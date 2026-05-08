Stasera, venerdì 8 maggio 2026, va in onda una nuova puntata dell Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quindicesima puntata dell’8 maggio, cosa succederà?

Venerdì 8 maggio 2026 dalle ore 22.00 torna il Grande Fratello Vip 2026 con una nuova imperdibile puntata. In studio Ilary Blasi con le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sono trascorsi 51 giorni da quando si sono accese le luci nella casa più spiata d’Italia e cresce l’attesa in vista della finale del 19 maggio. Al momento due sono i concorrenti che hanno conquistato il biglietto d’accesso alla finale: si tratta di Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Entrambe hanno stravinto al televoto con il consenso del pubblico da casa.

Intanto dopo l’ultima diretta Francesca Manzini ha attaccato Adriana Volpe; secondo l’imitatrice la conduttrice non è sincera all’interno della casa sin dal suo ingresso. Non solo, la Manzini è convinta che la Volpe giochi nascondendosi dietro gli altri concorrenti vip. Alessandra Mussolini, seconda finalista di questa edizione, continua a dividere la casa di cui è una indiscussa protagonista. Antonella Elia, prima finalista, non ha gradito particolarmente la scelta del pubblico e non nasconde il suo disappunto. Nuovo scontro in arrivo tra le due?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination dell’8 maggio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Marco Berry, Francesca Manzini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi online la concorrente più votata dal pubblico è Adriana Volpe con il 41,11% seguita da Lucia con il 37,86%. I meno votati al momento sono Francesca Manzini che racimola solo il 12,54%, mentre Marco Berry raccoglie solo l’,8,48%.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: