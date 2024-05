L’Isola dei Famosi 2024 stasera, giovedì 2 maggio 2024, non va in onda su Canale 5. Il reality show presentato da Vladimir Luxuria con la presenza in studio degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese salta anche l’appuntamento di questo giovedì. Cosa è successo? E cosa andrà in onda al suo posto?

Perché l’Isola dei famosi non va in onda oggi, giovedì 2 maggio 2024?

Stasera, giovedì 2 maggio 2024, non va in onda L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Anche questa settimana nessun doppio appuntamento con il reality show di Canale 5 che vede un gruppo di naufraghi famosi e non alle prese con la fame in Honduras. La puntata del giovedì sera è stata cancellata anche questa settimana. Una scelta di tipo editoriale per Mediaset che ha deciso di trasmettere al posto del reality le nuove puntate di Terra Amara, la soap opera dei record.

Le vicende di Züleyha appassionano di gran lunga i telespettatori considerando gli ascolti non proprio entusiasmanti dell’Isola e la presenza di un cast non particolarmente brillante di naufraghi. Comunque per tutti i fan del reality non c’è da preoccuparsi: Vladimir Luxuria tornerà presto in onda con una nuova puntata de L’Isola dei Famosi.

Cosa va in onda al posto de L’Isola dei Famosi 2024 e quando torna in tv

Questa sera, giovedì 2 maggio 2024, la settima puntata de L’Isola dei Famosi non va in onda. Come vi abbiamo annunciato dalle ore 21.35 appuntamento con tre nuovi imperdibili episodi di Terra Amara. La soap turca continua ad appassionare milioni di telespettatori con le intricate vicende dei protagonisti Zuleya e Yilmaz e si prepara per il gran finale. Per tutti i fan dell’Isola il prossimo appuntamento, infatti, è previsto per lunedì 6 maggio 2024 dalle ore 21.35 sempre in prime time su Canale 5. Durante la lunga diretta i telespettatori scopriranno il nome del prossimo naufrago eliminato. Al televoto questa settimana ci sono: Khady Gueye, Rosanna Lodi e Artur Dainese e Marina Suma?