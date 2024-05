E’ stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello. La storia d’amore tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori del reality di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy. I due, durante il percorso nella casa, si erano avvicinati per poi allontanarsi. Dopo incomprensioni e discussioni, sembra che ad oggi Beatrice e Giuseppe stiano cercando di recuperare il rapporto.

Giuseppe Garibaldi, intervista

Giuseppe, cosa ti ha regalato questa esperienza nella casa del Grande Fratello?

L’esperienza al GF, oltre a dei bellissimi legami di amicizia, mi ha regalato un’enorme crescita personale. È stato un viaggio intenso, introspettivo direi, che sicuramente fuori dalla Casa sarebbe stato difficile fare in modo così profondo.

Come mai hai deciso di partecipare?

Ho deciso di partecipare per fare un’esperienza nuova, nonostante sapessi che si sarebbe trattato di vivere in una realtà molto diversa dalla mia. Inoltre, ho partecipato anche perché ritengo che un’occasione di questo tipo non si possa perdere.

Perché secondo te l’edizione è stata vinta da Perla? Ha meritato la vittoria?

Credo che l’edizione sia stata vinta da Perla sia perché aveva già un grande seguito, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, sia per la donna che è. Sicuramente anche la storia d’amore con Mirko ha contribuito a creare una certa affezione nel pubblico che l’ha seguita da casa e questo ha decretato la sua vittoria.

Se tornassi indietro faresti qualcosa in modo diverso? Hai qualche rimpianto?

Penso che, con la maturità e l’esperienza che ho adesso – se potessi tornare indietro – tutelerei sicuramente molto di più il mio rapporto con Beatrice. Avrei potuto fare alcune cose in modo diverso e l’ho capito soltanto oggi, dopo essere uscito dalla Casa.

Tracciando un bilancio di questa esperienza, qual è stato il momento più bello? E quello invece più complicato?

Il momento più bello di questa esperienza è stato il giorno del mio compleanno, quando ho ricevuto la sorpresa di mio fratello e di mia mamma. Il momento della tarantella suonata dai miei amici in studio è stato bellissimo. Portare questa tradizione al GF e su Canale 5 mi ha reso enormemente felice! Il momento più complicato invece è stato il periodo in cui non sono stato bene per motivi di salute.

All’interno della casa hai avuto modo di approfondire la conoscenza con Beatrice Luzzi. Tra voi all’inizio c’era una bella complicità ma poi vi siete allontanati. Tu hai più volte ammesso di aver fatto degli errori con lei. Cosa è successo e qual è stato lo sbaglio più grande che hai commesso?

Come ho già detto anche in altre occasioni, sia dentro la Casa, sia fuori, dopo che siamo usciti, con Beatrice in alcuni momenti ho sbagliato. Il non difenderla, il non proteggerla dalle critiche, dalle accuse e da tutto ciò che ci influenzava ci ha portato a litigare e, col tempo, ad allontanarci. In quel periodo, non ho avuto la lucidità, la maturità e l’esperienza di mettere i miei sentimenti e lei davanti a tutto e a tutti.

Ad oggi pensi che sia possibile recuperare? Vi state sentendo?

Sì, ci stiamo sentendo e ci stiamo confrontando su molte cose. Per quanto mi riguarda, sto cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia. Vorrei riconquistarla.

Tra te e Anita sembra che l’amicizia sia ormai arrivata al capolinea. Cosa ti ha portato a mettere in discussione questo rapporto? Cosa ti ha più ferito?

Il legame con Anita per me è un capitolo chiuso. Dopo essere uscito dalla Casa, mi sono reso conto di alcune cose e ho deciso di prendere le distanze da questo rapporto.

Dopo la fine del Grande Fratello, c’è qualcun altro su cui ti sei ricreduto o che ti ha deluso?

Non sono rimasto deluso da nessuno. Le mie aspettative hanno corrisposto alla realtà. Credo inoltre sia normale, dopo tanti mesi insieme, che ognuno si stia prendendo del tempo per sé e i propri spazi, come è giusto che sia. Detto ciò, anche se non ci sentiamo tutti i giorni, l’affetto per i miei compagni d’avventura rimane.

Dopo il Grande Fratello, cosa vorresti fare in tv?

Striscia la Notizia per me sarebbe un sogno. Ma sono aperto anche a tutto ciò che di bello potrebbe arrivare. Non voglio precludermi nessuna possibilità. Mi piacerebbe poi studiare e migliorarmi per poter lavorare nel mondo dello spettacolo.

All’Isola dei Famosi ti piacerebbe partecipare?

Se dovesse capitare la chiamata all’Isola dei Famosi la valuterei. Questo perché credo che siano sempre esperienze di vita che ti migliorano, ti aiutano e ti fanno crescere. Anche se non vorrei dedicarmi solamente ai reality ma, come detto, sono aperto anche ad esperienze di tipo diverso.