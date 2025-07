Sarà decisamente una settimana intensa per i tantissimi fans della soap turca La notte nel cuore. La programmazione Mediaset prevede infatti un doppio appuntamento – martedì 15 e domenica 20 luglio – con la serie tv incentrata sulle vicende di Nuh e Melek.

La notte nel cuore raddoppia nel serale di Canale 5

Dopo lo stop imposto dalla finalissima del Mondiale per Club 2025, che costringerà i fans de La notte nel cuore a rinunciare all’appuntamento consueto della domenica sera con i loro beniamini il 13 luglio, la soap tornerà con un regalo speciale.

Nella settimana successiva infatti, i telespettatori “affetti” da dizi-mania potranno trovare i loro beniamini per ben due sere: la serie tv turca andrà infatti in onda sia martedì 15 che domenica 20 luglio, con tre episodi per ogni serata, su Canale 5.

Si tratterà di un regalo extra concesso dai vertici di Cologno Monzese in via del tutto eccezionale, e già nella settimana successiva la serie tv riprenderà il consueto slot orario con un solo appuntamento settimanale la domenica sera.

La notte nel cuore in onda anche ad agosto

Il mese di agosto vede solitamente qualche cambiamento nella messa in onda delle soap. Molte serie tv vengono spostate come orario, o addirittura sospese in un periodo che vede tipicamente una presenza nettamente inferiore di telespettatori.

La notte non cuore non subirà però alcuna variazione e – stando a quanto trapelato dai vertici – proseguirà con la sua consueta programmazione. L’appuntamento con gli episodi inediti de La notte nel cuore risulta ad oggi confermato anche nella settimana di Ferragosto.

Non vi sono invece notizie certe sulla possibile collocazione della serie tv a partire da settembre. La storia incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay ha ancora molto da dire, e il numero di episodi ancora disposizione è veramente alto. Dai vertici Mediaset arriverà l’ok per la messa in onda nella prima serata domenicale anche in autunno, oppure si opterà piuttosto per una collocazion e diversa? Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La notte nel cuore vi invitiamo a seguirci.