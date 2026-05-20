Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 25 al 29 maggio? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame al 29 maggio

Nel corso dei nuovi episodi assisteremo al tentativo di Haziran di far colpo su Poyraz. La ragazza deciderà di fare qualcosa di speciale per lui e di recarsi a casa di Aliye per trovare la ricetta del suo famoso börek, per poi prepararlo per l’amato.

Questo dimostra ancora una volta il carattere forte della giovane, che non si limita ad aspettare che le cose accadano ma – quando davvero desidera qualcosa – è pronta ad agire, anche con gesti al limite della legalità. Introdursi in casa di Aliye senza il suo consenso, è senza dubbio un’azione che potrebbe avere serie conseguenze, ma lei sarà pronta ad affrontare i rischi pur di entrare in possesso della ricetta originale del börek.

Il celebre piatto turco diventa così molto di più di una semplice pietanza, ma rappresenta il tentativo della giovane di entrare in quel mondo di tradizioni e abitudini dell’isola.

Poyraz aiuta Zeynep nelle prossime puntate Be my sunshine

Nel frattempo Poyraz proverà a organizzare un servizio fotografico per valorizzare Zeynep. Subito dopo il ragazzo si confiderà con Haziran e le rivelerà i motivi che lo avranno portato ad agire così. Il suo intento sarà quello di consentire a Zeynep di apparire sulla copertina di una prestigiosa rivista di moda.

Nonostante gli sforzi del ragazzo però, la giovane continuerà a mostrare un atteggiamento freddo e distaccato. La scarsa riconoscenza che dimostrerà nei confronti di Poyraz, finiranno per scatenare in lui una forte delusione.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

Per facilitare il progetto di Poyraz – e fare in modo che una rivista di moda accetti quelle foto e le utilizzi per la copertina di un numero – Haziran arriverà a cedere le sue fotografie al proprietario della casa editrice. La protagonista mostrerà così il suo desiderio di rendersi utile.

Il tentativo di Haziran di costruire un clima più sereno con Zeynep però, non darà i frutti sperati. Quest’ultima reagirà facendo in modo che lei venga cacciata di casa. Dopo aver cercato di aiutare e di inserirsi, Haziran si troverà così allontanata.

In una storyline parallela, vedremo Alper e Melisa immersi in un clima tutt’altro che disteso: il loro rapporto non riuscirà a decollare, e la coppia si troverà costretta ad affrontare mille difficoltà.

Le delusioni amorose subite da Idil e Biricick finiranno per avvicinarle, tanto che le due ragazze diventeranno amiche.