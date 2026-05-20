Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 23 al 29 maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo le scuse di Hope, che spera di convincere Finn a non raccontare alla moglie quanto accaduto. Il medico però, non è più disposto a nascondere nulla a Steffy. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni italiane Beautiful: Hope chiede scusa a Finn

Hope chiede scusa a Finn per averlo baciato alla festa, e cerca di giustificare il suo gesto affermando di avere agito d’istinto, complice l’alcool e la confusione del momento. Lo prega anche di non dire nulla a Steffy, per evitare un’altra lite tra le famiglie Logan e Forrester. Il medico è deluso dal comportamento di Hope, e dopo averla difesa a lungo con sua moglie Steffy, è costretto ad ammettere che lei aveva ragione.

Reduce dalle conseguenze del suo atteggiamento con la madre naturale Sheila, Finn decide di non ripetere lo stesso errore e non nascondere nulla alla moglie.

Beautiful – Trame settimanali al 29 maggio: Li va a trovare Poppy in carcere

In una storyline parallela vediamo Poppy detenuta in carcere con l’accusa si aver ucciso Tom Starr e Hollis. La donna riceve la visita della sorella Li, e le due discutono dello zaino di Tom, trovato nell’appartamento di Poppy e contenente la droga che ha causato la morte dei due uomini.

Si tratta delle stesse sostanze che Poppy consumava di solito, ma modificate con componenti ancora più potenti e letali.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

Finn è deciso a essere sincero con Steffy, e le racconta del bacio ricevuto da Hope alla festa organizzata in occasione del successo della linea “Brooke’s Bedroom“. Con la moglie, il medico chiarisce di non avere in alcun modo incoraggiato la giovane Logan.

Steffy però reagisce in malo modo, rinfacciandogli di avere ignorato i suoi avvertimenti sui pericoli legati alla vicinanza di Hope per il loro matrimonio.

Nel frattempo anche Hope parla con sua madre, e le rivela cosa è accaduto con Finn. La donna – pur comprendendo che la figlia ha agito sotto sotto gli effetti dell’alcool e influnzata dall’atmosfera gioiosa dei festeggiamenti – non può fare a meno di pensare che la ragazza stia sviluppando una vera e propria ossessione nei confronti del medico.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

La situazione familiare è anche al centro delle discussioni tra Ridge e Taylor. Nel corso di un colloquio tra i due, la Hayes mostra disappunto per le scelte dell’ex di affidare un ruolo così importante a Brooke nell’azienda. La dottoressa decide di trattenersi per un periodo a Los Angeles, per sostenere la figlia che ha bisogno di lei in un momento così delicato.

Intanto a casa di Steffy e Finn accade qualcosa di clamoroso: la figlia di Ridge è profondamente ferita da quanto accaduto e chiede un periodo di riflessione. Steffy intende allontanarsi per un periodo da Finn. Brooke è angosciata all’idea che il gesto avventato di Hope possa portare a un nuovo scandalo, e aumentare le tensioni tra le due famiglie. Poco dopo, alla Forrester Creations, Steffy affronta Hope e le intima di stare lontana da suo marito, ribadendo che il tradimento sembra essere nel DNA delle Logan.