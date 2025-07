Pier Silvio Berlusconi presenta la nuova stagione tv del gruppo Mediaset con la consueta serata dedicata alla stampa che si tiene ogni anno presso gli studi televisivi di Colgono Monzese. Il numero uno del primo gruppo televisivo privato italiano oltre ad annunciare quali sono i programmi e le novità della prossima stagione, conferma le voci su un suo interesse, lo sorso anno, ad avere Stefano De Martino alla conduzione di Striscia la Notizia.

Stefano De Martino a Striscia la Notizia? Le parole di Pier Silvio Berlusconi – Video

“Eravamo in una fase di trattativa con Stefano De Martino per affidargli Striscia la Notizia” – a dichiararlo è il numero uno del gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che durante la serata per la stampa, consueto appuntamento per la presentazione dei palinsesti tv della stagione televisiva di Mediaset 2025/2026, conferma le voci sulla reale esistenza, lo scorso anno, di una trattativa con l’attuale conduttore di Affari Tuoi.

Tutta colpa di Amadeus

L’Ad del gruppo televisivo di Colgono Monzese aggiunge: “Poi Amadeus ha fatto il patatrac andando via e gli si è aperta una strada per lui nell’access prime time e le cose sono andate come sono andate. Io se fossi stato De Martino avrei fatto la stessa cosa”.

L’affare Stefano De Martino avrebbe salvato Striscia la Notizia

Di certo Pier Silvio Berlusconi se avesse portato a termine con successo la trattativa con Stefano De Martino avrebbe, con un solo colpo da maestro, risolto due questioni: la prima, quella di portare su Canale 5 un volto amatissimo in grado di catalizzare su di se l’attenzione del pubblico e risollevare le sorti del Tg satirico ideato da Antonio Ricci. La seconda questione è che con un colpaccio del genere e magari un contratto in esclusiva super blindato, avrebbe sicuramente tolto alla Rai la possibilità di portare Stefano sulla prima rete della tv nazionale.

Come ben sappiamo, la storia è andata diversamente, e Stefano De Martino, oggi volto di punta di Rai Uno e Rai Due, sembra sempre più vicino a diventare in futuro anche il conduttore del Festival di Di Sanremo.