Quarta registrazione di Tu si que vales 2026. Le anticipazioni, anche questa volta, ci permettono di raccontarvi in anteprima alcuni succulenti spoiler in merito alla gara di lip sync che vedremo andare in onda durante il programma di Canale 5. A quanto pare a sottoporsi all’insindacabile giudizio di Belen Rodriguez, giocando in coppia con i giudici del programma, vi saranno altri Vip tra cui una cantante molto famosa, uscita da Amici di Maria De Filippi ed una giornalista che fa da opinionista in un reality. Volete sapere i loro nomi?

Tu si que vales 2026 anticipazioni: i nomi dei nuovi ospiti

Chi vi sarà a Tu si que vales 2026 secondo le anticipazioni emerse dalla quarta registrazione del programma dell’ammiraglia Mediaset? Una cantante ed una giornalista famosa approderanno in studio per duettare con i giudici e prendere parte alla gara di lip sync, ma di chi stiamo davvero parlando?

In studio vi saranno, dopo gli ospiti annunciati nelle prime tre registrazioni:

Cesara Bonamici

Annalisa

Francesco Paolantoni

Fabio Caressa

Elisabetta Canalis

Quali saranno i duetti e quali le esibizioni?

Paolo Bonolis si esibirà in coppia la giornalista ed opinionista del GF Cesara Bonamici sulle note di: Ma ‘ndo Hawai di Alberto Sordi e Monica Vitti. Rudy Zerbi, invece, duetterà con Annalisa sulle note di Mon Amour di Annalisa. Gli amanti del programma, ma anche quelli di Amici di Maria De Filippi, hanno già avuto gli incubi dopo aver visto Zerbi vestito da Annaliso. Chissà come ci delizierà questa volta. Dobbiamo preoccuparci?

Luciana Littizzetto duetterà con Francesco Paolantoni sulle note di Al mio paese. Sabrina Ferilli in coppia con Fabio Caressa ha interpreterà Amore bello cantata da Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia. Per finire Maria De Filippi con Elisabetta Canalis si esibirà sulle note de L’anima vola nella versione di Elisa ed Emma.

Chi vincerà? Per scoprirlo occorrerà sintonizzarsi su Canale 5 e seguire le puntate di Tu si que vales 2026.

Non solo lip sync

Tu si que vales 2026 non sarà solo lip-sync, vedremo, come ogni anno, performance favolose capaci di farci emozionare. Tra lacrime e risate potremo rimanere stupiti dal talento di alcuni o piacevolmente sorpresi da racconti di resilienza. Non mancheranno poi i momenti esilaranti grazie ai giudici, ma soprattutto alla presenza di Giovannino e di altri disturbatori.