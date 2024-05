Come sono andati gli ascolti tv della terza puntata della serie tv “Viola come il mare” andata in onda nella serata di ieri, giovedì 16 maggio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv del terzo episodio di “Viola come il mare”, la fiction in una in queste settimane su Canale 5 che vede nel ruolo di protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, e che è co-prodotta da RTI e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle), ed è liberamente adattata dal romanzo della scrittrice Simona Tanzini dal titolo “Conosci l’estate?”.

“Viola come il mare” leader su Canale 5: i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv

I dati forniti da Auditel questa mattina, indicano che gli ascolti Tv della sere “Viola come il mare” sono in crescita e che grazie alla terza puntata la fiction si attesta ancora una volta sempre nella posizione di leader su Canale 5 e Mediaset Infinity con ben oltre 3 milioni 700 mila spettatori (3.672.000 di ascolto medio). In particolare, su Canale 5, “Viola come il mare” è stata vista da ben 2.375.000 telespettatori con una share del 15.10% (19.55% tra i 15-34enni).

Successo per la fiction anche sulla piattaforma Mediset Infinity

Sulla piattaforma Mediaset Infinity la terza puntata della serie tv “Viola come il mare” ha registrato un ascolto medio di 1.298.800 individui (dal 24 aprile al 16 maggio). “Viola come il mare” che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman è il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital rilevate con 8.4 milioni di ore viste in streaming.

Dove vedere la fiction “Viola come il mare”

Per chi si fosse perso gli episodi della serie tv, non possiamo fare altro che ricordar che su su Mediaset Infinity sono disponibili gratuitamente e in esclusiva tutti gli episodi di “Viola come il mare”. Su Canale 5, il quarto episodio della serie sarà trasmesso in prima serata giovedì 23 maggio.