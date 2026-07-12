Ascolti tv sabato 11 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 11 luglio 2026
Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?
Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha registrato 2.350.000 spettatori pari al 17.8% di share. A seguire la partita degli ottavi di finale tra Norvegia-Inghilterra ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Su Rai 2: Champagne – Peppino di Capri, il film per la televisione biografico del 2025, diretto da Cinzia TH Torrini ha interessato 951.000 spettatori pari al 7.3%.
Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.
Rete 4: La promessa, la soap opera di successo hanno coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno intrattenuto 1.297.000 spettatori con uno share del 12.5%.
Italia 1: Godzilla e Kong – Il nuovo impero, il film del 2024 diretto da Adam Wingard ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
La7: Caccia a Ottobre rosso, il film statunitense del 1990 diretto da John McTiernan con protagonista Sean Connery ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
Tv8: RDS Summer Festival 2026, l’evento musicale dell’estate ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori (0.00%).
Nove: Crimini Italiani, la serie di documentari di cronaca nera in onda sul canale NOVE e condotta da Pino Rinaldi ha incuriosito 0.000.000 spettatori con 0.00% di audience.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Ascolti Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 11 luglio 2026
RAI 1
- Linea Blu – Porti d’Italia: 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Passaggio a Nord Ovest: 0.000.000 spettatori (0.00%) e 1.023.000 spettatori (0.00%) nella parte di pochi minuti chiamata Passaggio alla Mostra;
- A Sua Immagine: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 787.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte;
- Linea Med: 0.000.000 spettatori (0.00%).
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Be My Sunshine: 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%;
- Rosamunde Pilcher – La stoffa di cui sono fatti i sogni: 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.