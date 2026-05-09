La quarta stagione del serial drammatico turco Forbidden fruit è pronta a debuttare su Canale 5, e le novità che ci riserverà questo nuovo capitolo sono veramente tantissime. Tra le ultime news arrivate dagli spoiler turchi spicca quella che vede un’unione consolidata entrare in crisi. Il matrimonio tra Ender Çelebi e Kaya Ekinci si incrinerà, e la colpa sarà di Şahika. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: Şahika ed Ender si sospettano a vicenda

I rapporti tra Şahika Ekinci ed EnderÇelebi non sono mai stati molto distesi. La dark lady non riesce ad accettare la cognata e approfitta di ogni occasione per metterla in cattiva luce con suo fratello Kaya. E una di queste occasioni si presenta nel momento in cui Zehra viene rapita e portata via dalla festa di inaugurazione della nuova casa di suo padre Halit.

La dinamica del “rapimento lampo” è la stessa che – qualche tempo prima – Şahika aveva messo in atto con Yigit, e il particolare non sfugge affatto a Ender, che non esita un secondo ad accusare la cognata. Ma la sorella di Kaya si proclama innocente e – per dimostrare la sua estraneità al fatto – mostra a Halit dei tabulati telefonici che sembrano dimostrare che sta dicendo la verità. Anche Kaya è propenso a crederle, e Şahika inizia a chiedersi se – dietro il rapimento flash di Zehra – non ci sia proprio Ender. Ha organizzato tutto per metterla in cattiva luce agli occhi del fratello? Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, sapete già che i colpevoli sono invece Kerim e Mert Kara, ma tutto questo ancora Şahika non lo sa. La donna decide però di muoversi su questo terreno minato in modo da trarne vantaggio.

Forbidden fruit, news: Şahika pronta a screditare Ender

Şahika ed Ender cercano rispettivamente di mettere l’altra in cattiva luce agli occhi di Kaya, ma è la sorella ad avere la meglio. In un faccia a faccia infatti, la moglie di Ekinci accusa la cognata di essere una bugiarda, e lei risponde affermando che – se c’è una che non dice la verità – questa è proprio Ender.

Şahika prosegue rivelando al fratello che sua moglie è da tempo proprietaria al 10% della Argun Holding, grazie alle quote che lei stessa le ha ceduto. Kaya fa fatica a credere che sua moglie gli abbia omesso un dettaglio così importante, e lascia la stanza attonito.

Questo è solo l’inizio di una serie di rivelazioni. La sera stessa – quando Kaya si rifiuta di ascoltare dalla moglie i motivi che l’hanno portata a tacergli tutto – lei finisce per rivelargli che quelle azioni sono il “prezzo” pagato da Şahika per impedirle di denunciarla. Kaya viene così a sapere che sua sorella – tempo prima – aveva cercato di uccidere sua moglie, e che per convincerla a tenere tutto nascosto, le aveva dato quelle azioni. Tutto questo non fa che aumentare il senso di disorientamento di Kaya nei confronti della moglie: come ha potuto Ender farsi comprare così? Al tempo stesso Ekinci sente anche di essere profondamente stanco dei continui battibecchi in famiglia. È l’inizio della fine per Ender e Kaya?

Şahika confida i suoi sospetti a Kerim nelle prossime puntate Forbidden fruit

A complicare la situazione arriva la decisione di Şahika, che sceglie di confidare a Kerim i suoi sospetti sulla cognata. La dark lady gli rivela che – secondo lei – è stata proprio Ender a organizzare il rapimento lampo di Zehra, contando sul fatto che i dettagli così simili a quelli del rapimento di Yigit, avrebbero portato Kaya a sospettare di lei.

La dark lady ignora che l’uomo che ha di fronte, e al quale ha appena comunicato i suoi sospetti, è il vero responsabile di quanto accaduto alla nuova villa di Halit. Kerim potrebbe decidere di sfruttare la pista fornita da Şahika per allontanare i sospetti da sé, e in questo caso per Ender potrebbero cominciare i guai. Come si evolve questa storyline? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altri dettagli, ma siamo sicuri che le trame del nuovo capitolo della dizi turca sapranno tenerci a lungo con il fiato sospeso.