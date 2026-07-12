Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 12 luglio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 12 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi invita alla prudenza sul lavoro. Se nelle ultime settimane ci sono stati attriti con colleghi o superiori, è meglio evitare discussioni che potrebbero complicare ulteriormente la situazione. In amore, invece, il clima è decisamente più disteso: le coppie ritrovano sintonia, mentre i single potrebbero vivere un incontro capace di suscitare emozioni inattese. Sul fronte del benessere, concedersi qualche ora di riposo sarà il modo migliore per recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’amore occupa il centro della scena. Il dialogo con il partner diventa più spontaneo e favorisce una maggiore intesa, mentre chi è solo potrebbe fare una conoscenza interessante. Sul lavoro è il momento di riflettere con attenzione prima di accettare nuove proposte o assumere impegni importanti. La forma fisica è in miglioramento, ma è consigliabile evitare sforzi eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’energia non manca e vi accompagna per tutta la giornata, permettendovi di affrontare gli impegni con entusiasmo e determinazione. Anche sul lavoro arrivano soddisfazioni grazie a idee brillanti e soluzioni innovative. In amore è preferibile rimandare confronti delicati: un pizzico di pazienza aiuterà a evitare inutili incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

L’impegno dimostrato negli ultimi tempi inizia a dare risultati concreti. Chi aspetta una conferma professionale o una risposta importante potrebbe ricevere notizie positive. La mente, però, ha bisogno di rallentare: dedicate del tempo al relax per ritrovare equilibrio. In amore sarà importante riservare più attenzioni alla persona amata.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle favoriscono l’amore, regalando passione e occasioni di riavvicinamento. I single potrebbero vivere un momento particolarmente coinvolgente. Anche la forma fisica appare in crescita, con una piacevole sensazione di vitalità. Sul lavoro, invece, conviene gestire con attenzione le spese ed evitare decisioni economiche impulsive.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il benessere passa attraverso una migliore gestione dello stress. Una passeggiata all’aria aperta o un’attività rilassante possono fare la differenza. Sul lavoro le vostre capacità saranno finalmente riconosciute, aprendo la strada a nuove opportunità. In amore resta qualche piccolo dubbio da chiarire con sincerità e calma.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il lavoro offre segnali incoraggianti. Alcuni progetti prendono velocità e potrebbero nascere collaborazioni interessanti per il futuro. L’ottimismo contribuisce anche al benessere generale, facendovi sentire più energici. In amore cresce la complicità, mentre chi ha superato una crisi riesce finalmente a guardare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le emozioni sono protagoniste di questa domenica. L’intesa con il partner si rafforza e i nuovi incontri promettono momenti intensi. L’energia fisica è buona, anche se un po’ di riposo aiuterà a recuperare completamente. Sul lavoro il vostro intuito sarà un prezioso alleato per risolvere una questione rimasta in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le fatiche accumulate negli ultimi giorni iniziano a pesare. Rallentare il ritmo e concedersi una pausa sarà fondamentale per recuperare lucidità. Sul lavoro, invece, arrivano piccole soddisfazioni che confermano il valore del vostro impegno. In amore è importante esprimere con chiarezza ciò che provate, evitando equivoci.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro richiede gran parte della vostra attenzione. La costanza potrebbe tradursi presto in una gratificazione economica o in un riconoscimento meritato. Cercate però di non trascurare la persona amata, che potrebbe desiderare maggiore presenza. La salute resta stabile e vi permette di affrontare gli impegni con determinazione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’amore regala emozioni positive. Le coppie consolidano il proprio legame, mentre chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da una nuova conoscenza. La forma fisica è soddisfacente e vi sentite pronti ad affrontare qualsiasi attività. Sul lavoro sarà utile mantenere la calma, soprattutto nei confronti con colleghi e collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

È il momento di ascoltare con maggiore attenzione le esigenze del vostro corpo, adottando abitudini più equilibrate. Sul lavoro si presentano sfide che potranno essere superate grazie alla diplomazia e alla capacità di mediazione. In amore si apre una fase favorevole per lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni e costruire un rapporto più sereno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.