Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento del weekend di Verissimo su Canale 5. Il rotocalco campione d’ascolti è pronto a fare compagnia ai telespettatori con tante nuove interviste ad ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 4 e domenica 5 maggio 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 4 maggio 2024

Sabato 4 maggio dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo su Canale 5, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin. Una nuova imperdibile puntata con tantissimi protagonisti del piccolo schermo tra cui Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, i primi ospiti della nuova edizione de “La Ruota della Fortuna”. Il gioco portato al successo da Mike Bongiorno torna su Canale 5 con un’edizione speciale affidata alla conduzione di Gerry Scotti. Non solo, tra gli ospiti anche Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, i due professori di Amici di Maria De Filippi.

E ancora: proprio dal mondo di Amici è in arrivo Sofia, l’ultima eliminata del serale del talent show. Spazio poi ad una intervista a cuore aperto a Cinzia Leone che si racconta tra cinema e tv. Infine in studio Rebecca Staffelli in compagnia del fidanzato Alessandro e Ludovica Valli, in dolce attesa del terzo figlio.

Verissimo, gli ospiti di domenica 5 maggio 2024

Anche domenica 5 maggio 2024 appuntamento con una nuova puntata di Verissimo in onda dalle ore 16.30 sempre su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad incontrare per una intervista che si preannuncia imperdibile Serena Bortone che in queste settimane è stata al centro di una polemica e dell’attenzione mediatica. Ospite in studio Michelle Hunziker che prossimamente torna in tv con “Io Canto Family”. Per l’occasione ci sarà anche Anna Tatangelo, tra i capi squadra del talent show.

Dal mondo di Amici di Maria De Filippi in studio i prof Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. E ancora: Alena Seredova in compagnia del secondogenito David Lee Buffon. Infine ospite Ilayda Çevik, l’attrice che interpreta Betül nella serie cult “Terra Amara”.