Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 20 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Massimo termina la conoscenza con Barbara. In studio dame ed opinionisti contro il cavaliere.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono classico con Gemma che ha qualcosa da dire a Gianpaolo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 20 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++