Chi è uscito da Amici 23 sabato 4 maggio 2024? Ecco il nome dell’eliminata. Una cantante ha dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippi e vedere così infrangersi il sogno di poter vincere il programma dell’ammiraglia Mediaset. Di chi si tratta? Cosa è accaduto?

Chi è uscito da Amici 23 sabato 4 maggio 2024? Eliminata Martina

Chi è uscito da Amici 23 sabato 4 maggio 2024? L’eliminata della serata è stata Martina. La cantante della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha perso al ballottaggio finale contro Mida. Ora i due prof sono rimasti senza allievi a due puntate dalla fine. Settimana prossima – di domenica e non di sabato – andrà in onda la Semifinale e la settimana dopo la Finale.

In gara sono rimasti:

Holden, Petit, Dustin e Marisol per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Team partito con quattro allievi e giunto alla settima puntata con gli stessi allievi

Sarah e Mida per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Cosa è accaduto nella puntata del 4 maggio?

La prima manche è stata vinta dalla squadra dei CuccaLo e a finire a rischio eliminazione è stata Martina. Seconda manche vinta ancora da loro e a finire a rischio eliminazione è stato Dustin, ballerino degli Zerbi-Cele. Terza manche hanno perso i CuccaLo e a finire al ballottaggio è stato Mida. Nello scontro a tre Dustin è stato il primo a salvarsi. Mida e Martina hanno dovuto continuare a sfidarsi e alla fine ha avuto la meglio il primo, almeno secondo i tre giudici del talent.

In serata si sono scatenate anche diversi battibecchi su di lei che l’hanno fatta stare male, ma a consolarla ci ha pensato Maria De Filippi. La conduttrice si è accorta subito che mentre vedeva la Pettinelli e Malgioglio litigare per lei, si sentiva come un pugile sbattuto a destra e a sinistra senza possibilità di replica.

Poco male. Martina ha ricevuto una proposta da Malgioglio che vuole scriverle una canzone per Sanremo, sta facendo il suo disco e ha inoltre ricevuto anche una proposta davvero molto bella da Luciano Cannito per cantare in un Musical e girare sin da subito l’Italia. Non era mai successo a nessun’altro.