- 18:55 Lo straordinario mondo di Gumball
- 19:10 Lo straordinario mondo di Gumball
- 19:20 Lo straordinario mondo di Gumball
- 19:35 Lo straordinario mondo di Gumball
- 19:50 Lo straordinario mondo di Gumball
- 20:00 Big Nate
Pomeriggio su K2 – ch 41
- 12:50 Il barbiere pasticciere
- 13:20 Il barbiere pasticciere
- 13:45 Il barbiere pasticciere
- 14:15 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 14:25 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 14:40 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 14:50 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 15:05 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 15:15 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 15:30 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 15:40 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 15:50 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 16:05 Il barbiere pasticciere
- 16:35 Il barbiere pasticciere
- 17:05 Il barbiere pasticciere
- 17:30 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 17:40 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 17:55 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 18:10 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 18:20 Japanizi: Going, Going, Gong!
- 18:45 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 18:55 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 19:05 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 19:20 Il barbiere pasticciere
- 19:50 Il barbiere pasticciere
Pomeriggio su Rai Gulp – ch 42
- 12:55 Winx Club The Magic is Back
- 13:20 Dragonero I paladini
- 13:45 Dragonero I paladini
- 14:10 Runes La magia delle rune
- 14:35 Runes La magia delle rune
- 15:00 Food Wizards
- 15:15 Food Wizards
- 15:30 Cercami a Parigi
- 15:55 Cercami a Parigi
- 16:25 Alex & Co.
- 16:45 Prova a non ridere
- 16:50 Prova a non ridere
- 17:00 Vita da giungla alla riscossa!
- 17:10 Vita da giungla alla riscossa!
- 17:20 Vita da giungla alla riscossa!
- 17:35 Vita da giungla alla riscossa!
- 17:50 Spooky Wolf
- 18:00 Spooky Wolf
- 18:10 Spooky Wolf
- 18:30 Mortina
- 18:35 Mortina
- 18:50 Mortina
- 19:10 Alex Player
- 19:30 Prova a non ridere
- 19:35 Prova a non ridere
- 19:45 Prova a non ridere
- 19:50 Prova a non ridere
- 20:00 Il Collegio
Pomeriggio su Rai Yoyo – ch 43
- 12:50 Barbapapà Una grande famiglia felice
- 13:00 Team Nuggets Una classe scatenata!
- 13:10 Team Nuggets Una classe scatenata!
- 13:15 Team Nuggets Una classe scatenata!
- 13:25 Team Nuggets Una classe scatenata!
- 13:30 Bluey
- 13:35 Bluey
- 13:45 Bluey
- 13:50 Bluey
- 14:00 Peppa Pig
- 14:05 Peppa Pig
- 14:10 Peppa Pig
- 14:15 Peppa Pig
- 14:20 Peppa Pig
- 14:25 Peppa Pig
- 14:30 Pip e Posy
- 14:35 Pip e Posy
- 14:45 Pip e Posy
- 14:50 Pip e Posy
- 15:00 Hello Yoyo
- 15:35 PJ Masks
- 15:45 PJ Masks
- 15:55 Le storie di paura di Masha
- 16:00 Masha e Orso
- 16:10 Masha e Orso
- 16:15 Masha e Orso
- 16:25 Masha e Orso
- 16:30 Masha e Orso
- 16:40 Masha e Orso
- 16:45 I Racconti di Masha
- 16:50 I Racconti di Masha
- 17:00 La posta di YoYo
- 17:15 Topo Tip
- 17:20 44 Gatti
- 17:25 44 Gatti
- 17:30 L’Albero Azzurro
- 17:45 L’Albero Azzurro
- 18:00 Peppa Pig
- 18:05 Peppa Pig
- 18:10 Peppa Pig
- 18:15 Peppa Pig
- 18:20 Peppa Pig
- 18:25 Peppa Pig
- 18:30 Peppa Pig
- 18:35 Team Nuggets Una classe scatenata!
- 18:45 Team Nuggets Una classe scatenata!
- 18:50 Team Nuggets Una classe scatenata!
- 19:00 Team Nuggets Una classe scatenata!
- 19:05 Cuccioli
- 19:20 Cuccioli
- 19:30 Spidey e i suoi fantastici amici
- 19:55 Topolino La casa del divertimento
Pomeriggio su Frisbee – ch 44
- 12:30 Curioso come George
- 13:00 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 13:10 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 13:25 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 13:35 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 13:50 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 14:00 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 14:15 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 14:30 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 14:45 Vida La Vet
- 14:55 Vida La Vet
- 15:05 Vida La Vet
- 15:20 Curioso come George
- 15:30 Curioso come George
- 15:55 Curioso come George
- 16:20 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 16:30 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 16:45 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 16:55 Vida La Vet
- 17:10 Alvinnn!!! And the Chipmunks
- 17:25 Piggy Builders – Maialini costruttori
- 17:35 Piggy Builders – Maialini costruttori
- 17:50 Mega Game DinsiemE
- 18:15 Mega Game DinsiemE
- 18:45 Super Wings!
- 18:55 Super Wings!
- 19:10 Super Wings!
- 19:25 Isadora Moon
- 19:35 Isadora Moon
- 20:00 Alvinnn!!! And the Chipmunks
Pomeriggio su Cartoonito – ch 46
- 12:55 Bugs Bunny Costruzioni
- 13:10 Talking Tom Heroes: Super Amici
- 13:20 Talking Tom Heroes: Super Amici
- 13:35 Talking Tom Heroes: Super Amici
- 13:50 Talking Tom Heroes: Super Amici
- 14:05 Chi ha sfidato Ninna e Matti?
- 14:20 Chi ha sfidato Ninna e Matti?
- 14:40 Friends: Nuovo Capitolo
- 14:50 Friends: Nuovo Capitolo
- 15:00 Friends: Nuovo Capitolo
- 15:15 Hey Duggee
- 15:25 Hey Duggee
- 15:30 Hey Duggee
- 15:35 Hey Duggee
- 15:50 Talking Tom Heroes: Super Amici
- 16:00 Talking Tom Heroes: Super Amici
- 16:15 Talking Tom Heroes: Super Amici
- 16:30 Talking Tom Heroes: Super Amici
- 16:45 Paw Patrol
- 17:15 Paw Patrol
- 17:45 Rubble & Crew
- 18:15 Blaze e le megamacchine
- 18:40 Blaze e le megamacchine
- 19:10 Chi ha sfidato Ninna e Matti?
- 19:25 Chi ha sfidato Ninna e Matti?
- 19:45 La casa delle bambole di Gabby
Pomeriggio su Super! – ch 47
- 12:40 Henry Danger
- 13:05 Henry Danger
- 13:30 I Thunderman
- 13:55 I Thunderman
- 14:20 iCarly
- 14:45 iCarly
- 15:10 H2O: Just Add Water
- 15:40 H2O: Just Add Water
- 16:10 Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir
- 16:40 Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir
- 17:10 Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir
- 17:35 SpongeBob
- 18:05 SpongeBob
- 18:35 SpongeBob
- 19:00 Prova A Non Ridere Con Rebby E Molly
- 19:10 Prova A Non Ridere Con Rebby E Molly
- 19:20 Henry Danger
- 19:50 I Thunderman
Pomeriggio su RaiNews24 – ch 48
- 12:55 Meteo 24
- 12:56 News
- 13:00 Titoli
- 13:26 Meteo 24
- 13:27 News
- 13:30 Sommario
- 13:45 Focus 24
- 13:57 News
- 14:00 Titoli
- 14:30 Filo diretto estate
- 15:00 RaiNews
- 15:22 TG in lingua ucraina
- 15:30 Faccia a faccia
- 16:00 Titoli
- 16:28 News
- 16:30 Sommario
- 16:45 Motori24
- 16:57 News
- 17:00 Titoli
- 17:27 News
- 17:30 Economia 24
- 17:45 Focus 24
- 18:00 RaiNews
- 18:27 Meteo 24
- 18:28 News
- 18:30 Sommario
- 18:45 Altri Mondi
- 18:58 News
- 19:00 Titoli
- 19:30 Sport 24
- 19:45 Motori24
- 19:58 News
- 20:00 TG LIS
Pomeriggio su Italia 2 – ch 49
- 12:34 Young Sheldon (St: 5 – Ep: 22 – Titolo Ep: Un poro ostruito, un po’ di spagnolo e il futuro)
- 13:05 One Piece
- 13:32 One Piece
- 14:00 One Piece
- 14:30 Holly e Benji Forever
- 14:58 Holly e Benji Forever
- 15:25 Holly e Benji Forever
- 15:53 I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya – The Lost Canvas
- 16:21 I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya – The Lost Canvas
- 16:49 I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya – The Lost Canvas
- 17:19 My Hero Academia
- 17:47 My Hero Academia
- 18:15 My Hero Academia
- 18:43 Young Sheldon (St: 6 – Ep: 1 – Titolo Ep: Quattrocento stecche di sigarette non dichiarate e una nognata)
- 19:02 Young Sheldon (St: 6 – Ep: 2 – Titolo Ep: Worf futuro e il margarita del sud pacifico)
- 19:28 One Piece
- 19:58 One Piece
Pomeriggio su Sky Tg24 – ch 50
- 12:55 TG24 Preview
- 13:00 Ore 13
- 13:30 Ore 13
- 13:50 Extra Time
- 14:00 TG24 mezz’ora
- 14:30 TG24 mezz’ora
- 15:00 Timeline
- 15:30 Timeline
- 16:00 Timeline
- 16:30 TG24 mezz’ora
- 16:50 Sky Meteo24
- 17:00 TG24 mezz’ora
- 17:10 TG24 Preview
- 17:15 TG24 Economia
- 18:00 TG24 mezz’ora
- 18:30 TG24 mezz’ora
- 19:00 TG24 mezz’ora
- 19:10 TG24 Preview
- 19:15 TG24 mondo
- 19:55 TG24 Preview
- 20:00 Ore 20
Pomeriggio su Tgcom24 – ch 51
- 12:58 Tg5
- 13:35 Sport mediaset 2026
- 14:17 Tgcom24 diretta 2026
- 14:27 Tgcom24 – meteo
- 14:33 Tgcom24 diretta 2026
- 14:59 Tgcom24 diretta 2026
- 15:24 Tgcom24
- 15:34 Tgcom24 – Tg meteo
- 15:39 Diario del giorno
- 16:05 Diario del giorno
- 16:30 Diario del giorno
- 16:45 Diario del giorno
- 16:55 Tgcom24 diretta 2026
- 17:14 Studio Aperto Live
- 17:25 Studio Aperto
- 17:51 Tgcom24 diretta 2026
- 18:52 Tgcom24 – meteo
- 18:58 Tg4
- 19:32 10 minuti
- 19:54 Simulcast Canale 5
Pomeriggio su DMAX – ch 52
- 11:25 Operazione N.A.S.
- 13:25 Storage Wars Canada
- 14:20 Affari a tutti i costi
- 15:15 Affari a tutti i costi
- 16:15 Rimozione forzata
- 17:10 Rimozione forzata
- 18:05 I pionieri dell’oro
Pomeriggio su Rai Storia – ch 54
- 12:15 La straordinaria storia dell’Italia
- 13:10 Roma, A.D. 1960
- 14:05 Il giorno e la storia
- 14:25 Passato e Presente
- 15:05 Le Ragazze
- 15:20 Le Ragazze
- 16:50 Telemaco
- 17:05 R.A.M.
- 17:25 Fuori orario. Cose (mai) viste
- 18:15 Il primo grande amore
- 19:00 RaiNews
- 19:05 Tre città in guerra
Pomeriggio su Mediaset Extra – ch 55
- 12:25 Distretto di Polizia (St: 7 – Ep: 12 – Titolo Ep: Menzogne e verita’)
- 13:27 Distretto di Polizia (St: 7 – Ep: 13 – Titolo Ep: Genitori sbagliati)
- 14:32 Carabinieri (St: 5 – Ep: 98 – Titolo Ep: Ritratto di signora)
- 15:32 Carabinieri (St: 5 – Ep: 99 – Titolo Ep: L’ anniversario)
- 16:31 Carabinieri (St: 5 – Ep: 100 – Titolo Ep: Una ragazza difficile)
- 17:33 I Cesaroni (St: 6 – Ep: 11 – Titolo Ep: Il piu’ bel giorno della sua vita)
- 19:25 Zelig
Pomeriggio su HGTV – Home&Garden – ch 56
- 12:55 Case impossibili on the Beach
- 13:20 Case impossibili on the Beach
- 13:55 Case impossibili on the Beach
- 14:20 La mia casa da sogno in 100 giorni
- 15:20 La mia casa da sogno in 100 giorni
- 16:20 La mia casa da sogno in 100 giorni
- 17:20 La mia casa da sogno in 100 giorni
- 18:20 La mia casa da sogno in 100 giorni
- 19:15 La mia casa da sogno in 100 giorni
Pomeriggio su Rai Scuola – ch 57
- 12:45 Di là dal fiume e tra gli alberi
- 13:35 Progetto Scienza 2022
- 14:15 Racconti di Scienza
- 15:20 Racconti di Scienza
- 16:20 Newton
- 17:20 Gocce
- 17:30 I segreti del colore
- 18:00 The Creation of Frankenstein
- 18:30 Wild Italy
- 19:15 Wild Italy
- 20:00 Storie della Scienza
Pomeriggio su Rai Sport + HD – ch 58
- 09:00 Giochi del Mediterraneo
- 16:00 Giochi del Mediterraneo
Pomeriggio su Discovery Turbo – ch 59
- 12:35 Vintage Garage
- 13:50 Iron Garage
- 14:50 Iron Garage
- 15:50 Affari a quattro ruote Francia
- 17:10 Affari a quattro ruote Francia
- 18:35 Affari a quattro ruote
Pomeriggio su IL61 – ch 61
- 10:45 documentari
- 13:00 maracana’
- 17:00 telepromozione
- 18:00 telepromozione
- 18:30 telepromozione
- 19:00 telepromozione
- 19:30 a tutta c
Pomeriggio su DonnaTv – ch 62
- 12:30 Buona Vita
- 13:00 Shopping Insieme
- 13:30 Laboratorio Salute
- 14:30 Shopping Insieme
- 15:00 Film (Film Drammatico)
- 17:00 Shopping Insieme
- 17:30 Lo Spirito Degli Alberi
- 18:00 Pillole Di Sapori
- 18:30 L’Argonauta
- 19:00 Cucino Per Te
- 19:30 Andata E Ritorno
- 20:00 Buona Vita
Pomeriggio su SuperTennis – ch 64
- 11:00 US Open 2026 – Singolare maschile – Ep. 12 – unire successivo Luciano Darderi vs Harry Wendelken US OPEN 2026 # 2
- 13:30 SUPERTENNIS TODAY – USOPEN
- 14:10 US Open 2026 – Singolare maschile – Ep. 10 – Matteo Berrettini vs Stan Wawrinka US OPEN 2026 # 2
- 16:45 SUPERTENNIS TODAY – USOPEN
- 17:00 LIVE USOPEN
- 19:50 LIVE USOPEN
Pomeriggio su Alma TV – ch 65
- 12:30 Pillole Di Sapori
- 13:00 Beker On Tour
- 13:30 Il Piatto Forte
- 14:00 La Gola il Gusto
- 14:30 A casa di Emy
- 15:00 In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci
- 15:30 Acqua e Sale
- 16:00 Mangiare Con Gusto
- 16:30 Viaggio Di Gusto: Si Parte Con Erika
- 17:00 Andata e Ritorno
- 17:30 Un Amore di Stadio
- 18:00 Wild Places
- 19:00 L’Argonauta
- 19:30 Atlante
- 20:00 Paese Che Vai
Pomeriggio su Radio 105 – ch 66
- 12:00 105 Open Club
- 14:00 Lo Zoo di 105 Compilation
- 16:00 105 Music & Cars
- 18:00 La Carovana di 105
- 20:00 105 Mi Casa
Pomeriggio su R101 – ch 67
- 12:00 I Bonazzi di R101
- 14:00 Good Times
- 17:00 I Trafficanti di R101
- 20:00 R101 Summer Party
Pomeriggio su Deejay TV – ch 69
- 12:00 Vic e Marisa
- 14:00 Summer Camp
- 16:00 Gianluca Gazzoli
- 17:00 Pinocchio
- 19:00 Chiacchiericcio
- 20:00 Ciao Belli
Pomeriggio su Radio Italia Tv – ch 70
- 12:20 Radio Italia best
- 16:00 Radio Italia new
- 19:00 Radio Italia hit
Pomeriggio su Telecampione – ch 138
- 12:45 CS Good News
- 13:00 Siamo Fuori
- 14:00 Puoi cucinarlo anche tu
- 14:30 L’ora della Terra
- 15:30 Passatempo
- 15:36 La Vetrina dell’Auto
- 18:00 Mezz’ora per voi – Yoga
- 18:30 Mezz’ora per voi – Tonificazione
- 19:00 La Vetrina dell’Auto
- 19:42 CS Good News
- 20:00 Zerovero
Pomeriggio su Top Calcio 24 – ch 152
- 11:30 Qui Studio a voi Web
- 13:00 Diretta Calcio
- 13:45 Juve Moment
- 14:45 TG Sport
- 15:30 Riunione di redazione
- 16:30 Qui calcio
- 18:15 Apericalcio
- 19:00 Azzurro Italia TG
- 19:30 Alta Quota
Pomeriggio su France 24 – ch 241
- 12:50 Sports
- 13:00 L’info du jour
- 13:30 Paris direct : le journal
- 13:54 ENTR
- 14:00 Le club Paris direct
- 14:30 Derriere l’image
- 14:45 Focus
- 14:50 Sports
- 15:00 Autour du monde : le journal
- 15:30 Le rendez-vous de l’Afrique
- 15:40 Le Paris des arts
- 15:55 Culture prime
- 16:00 Autour du monde : le journal
- 16:30 Autour du monde : le journal
- 16:40 Element Terre
- 16:46 a l’affiche
- 17:00 Autour du monde : le journal
- 17:10 Reporters
- 17:22 L’instant mobile
- 17:30 Autour du monde : le journal
- 17:40 Aux 4 coins de l’Europe
- 18:00 Au coeur de l’info : le journal
- 18:16 Questions directes
- 18:30 Au coeur de l’info : le journal
- 18:46 Economie
- 18:51 Sports
- 19:00 Au coeur de l’info : le journal
- 19:15 Le debat
- 20:00 L’essentiel : le journal
Pomeriggio su Virgin Radio – ch 257
- 11:00 Personal Giulia
- 14:00 Revolver
- 16:00 Free Rock
- 18:00 Virgin Radio Generation
- 20:00 Best Rock 500
Pomeriggio su Radio Monte Carlo – ch 786
- 11:00 Personal Giulia
- 14:00 Revolver
- 16:00 Free Rock
- 18:00 Virgin Radio Generation
- 20:00 Best Rock 500
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