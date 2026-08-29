Le trame Upas dal 29 agosto al 5 settembre vedranno, tra le altre vicende, anche quella che riguarderà il rapporto tra Alberto e Anna. Dopo aver attraversato periodi non certo facili, Palladini e la giovanme sembreranno più vicini che mai, ma alcuni eventi imprevisti li porteranno di nuovo distanti, e stavolta il divario sembrerà davvero difficile da colmare. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Nuove puntate Upas: il compleanno di Anna si trasforma in un incubo

La settimana si apre con un evento che dovrebbe rappresentare fonte di gioia: il compleanno di Anna. Per rendere ancora più speciale questa occasione, Alberto Palladini ha preparato per la donna che ama un regalo speciale, un prezioso anello che dovrebbe servire a siglare la loro unione.

Ma proprio nel giorno del suo compleanno, la ragazza riceve alcuni messaggi del padre, che rischiano di far emergere il suo lato autolesionista.

Alberto inchiodato alle sue responsabilità nei prossimi episodi Upas

Palladini – giunto subito dopo l’arrivo dei messaggi . rimane sconvolto nel vedere la giovane in condizioni disperate. Una confessione di Anna finisce per inchiodarlo alle proprie responsabilità.

Sconvolto dai suoi fallimenti nei rapporti con suo figlio Gianluca, Alberto si confida con Niko, che lo invita a dare al ragazzo il tempo necessario per “digerire” quanto accaduto e godersi la serata con Anna.

Gianluca si confida con Anna: news Un posto al sole

Nel frattempo anche Gianluca cerca un modo per ricucire i rapporti con il padre e arginare il suo comportamento. Il giovane pensa che la persona più adatta a dargli una mano sia proprio Anna e si rivolge a lei.

Il suo intervento rischia però di provocare un effetto valanga dalle conseguenze imprevedibili. L’incontro con Anna prende una piega imprevista originando una situazione che promette di lasciare tutti sconvolti.

Proprio quando Anna avrebbe più bisogno di sentire vicino il suo compagno, Alberto sembra fare un passo indietro nel loro rapporto. Costretto a fare i conti con responsabilità che non può più ignorare, l’uomo prende le distanze. La mancanza di sostegno di Palladini non fa altro che aumentare il senso di sconforto della giovane. La coppia finisce per allontanarsi sempre di più, e il divario tra loro appare incolmabile.