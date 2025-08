Holiday Crush, nuovo reality show con il commento dei The Jackal, arriva dal 4 settembre su Prime Video. Direttamente dal loro divano, Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello guarderanno le avventure di un gruppo di ragazzi in viaggio, commentandolo con la loro caratteristica ironia. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Holiday Crush, il nuovo reality show con il commento dei The Jackal: tutte le info

Holiday Crush è un nuovo reality show original pronto a far divertire e intrattenere gli spettatori. Composto da sei episodi, è diretto da Tommaso Deboni.

I The Jackal (Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello), direttamente dal loro divano, vedranno e commenteranno in maniera schietta e dissacrante la vacanza da sogno di un gruppo di ragazzi.

In un’estate che si prevede bollente, questi giovani protagonisti intraprenderanno infatti un viaggio esaltante, dove dare sfogo alle loro fantasie e ai loro divertimenti. Ma non solo. Questa vacanza sarà anche l’occasione per riflettere su loro stessi e capire di più sul loro percorso personale.

Grazie all’aiuto di un travel planner (Jacopo Becchetti) e una spiritual coach (Jessica Venturi), verranno anche messi di fronte ai propri limiti e alle proprie difficoltà. In luoghi condivisi e momenti di fragilità, ognuno di loro si scontrerà con le proprie emozioni e con i sentimenti che salgono a galla.

I The Jackal non saranno i soli a commentare le loro avventure. Sul loro salotto infatti si siederanno anche alcuni ospiti, come Emma Galeotti, La Pina & Diego, Cristina D’Avena che seguiranno i ragazzi passo dopo passo.

In maniera ironica, sorprendente e esilarante, guarderanno tutti insieme e con entusiasmo ogni loro mossa e ogni loro reazione. Il risultato sarà un mix davvero esplosivo, dove non mancheranno colpi di scena e momenti di grande imbarazzo.

Holiday Crush arriva dal 4 settembre su Prime Video ed è scritto da Lorenzo Campagnari, Andrea Teodori, Claudia Melis ed Elisabetta Valori, ed è prodotto da Casta Diva per Amazon MGM Studios.