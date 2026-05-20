Ascolti tv di martedì 19 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 19 maggio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip | Auditel del 19 maggio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?

Aggiornamento importante: I dati auditel di ieri verranno rilasciati nel tardo pomeriggio per un problema della società Auditel.

Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti hanno appassionato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Su Rai 2: Belve Crime, la nuova puntata del programma di interviste in versione “crime” di Francesca Fagnani ha interessato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di Audience.

Rai 3: Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta sui modelli e stili di vita sostenibili condotto da Sabrina Giannini ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share dello 0.00%.

Canale 5: Grande Fratello Vip, la finale del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Le Iene presentano: Inside, lo speciale dal titolo “Il mostro di Firenze” ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Mechanic: Resurrection, il film del 2016 diretto da Dennis Gansel e interpretato da Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones e Michelle Yeoh ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (pari al 0.00% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:31 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:31 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5