In vista delle prossime elezioni europee, Porta a Porta aveva deciso di mandare in onda uno speciale con Giorgia Meloni ed Elly Schlein. A guidarlo ci sarebbe stato Bruno Vespa ma il confronto tra le due donne è saltato. Vediamo insieme il motivo.

Elezioni europee, salta il confronto Meloni-Schlein a Porta a Porta: il perché

L’8 e il 9 giugno 2024, gli italiani saranno chiamati alle urne in vista delle prossime elezioni europee. Per questo Porta a Porta aveva deciso di invitare le due esponenti dei principali partiti per un confronto pubblico. Bruno Vespa aveva scelto di iniziare con la premier Giorgia Meloni, e con la segretaria Pd, Elly Schlein. L’appuntamento era previsto per giovedì 23 maggio su Rai1 alle 20.30 ed era stato annunciato dallo stesso conduttore al Tg1. Qualche giorno dopo, la Rai ha fatto dietrofront e ha cancellato tale dibattito pubblico. Ma perché? Per rispettare la par condicio, l’AgCom aveva chiesto l’ok della maggioranza delle liste che partecipano alle elezioni. Almeno 5 su 8 avrebbero dovuto dare il via libera a questo confronto ma sono arrivati i no di M5S, Forza Italia, Azione e Alleanza Verdi-Sinistra.

Bruno Vespa ha comunicato tale notizia con una nota stampa spiegando come in passato ci siano stati confronti simili. L’ultimo dibattito politico andato in scena a Porta a Porta fu quello tra Matteo Salvini e Matteo Renzi.

“Tutte le forze politiche hanno sempre avuto e sempre avranno il giusto spazio nelle nostre trasmissioni. E nel 2024 i quattro partiti favorevoli al confronto (Fdi, Pd, Lega e Stati Uniti d’Europa) rappresentano il 63.32 per cento delle forze parlamentari. L’esasperazione della par condicio non giova a nessuno. Non a caso i tecnici ne invocano da tempo la revisione. Si avrà il coraggio di farlo?”.

Il confronto potrebbe cambiare canale

L’idea di Porta a Porta era quella di invitare due esponenti alla volta per confronti diretti, i prossimi sarebbero stati il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sky si è fatta avanti con una nuova proposta: quella di un confronto televisivo fissato per il 27 maggio, in diretta, nell’ambito dell’evento Sky Tg24 Live In Milano. A essere invitati sono Giorgia Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni.