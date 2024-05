Chi è Ilaria Gallozzi, la Bonas di Avanti un Altro 2024: età, lavoro e social

Ilaria Gallozzi è la Bonas di Avanti un Altro 2024. Il quiz show del preserale di Canale 5 vede questa ragazza in un ruolo che in passato ha lanciato Paola Caruso, Laura Cremaschi, Sophie Codegoni e Sara Croce. Vediamo insieme chi è e cosa fa.

La new entry di Avanti un Altro 2024 è la Bonas Ilaria Gallozzi

Con un vestito aderente color azzurro e ricoperto di strass, Ilaria Gallozzi ha fatto il suo ingresso nello studio di Avanti un Altro. Mora, occhi chiari, la giovane è stata scelta per il ruolo di Bonas, un ruolo che dividerà con Paola Caruso tornata dopo anni nel quiz show. La prima puntata di Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, è andata in onda il 2 gennaio e Ilaria Gallozzi ha fatto il suo esordio. Nel corso delle puntate l’abbiamo vista ‘distrarre’ i concorrenti come nel caso di quella del 23 aprile. Ecco il video Mediaset.

Ma chi è e cosa fa nella vita? La modella è un volto noto del mondo televisivo avendo in passato preso parte a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Era il 2020 e provò a conquistare il cuore del napoletano Antonio Martello, allora fidanzato con Annamaria Laino. Ilaria Gallozzi nasce a Sora nel 2000 e partecipa a molti concorsi di bellezza. Nella vita fa la modella e sui social recentemente ha postato un video diventato virale in cui ha spiegato quanto prendono i tentatori come stipendio. Da quest’anno è la nuova Bonas di Avanti un Altro.

Instagram e vita privata

Non si sa molto della sua vita privata anche se in passato erano circolate alcune voci che la volevano legata sentimentalmente al calciatore Andrea Petagna. Il suo profilo instagram (nome account @ilariagallozzi) vanta circa 114 mila follower. Non mancano scatti in costume per sponsorizzare alcuni costumi. In un post ha anche raccontato che il quiz show era il programma preferito di sua nonna.