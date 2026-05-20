Nuova diretta stasera di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della puntata di stasera, mercoledì 20 maggio 2026, su Rai3.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 20 maggio 2026

Stasera, mercoledì 20 maggio 2026 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 20 maggio 2026, inizia con la scomparsa di Riccardo Branchini. Il giovane è scomparso nel 2024 nei pressi della diga Furlo. Alcune settimane fa alla famiglia è stato notificato il parere favorevole della Regione per lo svuotamento della diga per eliminare ogni dubbio e scoprire se il corpo del ragazzo fosse lì oppure no. A distanza di giorni però la famiglia ha dovuto fare i conti con un dietrofront: la diga non verrà più svuotata in quanto questa pratica è incompatibile con la tutela della riserva naturale.

«Siamo davvero amareggiati…I pesci più importanti di mio figlio?» sono le parole della mamma di Riccardo Branchin. Si prosegue poi con la vicenda dell’uomo che ha ucciso due donne a Pollena Trocchia. Possibile che l’uomo abbia colpito in passato? «Le ho gettate giù dal palazzo perché mi hanno aggredito» sono le parole dell’uomo agli inquirenti, ma la sua testimonianza stona con i graffi rivenuti sui polsi dell’indagato.

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 20 maggio 2026

Durante la diretta di stasera, mercoledì 20 maggio 2026, di “Chi l’ha visto”, Federica Sciarelli si occuperà anche del caso di Tony Drago, il militare trovato morto sul piazzale della caserma. Dopo l’archiviazione del caso, la Corte Europea del Diritti dell’Uomo ha stabilito che le indagini fatte sono state inadeguate e insufficienti. I familiari non si arrendono e fanno ancora un appello ai possibili testimoni.

Naturalmente durante la diretta di Chi l’ha visto di stasera spazio ancora una volta agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni da parte del pubblico da casa. Chiunque volesse partecipare può farlo in diretta tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

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L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.