L’attesa per la seconda stagione di “Viola come il mare” sta per finire. Da venerdì 3 maggio, la fortunata serie, che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, andrà in onda in prima serata su Canale 5. Gli altri cinque episodi saranno trasmessi al giovedì sera. I primi tre episodi, disponibili dallo scorso 24 aprile su Mediaset Infinity, hanno ottenuto un grandissimo riscontro tanto da diventare il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digitali. In questa seconda stagione, Viola deciderà di prendere la vita in modo diverso, un po’ più alla leggera. Tanti sono i cambiamenti che dovrà affrontare a partire dal suo lavoro: le verrà affidato nella redazione un podcast sulla cronaca che continuerà ad essere la sua grande passione. Anche dal punto di vista sentimentale, qualcosa bolle in pentola. Se l’attrazione con Francesco Demir cresce sempre di più, c’è un terzo incomodo pronto a stravolgere la vita di Viola.

“Viola come il mare 2”, intervista esclusiva a Francesca Chillemi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva l’attrice Francesca Chillemi. Parlando dell’evoluzione del suo personaggio e dei cambiamenti che si troverà ad affrontare ha raccontato: “In questa seconda stagione Viola affronterà diversi cambiamenti. Non posso svelare moltissimo ma uno dei cambiamenti più importanti sarà proprio quello a livello interiore. Imparerà ad accettare tutto quello che le succede attorno con grandissimo entusiasmo”.

Nel primo episodio, a colpire è soprattutto una frase che Viola pronuncia: “Mi chiamo Viola e ho deciso che la vita va presa alla leggera”.

Francesca Chillemi fa una riflessione profonda: “A volte bisogna dare il giusto peso alle cose. Anche io ho affrontato la vita in modo leggero senza farmi sopraffare da ciò che mi circondava. Da tutte le situazioni si può decidere se attingere a ciò che procura agitazione o a ciò che al contrario fa stare bene. Ho sempre cercato di trovare un equilibrio da questo punto di vista”.

Intanto tra Viola e Francesco Demir il rapporto si fa più complicato. Ma Francesca non crede al detto che in amore vinca chi fugge: “Credo che in amore vinca chi ha voglia di vivere il sentimento, di guardarsi dentro e investire su se stesso. E’ un discorso di reciprocità. L’amore ha bisogno di essere coltivato tutti i giorni altrimenti muore”.

Francesca Chillemi si sta preparando a tornare sul set di un’altra amatissima serie “Che Dio ci aiuti” in cui veste i panni di Azzurra. Ma Viola e Azzurra hanno qualcosa in comune? A rispondere è la stessa attrice: “C’è un aspetto che le lega entrambe ed è capacità e la voglia di poter aiutare gli altri. Entrambe lo fanno in modo totalmente diverso pur avendo un trascorso comune, fatto di grande sofferenza. Sia Azzurra che Viola non hanno ricevuto amore da parte dei loro genitori ma sono riuscite a trasformare il dolore in un bene da mettere al servizio degli altri”.

Come Viola nella serie, la Chillemi si riconosce un po’ “imbranata” anche in fatto di primi appuntamenti. L’attrice con il sorriso ha rivelato: “Mi è capitato e sono stata la prima io a divertirmi. Ci sono dei momenti in cui sono più o meno imbranata e altri in cui subentra la parte emotiva. Qualche casino l’ho combinato anche io a volte”.

Intervista video a Francesca Chillemi