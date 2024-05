Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 17 al 23 maggio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 17 al 23 maggio 2024.

Oroscopo di Branko dal 17 al 23 maggio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 17 al 23 maggio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Il cielo della seconda parte di maggio si muove in fretta, due belle novità si presentano proprio in questa settimana. Il vostro orizzonte è sgombro da nubi ormai da tempo e i nuovi influssi stellari migliorano addirittura la vostra situazione: lunedì 20 inizia la stagione dei Gemelli e questo Sole già quasi estivo vi porta allegria, buone notizie, viaggi e simpatia da parte delle persone del vostro ambiente. Giovedì 23 l’onda positiva è rinforzata da Venere, che vi dona amore, divertimento, fortuna. E che sesso sotto la Luna piena! INCONTRO SÌ: Bollenti con Leone, ma che divertimento con Gemelli! tutto lo zodiaco è ai vostri piedi, però.

Oroscopo Branko Toro

Si conclude lunedì 20 la stagione del vostro compleanno. Giovedì 23 pure la vostra Venere vi saluta, ma non vi abbandona, perché sarà attiva per le finanze, guadagni, immobili, con Mercurio nel cielo farete ottimi affari e investimenti, non dovete aver paura di muovervi in fretta. Intanto dedicate all’amore tutti questi giorni, non vorremmo che il luccicare dell’oro vi facesse diventare un po’ troppo distratti e materialisti, la persona del cuore non apprezzerebbe! L’estate si avvicina, iniziate una dieta depurativa/dimagrante. INCONTRO SÌ: Scintille con il Cancro, è un segno che vi piace. Ma se un Ariete vi guarda, chissà…

Oroscopo Branko Gemelli

Lunedì 20 si apre la stagione del vostro compleanno, con grandi, positive novità. Intanto salutate giovedì 23 l’arrivo di Venere, stella dell’amore e della fortuna, che forma un ottimo angolo con Marte e propizia incontri, amore, energia vitale, serenità, passione. Dichiaratevi nel fine settimana, la Luna è magnifica; se siete in coppia fissate le nozze, scegliete di andare a convivere, programmate una nascita: Saturno è severo, ma approva e consolida le decisioni che segnano un passo verso la stabilità. INCONTRO SÌ: Bilancia, insieme potete costruire molto, ma l’Ariete è ottimista e felice.

Oroscopo Branko Cancro

Venerdì 17 è una giornata piacevole, non sottovalutate un’idea, un’ispirazione che vi arriva, presto capirete perché. La Luna nel weekend è un po’ fastidiosa, poi lunedì 20 inizia la stagione dei Gemelli, un periodo che mette in risalto il vostro intuito, le stelle in questo segno vi rendono un po’ magici. L’amore, per chi è solo, può sempre arrivare di sorpresa, 17, 21 e 22 le date più interessanti. Anche se la vostra condizione fisica è buona, Marte resta difficile, prudenza alla guida e attenzione ai piccoli incidenti domestici. INCONTRO SÌ: Scorpione, questo sconosciuto, ma voi siete in grado di gestire le sue bizze.

Oroscopo Branko Leone

Questi sette giorni vi portano due magnifiche notizie, preparatevi a una nuova stagione di grandi soddisfazioni. La Luna è gentile nel fine settimana e lunedì 20 inizia la stagione dei Gemelli, punto del vostro cielo che propizia incontri d’amore e d’amicizia. Poi giovedì 23, sotto una Luna Piena passionale, Venere, regina di cuori, approda nello stesso segno a bordo di una conchiglia: si rianima l’amore, vi risvegliate dal torpore invernale, finalmente vi sentite molto più leggeri, liberi di piacere e brillare. Notti di sesso e di passione. INCONTRO SÌ: Sagittario, lancia dardi a caso, afferratene uno, è d’amore! Il Capricorno però vi dà stabilità.

Oroscopo Branko Vergine

La Luna nel vostro cielo, venerdì 17, vi parla dolcemente, non impuntatevi con il vostro amore su dettagli di poco conto. Lunedì 20 inizia la stagione dei Gemelli; giovedì 23 anche Venere si piazza in questo segno irritante, ma stimolante per la carriera – se vi lanciano una sfida come evitare di raccoglierla? Ora però avete un asso nella manica, è il vostro Mercurio che vi suggerisce strategie vincenti e scappatoie per evitare guai – purché siano perfettamente legali, niente azzardi, con Giove e Saturno non è il caso di rischiare. INCONTRO SÌ: Capricorno, è come una zattera che vi ripara da ogni naufragio, ma il Toro è sempre tanto sexy.

Oroscopo Branko Bilancia

È vero, avete ancora Marte contro, siete quindi un po’ irritabili e irritanti, ma nel fine settimana la Luna è con voi, e lunedì 20 inizia la stagione dei Gemelli, che per voi è un periodo pieno di luce. Ma le buone notizie non sono finite: giovedì 23 è la vostra Venere a raggiungere quel segno amico, ora potete respirare a pieni polmoni quest’aria – il vostro elemento natale – di primavera. È un cielo ricco d’amore e di interessanti opportunità per il lavoro, siete disposti a un trasferimento, anche all’estero? Studi favoriti. INCONTRO SÌ: Giovedì 23 è Luna piena e c’è un Sagittario smarrito nelle praterie… Sarà tutto vostro!

Oroscopo Branko Scorpione

Finalmente il cielo volge al sereno, lo intuite già venerdì 17: la Luna in Vergine è amica e servizievole, poi lunedì 20 si conclude la stagione del Toro, potete rilassarvi, pure la relazione d’amore e il matrimonio sono meno conflittuali, un po’ di sereno l’apprezzerete anche voi. Altro buon passo avanti giovedì 23, quando pure Venere lascia l’opposizione e le relazioni con gli altri sembrano meno superficiali, la comunicazione, quando c’è, è autentica e vi fa star bene. Interessanti notizie per chi ha chiesto un finanziamento. INCONTRO SÌ: Capricorno, ora siete liberi di amarlo pienamente. Ma un Pesci è così eccitante…

Oroscopo Branko Sagittario

La settimana è ancora buona, il weekend promette simpatici incontri e avventure, ma lunedì 20 inizia la stagione dei Gemelli e dovete concentrarvi al massimo, la carriera richiede attenzione, impegno e prontezza di riflessi. Questo cielo vi stimola tanto, la sua spinta diventerà ancora più forte entro fine maggio – Venere raggiunge il Sole giovedì 23 e non è ancora finita – ma per ottenere molto dovete dare moltissimo, è quel che chiede Saturno, la via è stretta ma chiara. Grande energia, sesso appagante, però non distraetevi. INCONTRO SÌ: Potete raggiungere un Acquario e farlo salire in groppa. Strani sguardi con lo Scorpione.

Oroscopo Branko Capricorno

Va a concludersi la dolce stagione del Toro, lunedì 20 si sposta il Sole, giovedì 23 Venere. Restano però Urano e pure Mercurio, che vi sarà estremamente utile per gli affari e il lavoro in generale. Se cercate un impiego o volete cambiare settore o azienda, il cielo è molto propizio, drizzate le orecchie e muovetevi, con discrezione ma muovetevi. La Luna piena alle vostre spalle, giovedì 23, punta il suo raggio su un’intuizione – o ragionamento inconscio? – dietro tutto quello che accade c’è sempre una motivazione e voi dovete scovarla. INCONTRO SÌ: Pesci, e se fosse davvero amore? Con la Vergine però non è soltanto sesso.

Oroscopo Branko Acquario

Il cielo è in grande miglioramento, nel fine settimana c’è una Luna strepitosa, romantica. Lunedì 20 inizia la vostra stagione d’amore a cinque stelle, con il Sole che va in Gemelli e Venere che lo raggiunge giovedì 23, giornata di Luna piena… piena di promesse, insomma complimenti, anche perché altre buone novità arriveranno presto. Marte è ancora energetico, ve ne accorgete per la grande resistenza alla stanchezza – nel lavoro, nello sport, nel sesso – Mercurio però vi rende poco lucidi, cautela con gli scritti, verificate le notizie. INCONTRO SÌ: Torna il sorriso sul volto della Bilancia, irresistibile. Pure il Leone però vi attrae molto.

Oroscopo Branko Pesci

Siete sempre così intuitivi, ingannarvi è impossibile, a meno che non lo vogliate voi o non siate proprio voi a farlo. È quello che potrebbe accadere in quest’ultima parte di maggio: lunedì 20 inizia la stagione dei Gemelli, Venere si accoda al Sole il 23 sotto una Luna piena irritante. In famiglia c’è come un “non detto”, voi lo intuite, ma fate finta di niente. Saturno nel vostro cielo, però, vuole chiarezza, non dimenticatelo. Cercate di essere onesti e limpidi pure con la persona amata, è la cosa più importante. INCONTRO SI: Se tenete a un Toro, non lasciatevelo scappare. Di un Capricorno vi potete fidare.