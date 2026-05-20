Dopo il grande successo dell’edizione 2025, con ben oltre 120mila spettatori, Radio 105 presenta il 105 Summer Festival 2026, il tour musicale estivo che porterà in tutta Italia, e per la prima volta anche all’estero, alcuni dei protagonisti della musica italiana e internazionale.

105 Summer Festival 2026: cast artisti, date e città

L’edizione 2026 sarà un viaggio attraverso i brani più ascoltati dell’estate, con concerti dal vivo a ingresso gratuito, nel segno del claim di Radio 105 “Proud to be different”, reinterpretato dall’artista Alessandro Malossi.

A guidare le serate saranno i volti più amati dell’emittente radiofonica, mentre gli eventi potranno essere seguiti oltre che dal vivo, anche in diretta su Radio 105, su Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), tramite app e sui canali social ufficiali della radio. Inoltre, ogni lunedì successivo alle tappe del tour, Mediaset Infinity trasmetterà il “best of” del concerto della settimana precedente.

Paolo Salvaderi: “Vogliamo confermare il festival come punto di riferimento dell’estate live”

Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset, durante la conferenza stampa di questa mattina nella storica sede di Milano, ha commentato: “Da mesi stiamo lavorando con determinazione per portare anche questa estate il tour di Radio 105 al centro della scena musicale live, con l’obiettivo di confermarlo punto di riferimento imprescindibile per il pubblico. La nostra missione resta quella di creare un ponte autentico tra gli artisti e i loro fan, offrendo occasioni di incontro e condivisione accessibili a tutti, nel segno della gratuità, valore per noi essenziale”.

Salvaderi ha inoltre sottolineato l’importanza dell’edizione 2026, che coinciderà con i 50 anni di Radio 105: “Nell’anno del cinquantesimo compleanno di Radio 105, che festeggeremo con tutti i nostri talent il 19 giugno a Ferrara, abbiamo scelto di andare anche oltre confine e di arricchire il tour con una tappa internazionale”.

Date, tappe e città del 105 Summer Festival 2026

Il tour del 105 Summer Festival 2026 attraverserà alcune delle città più suggestive d’Italia, con una tappa internazionale speciale a Malta.

Venerdì 5 giugno – Venezia, Parco San Giuliano

Conducono Ylenia e Daniele Battaglia. Linda Pani sarà insieme al pubblico.

Conducono Ylenia e Daniele Battaglia. Linda Pani sarà insieme al pubblico. Venerdì 12 giugno – Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II

Conducono Manola Moslehi e Dario Spada. Dario Micolani sarà insieme al pubblico.

Conducono Manola Moslehi e Dario Spada. Dario Micolani sarà insieme al pubblico. Giovedì 18 giugno – Ferrara, Piazza Ariostea

Conducono Manola Moslehi e Camilla Ghini. Niccolò Torielli sarà insieme al pubblico.

Conducono Manola Moslehi e Camilla Ghini. Niccolò Torielli sarà insieme al pubblico. Venerdì 19 giugno – Ferrara, Piazza Ariostea

Grande evento speciale per il compleanno di Radio 105.

Grande evento speciale per il compleanno di Radio 105. Venerdì 3 luglio – Baia Domizia, Arena dei Pini

Conducono Manola Moslehi e Dario Micolani. Ludovica Frasca sarà insieme al pubblico.

Conducono Manola Moslehi e Dario Micolani. Ludovica Frasca sarà insieme al pubblico. Special Date – Venerdì 24 luglio – Malta

Conducono Manola Moslehi e Daniele Battaglia.

Compleanno dei 50 anni di Radio 105

Ferrara sarà inoltre sede dei festeggiamenti dei 50 anni di Radio 105. Oltre a una tappa del festival, la città infatti ospiterà la grande festa per celebrare i 50 anni di Radio 105 il 19 giugno.

I cantanti confermati

Il cast del 105 Summer Festival 2026 è in continuo aggiornamento e vedrà alternarsi grandi nomi della musica italiana insieme a nuovi talenti emergenti.

Tra gli artisti già annunciati figurano: Alessio Bernabei, Anna Tatangelo, Baby K, Benji & Fede, Carl Brave, Charlotte Cardin, Clara, Cristiano Malgioglio, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Fedez, Frah Quintale, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Gio Evan, Irama, J-Ax, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Mr. Rain, Nayt, Noemi, Paola Iezzi, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale e The Kolors.