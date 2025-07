Luca Marinelli e Alissa Jung sono stati ospiti del Giffoni Film Festival per presentare il loro film Paternal Leave, evento speciale inserito nel cartellone della manifestazione. La pellicola, presentata alla Berlinale 2025 nella sezione Generation, è una coproduzione tedesco‑italiana incentrata su temi di responsabilità, identità e incontro con l’Altro dentro di sé. Con Paternal Leave, Jung e Marinelli propongono uno specchio narrativo sul fallimento e il coraggio dell’essere umani, perfettamente raccordato al tema “Becoming Humans” scelto da Giffoni per questa edizione.

Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Luca Marinelli e Alissa Jung

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Luca Marinelli e Alissa Jung. La regista ha parlato così di com’è nata l’idea per questo film: “È nata po’ dalla mia esigenza o dalla mia voglia di esplorare un po’ il rapporto genitore-figlio, perché essendo mamma, essendo figlia, essendo amica di figli, mamme, padri, è un rapporto che porta tanto, no? Può portare tanto amore, dolore, ti può far volare, crollare e quindi ho usato questo film per tuffarmi un po’ dentro questi temi”.

Centrale nel film è l’incomunicabilità tra genitori e figli. Abbiamo chiesto a Luca Marinelli in che modo si potesse aggirare e lui ha dichiarato: “Bisogna comunicare, bisogna tenere aperto il dialogo, non bisogna imporre le idee solo perché si è più grandi e si ha ragione perché è una grandissima stupidaggine. Quindi bisogna starsi ad ascoltare e crescere assieme”. Un ruolo agli antipodi rispetto a quello da lui interpretato nella serie “M-Il figlio del secolo”: “Diciamo che per questo progetto è stato molto emozionante leggerlo e il fatto di pensarsi sul set. Avevo una gran voglia di farlo e così è stato”.

Luca Marinelli farà parte del cast di Death Stranding 2: On the Beach, uno dei titoli videoludici più attesi del 2025. Nel trailer ufficiale della durata di dieci minuti, Marinelli appare accanto a celebri nomi del panorama internazionale come Norman Reedus, George Miller, Elle Fanning e Alissa Jung. Il video offre un primo sguardo alle atmosfere enigmatiche e visivamente suggestive del gioco, confermando l’approccio cinematografico tipico delle produzioni di Hideo Kojima. La partecipazione di Marinelli segna un nuovo e significativo passo nel dialogo tra cinema e videogame. In merito a questo progetto, Marinelli ha dichiarato: “Mi sono divertito tanto, poi crescendo ci perdiamo i giochi, anche quelli”.