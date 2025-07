Mario Adinolfi dopo il secondo posto a L’Isola dei Famosi 2025 ha pubblicato una serie di foto sui social mostrandosi in un letto di ospedale. Cosa è successo? Ma soprattutto come sta?

Mario Adinolfi dopo L’Isola dei Famosi ricoverato in ospedale

“Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale” – inizia così il post pubblicato da Mario Adinolfi sui social una volta rientrato in Italia dopo l’avventura de L’Isola dei Famosi 2025. Il naufrago, secondo classificato alle spalle della vincitrice Cristina Plevani, una volta rientrato in Italia è stato ricoverato in ospedale per alcune conseguenze, anche se nulla di grave come ha specificato.

“Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare” – ha sottolineato l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Proprio Adinolfi è entrato poi nei dettagli per rassicurare tutti: “dal giorno in cui sono uscito di casa ho perso 34 chili, perché c’è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi anche per la pesantissima umidità. Poi sull’Isola in 57 giorni ne ho persi altri 27. È come essermi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Adinolfi (@marioadinolfi71)

Mario Adinolfi peso dopo L’Isola dei Famosi 2025 e il ricordo della sorella

Durante la sua avventura in Honduras a L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi è dimagrito di ben 27 chili. Poco prima di partire per il reality show di Canale 5, il politico in una intervista rilasciata alla stampa aveva dichiarato: “non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza. È complesso anche perché molti dei miei compagni d’avventura sono giovani nel pieno della forma fisica“. La permanenza in Honduras non è stata facile per via della mancanza di cibo e per le varie prove di resistenza a cui si è dovuto sottoporre. La perdita di peso è stata però notata da tutti in primis da Adinolfi che condiviso con il pubblico un lato del tutto inedito di se.

Proprio il giornalista durante la sua esperienza a L’Isola ha parlato apertamente della sorella morta suicida: “ero legatissimo. Che si fa nella vita quando una persona così cara ti dice ‘non mi dai la motivazione per vivere’?”. Dopo la morte della sorella l’ha spinto ad ingrassare: “ogni anno ingrassavo di 5 kg, ho pensato che nulla valesse niente. Io sono un uomo di chiesa, ma tutto è saltato per anni, anche la Fede“. A L’Isola dei Famosi però Mario Adinolfi ha deciso di cambiare: “non ho mai provato a cambiare, questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso” e proprio dall’Honduras ha parlato della sorella confessando: “la penso tutti i giorni. Qui ti senti infinitamente piccolo, ma anche connesso a ciò che ti manca. Mia sorella è stata l’elemento decisivo della mia vita. È andata avanti lo stesso, come inno alla vita. Le chiedo di proteggermi come uomo. E lo ha fatto“.