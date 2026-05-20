Ultimo appuntamento con il Tim Battiti Live Spring 2026, il format musicale di successo che, dopo la versione estiva, è arrivata in tv con una versione primaverile condotta da Michelle Hunziker e Alvin. Scopriamo insieme gli ospiti e la scaletta della terza ed ultima puntata di mercoledì 20 maggio 2026.

Tim Battiti Live Spring 2026, la terza ed ultima puntata: quando e dove vederla in tv

Stasera, mercoledì 20 maggio 2026 dalle ore 22.00 va in onda la terza ed ultima puntata del “Tim Battiti Live Spring 2026″ su Canale 5. Michelle Hunziker, affiancata da Alvin, tornano con il gran finale del festival canoro, in versione primaverile, con un parterre di ospiti e cantanti pronti a regalare un’ultima serata all’insegna della buona musica italiana. Sul palco tutti i protagonisti del momento con le canzoni e le hit che occupano le prime posizioni delle classifiche streaming (e non). Anche la terza puntata, come le precedenti, sono state registrate settimane fa nella splendida cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara.

Un’occasione davvero speciale quella dei Tim Battiti Live 2026 pensati per celebrare i 50 anni di Radio 105, partner ufficiale della manifestazione canora. Ma chi sono gli ospiti e i cantanti protagonisti del gran finale del 20 maggio 2026?

Tim Battiti Live Spring 2026, scaletta con cantanti e ospiti del 20 maggio

Scopriamo la scaletta e il cast di cantanti e ospiti protagonisti della terza ed ultima puntata dei Tim Battiti Live 2026, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Sul palcoscenico della suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara ci sono: Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai Jay, The Kolors.

E ancora ospiti del gran finale anche: Emis Killa, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meek, Fred De Palma, Baby K, Nayt, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, LDA, Aka 7even, Bianca Atzei, Sarah Toscano e Mr. Rain.

TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. Con questa partnership, l’azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.