Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 23 al 29 maggio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo le conseguenze del disastro finanziario di Halit. Se da un lato la sua situazione spingerà il figlio Erim a fare un gesto commovente, dall’altro susciterà molti dubbi in Ender: Halit è davvero in bancarotta, come vuole far credere a tutti? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 23 al 29 maggio

Le momentanee difficoltà economiche di Halit non lasciano indifferente Erim. Il ragazzo, preoccupato per il padre, decide di vendere la sua chitarra e nasconde il denaro ottenuto nella giacca dell’uomo. Dopo essersi privato dell’oggetto a cui teneva di più, Erim fa di tutto per aiutare suo padre senza però essere scoperto.

Intanto Argun è costretto a subire le angherie di Sahika. Ekinci infatti, approfitta di una cena a cui sono tutti presenti per comunicare di averlo assunto come segretario. Quella più sconvolta è Ender, colpita dall’atteggiamento di superiorità e dall’arroganza con la quale Sahika si rivolge a Halit.

Trame Forbidden fruit al 29 maggio

Tuttavia Ender inizia a sospettare che il crollo finanziario di Halit nasconda aspetti non ancora venuti alla luce, e incarica Caner di tenerlo d’occhio.

I suoi sospetti sembrano diventare certezze, quando Caner le riferisce di aver visto Argun incontrare in segreto il suo avvocato. A quel punto Ender decide di fare chiarezza, e chiede al suo consulente finanziario di indagare sulla quantità di azioni detenute ancora da Halit.

Forbidden fruit, spoiler settimanali

Bulent presenta Kerim a Yildiz, e lei rimane fortemente colpita. In seguito la giovane ne parla con Ender, che le consiglia di mantenere le distanze da lui e le organizza invece un appuntamento al buio con Devrim, un amico di Kaya.

Lila si confida con Yildiz, e le dice che Zehra ha ricominciato a bere. La donna è molto preoccupata e – per contrastare la debolezza della cognata – decide di disfarsi di tutte le bottiglie presenti in casa.

Halit accompagna Erim a scuola, e lungo il tragitto si accorge del denaro nella tasca della sua giacca. Il ragazzo ammette di aver venduto la sua chitarra, lasciando esterrefatto suo padre.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yildiz si reca all’appuntamento al buio con Devrim, che però si rivela un disastro. Nel locale c’è anche Kerim, che fa di tutto per ottenere il numero di telefono della giovane. Il suo intervento permette a Yildiz di svincolarsi dall’appuntamento, fingendo che Kerim sia un suo ex fidanzato.

Mentre le condizioni di Zehra peggiorano a causa dell’alcool, Asuman e Lila cercano un modo per aiutarla.

Ender, Sahika e Kaya scoprono che Yigit lavora nella mena universitaria come lavapiatti.