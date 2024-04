Quando sarà trasmessa in tv la prossima puntata de Il Clandestino, con protagonista Edoardo Leo? Salta infatti il consueto appuntamento del lunedì sera e la fiction si prende un’intera settimana di stop. Scopriamo insieme il perché e cosa andrà in onda al suo posto.

Il Clandestino non in onda oggi: salta la puntata del 29 e del 30 aprile: quando in tv

Giorno di riposo per ‘Il Clandestino‘ che racconta le avventure dell’ex ispettore capo dell’antiterrorismo Luca Travaglia. La fiction, che va in onda in prima serata su Rai1 il lunedì sera, nella giornata di oggi non verrà trasmessa. L’emittente pubblica ha deciso di celebrare la Giornata Internazionale della danza con uno spettacolo condotto da Roberto Bolle con il mondo del ballo come protagonista. ‘Viva La Danza’ andrà infatti in onda stasera alle 21.35 su Rai1 con tanti ospiti d’eccezione.

Il Clandestino non verrà trasmesso neanche il 30 aprile. Inizialmente la Rai aveva deciso di spostare la fiction al giorno dopo ma la sfida di Champions tra Bayern Monaco e Real Madrid trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5, ha fatto cambiare idea. Il Clandestino quindi andrà in onda direttamente la prossima settimana, il 6 maggio, nel consueto appuntamento del lunedì. Martedì 30 aprile su Rai1 sarà trasmessa ‘Digitare il codice segreto‘ che fa parte del ciclo ‘Purché finisca bene‘. Protagonisti di questa commedia, diretta da Fabrizio Costa, sono Neri Marcorè e Valeria Bilello.

Anticipazioni prossimi episodi

In totale sono sei le puntate de Il Clandestino. Il 6 maggio, vedremo la quarta con gli episodi 7 e 8 dal titolo ‘La ragazza scomparsa’ e ‘Il cielo sopra Lambrate‘. Nel primo, Bonetti dopo aver scoperto che è Travaglia a pagare le sue cure riabilitative cerca un confronto con lui che intanto è alla ricerca di una ragazza scomparsa. Si tratta di una giovane polacca che sembra essere svanita nel nulla e che vedrà l’ex ispettore capo indagare all’università dove la ragazza lavorava. Intanto continua la relazione tra Luca e Carolina che fa la conoscenza della moglie di Palitha.

Nel secondo episodio invece l’agenzia investigativa viene contattata da un’anziana signora che cerca il marito: il muratore è uscito di casa per andare in cantiere ma non è più tornato. Luca e Palitha si fingono muratori per scoprire indizi utili. Intanto il marito di Carolina torna da Bruxelles e l’accusa di tradimento, con diverse prove, spingendola a lasciare Luca.