Tra le produzioni più attese dei nuovi palinsesti Sky c’è anche la seconda stagione di Piedone, la serie che raccoglie l’eredità del celebre personaggio interpretato da Bud Spencer. Alla presentazione ufficiale dei palinsesti abbiamo incontrato i protagonisti Silvia D’Amico e Salvatore Esposito, che hanno raccontato cosa attende il pubblico nei nuovi episodi, il legame con la Napoli che fa da sfondo alla storia e il ricordo del grande Bud Spencer.

Intervista a Silvia D’Amico e Salvatore Esposito

Silvia D’Amico, Salvatore Esposito, benvenuti a SuperGuidaTV. Siamo qui per parlare di Piedone 2: cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione?

Salvatore Esposito: «Come la prima stagione, sarà ricca di azione, emozioni e colpi di scena. Ci saranno nuovi casi da risolvere, omicidi e tante storie, il tutto sullo sfondo della mia bellissima Napoli. Direi che stagione dopo stagione aumenterà il suo livello di napoletanità!»

Silvia D’Amico: «Che ormai è anche un po’ la mia Napoli. Anche quest’anno ogni puntata avrà un caso specifico da affrontare, mentre le vicende personali dei personaggi proseguiranno e si svilupperanno parallelamente alle indagini. Non possiamo svelare troppo, ma ci saranno molte novità.»

Che ricordo avete della serie originale interpretata da Bud Spencer?

Salvatore Esposito: «Un ricordo bellissimo. Io definisco sempre questo progetto un omaggio postumo a quello che è stato l’idolo di intere generazioni di bambini. Credo che si sarebbe divertito nel vedere questa nuova versione e il modo in cui abbiamo cercato di portare avanti il suo spirito.»

Silvia D’Amico: «Per me più che un ricordo è quasi una benedizione che ci accompagna dalla prima stagione. Sentiamo sempre la presenza di quell’eredità importante e il grande affetto che il pubblico continua a nutrire per quel personaggio.»

Avete avuto modo di dare uno sguardo ai nuovi palinsesti Sky. C’è una serie che vi incuriosisce particolarmente?

Silvia D’Amico: «Io sono molto curiosa di vedere la seconda stagione de L’Uomo Ragno. La prima mi era piaciuta davvero molto e non vedo l’ora di scoprire come proseguirà.»

Salvatore Esposito: «Io invece sono incuriosito da Il Sospetto. Essendo anche uno scrittore di thriller, sono sempre attratto da questo genere e sono curioso di vedere come sarà sviluppata la serie.»