Tra le novità che i fans del serial drammatico turco Forbidden fruit troveranno ad attenderli nel nuovo capitolo ci sarà anche il rapimento di Zehra, che avverrà in circostanze piuttosto misteriose. Chi rapirà la figlia maggiore di Halit, e soprattutto perché?

Forbidden fruit, trame turche: Zehra rapita

La storyline prende il via nel momento in cui tutti sono immersi nei festeggiamenti per l’inaugurazione della nuova villa di Halit. Come vi abbiamo già anticipato infatti, Argun non se la sentirà di continuare a vivere nella casa sul Bosforo dopo il trauma finanziario che lo porterà a perdere tutto, e dopo essere riuscito a rientrare in possesso dei suoi capitali venderà la casa per trasferirsi con i figli in una nuova dimora più grande.

Proprio mentre tutti saranno riuniti per festeggiare il trasferimento, alcuni poliziotti si presenteranno alla nuova villa e perquisiranno Zehra. Addosso alla ragazza troveranno una bustina di droga, e la porteranno via.

Zehra verrà così “arrestata” anche se il mistero si infittirà quando scopriremo che sono stati proprio i poliziotti a mettere nelle sue tasche l’oggetto del reato, salvo poi ritrovarlo e avere così una buona scusa per condurla via.

Mistero a Forbidden fruit: perché Zehra viene “arrestata”?

Ben presto Halit scopre che la figlia maggiore non ha commesso alcun reato. Kerim İncesu – il nuovo CEO della Holding che è stato assunto da Şahika . scopre infatti che non c’è stata alcuna retata predisposta dalla polizia nei confronti degli Argun e lo riferisce all’imprenditore.

Appare quindi evidente che si è trattato di finti poliziotti.

Intanto, la priorità è quella di cercare di salvare la giovane, e Halit da subito l’allarme. Kerim e Mert Kara salgono in macchina e cercano di raggiungere i malintenzionati, che però fanno perdere le loro tracce. In compenso i due ritrovano Zehra abbandonata per strada e la soccorrono, guadagnandosi così la fiducia di Halit.

Halit sospetta di Şahika nelle prossime puntate Forbidden fruit

Halit sospetta che dietro quanto accaduto vi sia – ancora una volta – lo zampino della Ekinci.

I suoi sospetti aumentano quando – poco dopo – Ender Çelebi gli rivela che alcuni mesi prima, la dark lady aveva fatto rapire il figlio Yiğit facendolo portare via da dei finti poliziotti. La dinamica perfettamente uguale sembra non lasciare dubbi, ma Şahika nega.

La Ekinci giura di non aver fatto niente contro Zehra, e suo fratello Kaya – nonostante le circostanze sembrino dimostrare il contrario – è propenso a crederle. L’uomo si trova così in una posizione contrapposta a quella di Ender, che invece è fermamente convinta della colpevolezza della cognata e cerca di sfruttare l’occasione per liberarsi una volta per tutte, di lei.

Şahika colpevole? Colpo di scena a Forbidden fruit

Nel corso dei prossimi episodi scopriamo che Kaya ha avuto ragione a fidarsi della sorella: Şahika non ha infatti ordinato il rapimento di Zehra. Ad agire contro la figlia di Halit sono stati invece Kerim e Mert Kara. gli stessi che – subito dopo l’allarme lanciato da Halit – si sono precipitati a salvarla, trovandola miracolosamente illesa al bordo della strada.

Ma perché? In realtà l’intento dei due è quello di sabotare la Argun Holdin e farla fallire, e agendo così hanno voluto neutralizzare Şahika, facendo ricadere su di lei i sospetti. Se da un lato viene svelato il motivo del finto rapimento di Zehra, dall’altro si apre un altro quesito, ovvero perché i due uomini ce l’hanno così tanto con Argun senior? Al momento i motivi di questo astio non sono svelati, ma il nuovo capitolo di Forbidden fruit, che si apre con questo strano rapimento, promette di rivelarci molti colpi di scena su questa storyline. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.