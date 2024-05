Torna il doppio appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 18 e domenica 19 maggio 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 18 maggio 2024

Sabato 18 maggio 2024 dalle ore 16.30 torna su Canale 5 l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco televisivo di successo condotto da da Silvia Toffanin. Nella puntata di oggi tantissimi gli ospiti in studio: a cominciare dal cantautore e attore napoletano Raiz, in un periodo della vita estremamente doloroso.

Spazio poi ai sei finalisti di Amici di Maria De Filippi: Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit in attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. Non solo in studio anche Daniele Bossari in uscita con il suo libro “Cristallo” e Juliana Moreira con i figli Lua e Sol. Infine, la storia d’amore nata a “Uomini e Donne” tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in studio con i loro bimbi: Ethan e Achille.

Verissimo, gli ospiti di domenica 19 maggio 2024

Anche domenica 19 maggio 2024 dalle ore 16.30 torna Verissimo su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin è pronta ad intervistare Orietta Berti, tra i giudici di “Io Canto Family”. Non solo, la cantante è tornata con un nuovo singolo in duetta con Fiorello sulle note di “Una vespa in due”. E ancora in studio: BigMama reduce dal grandissimo successo di Sanremo 2024 con il brano “La rabbia non ti basta”. La rapper è in studio per presentare il suo primo libro dal titolo “Cento Occhi”,

Tra gli ospiti della puntata della domenica anche Veronica Peparini e Andreas Muller che sono diventati genitori delle gemelline Penelope e Ginevra. Con loro anche Olivia e Daniele, figli di Veronica. Ma non finisce qui: Manila Nazzaro e Stefano Oradei pronti a raccontare il loro matrimonio. Infine ospite Ümit Beste Kargin, l’attrice che interpreta il personaggio di Zeynep nella serie Terra Amara.