A cento anni dalla nascita di Miles Davis, Mezzo TV dedica una programmazione speciale a uno degli artisti più rivoluzionari della storia della musica. Il canale televisivo satellitare francese, interamente dedicato alla musica e alla danza e visibile al numero 49 di tivùsat, propone concerti storici, rarità d’archivio e live session contemporanee per celebrare il genio che ha trasformato il jazz moderno.

L’appuntamento prende il via domani, giovedì 21 maggio, alle ore 20.30 con “Miles Davis in Munich” del 1988, uno degli ultimi grandi concerti europei del trombettista americano. Una performance che racconta una fase della sua carriera caratterizzata dall’apertura verso sonorità funk ed elettriche, insieme a musicisti come Kenny Garrett e Foley, protagonisti dell’ultimo periodo creativo dell’artista.

Alle 21.30 spazio a “Jowee Omicil – sMiles Tribute”, live session esclusiva registrata a Parigi, in cui il polistrumentista haitiano-canadese Jowee Omicil reinterpreta il repertorio di Miles Davis con uno stile spirituale, contemporaneo e profondamente personale.

Miles Davis: Il 26 maggio il concerto simbolo della rivoluzione jazz

Martedì 26 maggio, giorno del centesimo anniversario della nascita di Miles Davis, Mezzo TV propone alle 20.30 “Miles Davis – Newport in Paris” del 1969, considerato uno dei concerti fondamentali nella storia del jazz moderno.

Accanto a Davis salgono sul palco artisti straordinari come Chick Corea, Wayne Shorter, Dave Holland e Jack DeJohnette, nel momento esatto in cui il jazz acustico evolve verso una nuova dimensione sonora destinata a cambiare la musica contemporanea.

A seguire, alle 21.30, andrà in onda “Miles Unlimited – Blue Note Tokyo”, omaggio internazionale guidato da John Beasley insieme a Kurt Rosenwinkel, Mark Turner e Sean Jones. Un viaggio musicale attraverso le diverse anime artistiche di Davis, da “Kind of Blue” a “Bitches Brew”.

La serata si chiuderà alle 22.30 con “Miles Davis Quintet ad Antibes” del 1969, storica registrazione del festival di Juan-les-Pins che documenta il periodo più sperimentale del quintetto del trombettista americano. Un documento imprescindibile per comprendere la trasformazione del jazz alla fine degli anni Sessanta.

Mezzo TV e tivùsat: musica internazionale e qualità senza abbonamento

Nato nel 1988, Mezzo TV rappresenta oggi un punto di riferimento internazionale per gli appassionati di musica grazie a una programmazione che unisce giovani talenti, grandi interpreti contemporanei e leggende del passato. Il canale è disponibile in quasi 100 Paesi e raggiunge oltre 65 milioni di famiglie abbonate con eventi live e produzioni di alta qualità.

tivùsat, invece, è la piattaforma gratuita via satellite che permette di accedere ai principali canali nazionali e internazionali, inclusi contenuti esclusivi. Scelta da oltre 3 milioni di famiglie italiane e circa 7.000 strutture ricettive, offre oltre 130 canali, di cui più di 70 in HD e in 4K, compreso Rai 4K.

Per accedere a tivùsat è sufficiente una parabola orientata a 13 gradi Est, un decoder o una CAM compatibile da collegare al televisore. La smartcard è inclusa nella confezione e, una volta attivata, non richiede alcun abbonamento mensile.