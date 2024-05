Ultimo appuntamento con ‘I Migliori Anni’, programma ideato e condotto da Carlo Conti. Torna il varierà che porta i telespettatori alla scoperta degli ultimi decenni della storia delle televisione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti della quinta puntata e quando andrà in onda.

I Migliori Anni, ospiti della quinta puntata del 4 maggio 2024

Stasera, sabato 4 maggio 2024, andrà in onda la quinta e ultima puntata de ‘I Migliori Anni’ con inizio alle 21.25 in prima serata su Rai1. Un appuntamento che vedrà diversi ospiti anche internazionali per una serata all’insegna dei ricordi con tanti colpi di scena. In questa puntata saranno ripercorsi 60 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni. Il varietà, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, è trasmesso dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Ospiti saranno il trio vocale americano degli Hues Corporation che vantano alcuni brani nelle Hit Parade di mezzo mondo negli anni ’70. Tra i loro successi, la più celebre è ‘Rock the boat”. Poi sarà la volta dei Wang Chung, gruppo new Wave anni ’80 che si esibirà con la ‘Dance hall days’. Tra i big italiani, ci saranno Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia, i Camaleonti e Memo Remigi. E ancora ascolteremo le canzoni a cappella dei Neri per Caso, quelle pop di Gatto Panceri, I Califfi e l’italo disco con Miko Mission ‘con Angela Moy’ e con Daniel Sentacruz Ensemble.

A raccontarsi al ‘3 x 3’ saranno Simona Ventura e l’autore e conduttore Giancarlo Magalli che ha prestato la sua voce di “narratore” nelle clip di racconto degli anni.

Un viaggio nei ricordi

Non mancheranno momenti comici con le battute di Maurizio Battista su ciò che accadeva nei “i migliori anni” di qualche decennio fa, confrontati a quelli attuali. Mentre il re delle televendite, Giorgio Mastrota, descriverà gli oggetti che ci hanno fatto compagnia negli ultimi anni e che sono evoluti fino a cambiare forma e usa. In studio saranno presenti come le altre puntate, un gruppo di 60 tra ragazze e ragazzi compresi tra i 18 e i 24 anni.