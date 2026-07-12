Ascolti tv sabato 11 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 11 luglio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha registrato 2.350.000 spettatori pari al 17.8% di share. A seguire la partita degli ottavi di finale tra Norvegia-Inghilterra ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Champagne – Peppino di Capri, il film per la televisione biografico del 2025, diretto da Cinzia TH Torrini ha interessato 951.000 spettatori pari al 7.3%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo hanno coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno intrattenuto 1.297.000 spettatori con uno share del 12.5%.

Italia 1: Godzilla e Kong – Il nuovo impero, il film del 2024 diretto da Adam Wingard ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: Caccia a Ottobre rosso, il film statunitense del 1990 diretto da John McTiernan con protagonista Sean Connery ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: RDS Summer Festival 2026, l’evento musicale dell’estate ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Crimini Italiani, la serie di documentari di cronaca nera in onda sul canale NOVE e condotta da Pino Rinaldi ha incuriosito 0.000.000 spettatori con 0.00% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 11 luglio 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) e 1.023.000 spettatori ( 0.00 %) nella parte di pochi minuti chiamata Passaggio alla Mostra;

: spettatori ( %) e spettatori ( %) nella parte di pochi minuti chiamata Passaggio alla Mostra; A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 787.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Linea Med: 0.000.000 spettatori (0.00%).

CANALE 5