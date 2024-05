Uomini e Donne non va in onda oggi, mercoledì 1 maggio 2024. Il dating dei sentimenti condotto dal lunedì al venerdì da Maria De Filippi, si prende un giorno di pausa. Vediamo insieme cosa verrà trasmesso al suo posto nel primo pomeriggio di Canale 5.

Stop a Uomini e Donne: perché non va in onda oggi, 1 maggio 2024

Come accaduto durante il ponte per la festa della Liberazione, anche in occasione del 1 maggio ci sarà un cambio di programmazione in casa Mediaset. Salta il consueto appuntamento con Uomini e Donne, che va in onda tutti i giorni alle 14.45 su Canale 5. I telespettatori dovranno attendere qualche giorno per sapere cosa accadrà a Ida Platano alla luce delle nuove rilevazioni sul suo corteggiatore Mario Cusitore. Il dating dei sentimenti infatti si prende un giorno di ‘vacanza’, come ogni anno, in occasione delle festività. Oggi 1 maggio 2024 è la Festa del Lavoro e si festeggiano tutti i Lavoratori e le lotte fatte per ricevere più diritti. Sono tante le manifestazioni e i concerti organizzati nelle varie Piazze italiane per dare voce a tutti i lavoratori.

Anche in occasione delle feste di Natale, di Pasqua e del 25 aprile, Uomini e Donne non era andato in onda. I protagonisti, con le dame e i cavalieri del trono over, torneranno a farci compagnia giovedì 2 maggio alle ore 14.45 su Canale 5. Le anticipazioni parlano di un nuovo colpo di scena e dell’eliminazione di Mario. Prosegue invece il trono di Daniele sempre indeciso tra Gaia e Martina.

Cosa verrà trasmesso al suo posto

Ma cosa sarà trasmesso al posto di Uomini e Donne? Vediamo insieme come cambia il palinsesto Mediaset in questo giorno di festa. Il pomeriggio di Canale 5 vedrà andare in onda l’episodio 150 de ‘La Promessa‘ alle ore 14.07. A seguire sarà la volta del film ‘La Promessa‘ che occuperà anche la fascia oraria del day-time di Amici23.