L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani a 25 anni trionfo al primo Grande Fratello, ma in queste ore fanno discutere le rivelazioni di due ex naufraghi. Si tratta di Mario Adinolfi e Dino Giarrusso che hanno deciso di raccontare alcuni retroscena tra commenti al vetriolo e frecciatine agli ex compagni d’avventura.

Mario Adinolfi: “Nessun privilegio a L’Isola dei Famosi 2025”

L’esperienza de L’Isola dei Famosi 2025 ti cambia per sempre. Lo sanno benissimo Mario Adinolfi e Dino Giarrusso che, una volta rientrati in Italia, hanno rilasciato una lunga intervista a Fanpage con delle rivelazioni su quanto successo in Honduras. Mario Adinolfi, dopo essere stato ricoverato per alcuni accertamenti, ha raccontato quanto sia stata difficile la sua esperienza sull’isola. “Premetto che nel pre-Isola in Honduras, grazie all’alimentazione locale a base di riso e pollo, ho perso subito 6-7 chili di liquidi. In totale, dal 3 maggio alla finale del 2 luglio, ho perso 34 chili” – ha detto il politico e giornalista che in Honduras ha vissuto tantissimi momenti di difficoltà. Il caldo afoso e gli elevati tassi di umidità in diverse occasioni l’hanno fatto cadere richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. In particolare Adinolfi ha raccontato: “una notte sono stato prelevato dall’elisoccorso dopo un malore. Sono stato vegliato dal dottor Goffredo Mezzanotte: a lui e allo staff medico va tutta la mia gratitudine”.

Non solo, Adinolfi si è tolto anche un sassolino dalla scarpa contro chi l’ha accusato di essere stato privilegiato all’Isola. “Nessun privilegio per me, non potevo fare le prove fisiche, non potevo diventare leader né ottenere l’immunità” – ha sottolineato il politico che ha poi aggiunto – “ho ceduto le mie porzioni di riso, cocco e pesce agli altri naufraghi. Altro che privilegi”.

Dino Giarrusso dopo L’Isola dei Famosi 2025: “frasi molto gravi, ma non tutto è stato trattato allo stesso modo”

Anche Dino Giarrusso dopo l’avventura de L’Isola dei Famosi 2025 ha deciso di svuotare il sacco rivelando alcune frasi pronunciate dai suoi e compagni d’avventura che risuonano come delle velate frecciate. “Quella è tornata a fare la … su OnlyFans’, ‘Tu sei autistico’, ‘Quel signore che non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto’, l’ultima riferita a Mario. Frasi brutte, che in 50 giorni possono scappare, ma sono state perdonate. A me invece non è stato perdonato nulla” – ha detto il giornalista ed ex euro parlamentare tra i naufraghi più discussi di questa edizione.

Proprio Giarrusso ha poi lanciato una velata critica alla produzione del programma: “se tutto questo è servito a rendere più vivo il programma, mi sta benissimo. Sono felice di esser stato utile“. Infine sul presunto flirt con Alessia Fabiani ha precisato: “non è successo niente. Abbiamo avuto una lunga conversazione legata ai nostri figli e alla nostra famiglia. Un momento di condivisione molto emozionante”.