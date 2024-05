‘Mascaria‘ è il film tv che la Rai ha deciso di mandare in onda in occasione della Giornata della Legalità. Liberamente tratto da una storia vera, conta un cast d’eccezione. Vediamo insieme la trama e quando andrà in onda.

Mascaria, il film tv sull’uomo che denunciò il pizzo

Ogni anno il 23 maggio si celebra la Giornata della Legalità. Una data non casuale ma che è stata scelta perché ricorda la Strage di Capaci avvenuta proprio il 23 maggio del 1992. L’emittente pubblica ha deciso per quel giorno di mandare in onda in prima serata su Rai1, un film tv diretto da Isabella Leoni. La pellicola racconta la storia di un uomo che ebbe il coraggio di ribellarsi e denunciare il pizzo. ‘Mascaria‘ è tratto da una serie di storie vere accadute in Sicilia. Racconta di Pietro Ferrara, un costruttore (interpretato dall’attore Fabrizio Ferracane) che decide di denunciare il pizzo ma finisce oggetto del ‘mascariamento’.

Con questa parola siciliana si intende ‘calunniare’, cioè tingere con il carbone, sporcare e lasciare un segno indelebile. Dopo essersi ribellato alla malavita si ritrova solo, abbandonato anche dalle istituzioni e delegittimato dai suoi avversari. Il capomafia Rizzo infatti lo accusa pubblicamente di essere stato socio in affari. L’unico ad appoggiarlo sarà l’avvocato Baldani (interpretato da Fortunato Cerlino), esperto in processi di mafia, aiutato dalla sua assistente (Floriana Gentile). Anche la moglie di Pietro Ferrara (l’attrice Manuela Ventura) diventa oggetto della mafia e viene spinta a trasferirsi. L’uomo si trova così da essere accusatore ad accusato, cercando di ristabilire la verità e di non far fallire la sua azienda, presa in mano dal figlio maggiore.

Il cast del film

Nel cast troviamo Fabrizio Ferracane, Manuela Ventura, Christian Roberto, Flavia Orecchio, Costantino Comito, Andrea Tidona, Gaetano Aronica e Fortunato Cerlino. A realizzare la colonna sonora per le edizioni musicali Rai Com, sono stati i musicisti Santi Pulvirenti e Tommaso Caputo.