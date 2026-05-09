Ci saranno una serie di colpi di scena nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso degli episodi presto in onda su Rete 4 vedremo Leocadia prodigarsi per fare assumere Cristobal Ballesteros come nuovo maggiordomo. L’insistenza della dark lady avrà un secondo fine: Cristobal sarà infatti il suo amante segreto, e con questa mossa Leocadia vorrà assicurarsi di averlo più vicino.

Trame spagnole La Promessa: Cristobal prende il posto di Romulo

Dopo la partenza di Romulo, il posto vacante sembrerà destinato a Ricardo Pellicer, che fino a quel momento sarà stato il vice di Baeza. L’uomo avrà infatti maturato la giusta dose di esperienza per ricoprire quel ruolo, ma tutto questo non basterà. Leocadia infatti, insisterà perché il ruolo di maggiordomo venga ricoperto da un suo “conoscente” ovvero Cristobal Ballesteros.

L’influenza della dark lady nella decisione di Alonso si rivelerà fondamentale, e sarà proprio Cristobal a essere assunto. Dal primo momento però, l’uomo instaurerà alla tenuta un vero e proprio clima di terrore.

Come prima cosa obbligherà Petra a metterlo al corrente di ogni sua decisione, togliendo alla Arcos tutta l’autonomia. Cristobal riuscirà anche a far “retrocedere” Lope Ruiz, togliendogli il titolo di cuoco e facendolo tornare a essere un semplice valletto. Lo stesso Ricardo vedrà ridimensionate le sue mansioni, e da vice cuoco si ritroverà a essere “aiuto di camera” di Alonso. Il padre di Santos tuttavia, cercherà di mantenere non creare tensioni tra la servitù, e accetterà il suo nuovo incarico senza fare rimostranze.

I cambamenti di Cristobal tuttavia, daranno adito a malumori generali e la servitù finirà per mettere a confronto le sue scelte con quelle del suo predecessore, Romulo. Ma Cristobal avrà una soluzione anche per questo “inconveniente” e – per evitare confronti proibirà alla servitù di nominare il suo predecessore, minacciando di licenziare in tronco chiunque si azzarderà a farlo.

Cristobal e Leocadia sono amanti, news La Promessa

Perché mai la dark lady avrà tanto insistito affinché Alonso scegliesse Cristobal come sostituto di Romulo? Dopo la partenza di Baeza tutti erano convinti che il suo posto sarebbe stato occupato da Ricardo!

Leocadia insisterà molto con il marchese, soffermandosi sul fatto che Cristobal avrà una grandissima esperienza, maturata al servizio di altre famiglie nobili. Ma perché la donna ci terrà particolarmente e vorrà che sia lui a ricoprire il posto vacante a La Promessa? La risposta la avremo la notte in cui Cristobal si introdurrà nella camera di Leocadia. Scopriremo che i due non saranno solo conoscenti, ma che in realtà il nuovo arrivato sarà l’amante segreto di Leocadia da molto tempo. Tutto ciò segnerà l’inizio di nuovi intrighi, che promettono di tenere i tantissimi fans con il fiato sospeso.