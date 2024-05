Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 4 al 10 maggio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo la dottoressa Graziani, sequestrata e rinchiusa in un’ambulanza da un poliziotto corrotto. Nel frattempo per i coniugi Ferri arriverà un momento di tensione: Ida deciderà di tutelarsi affidandosi all’assistenza legale di Niko. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 4 al 10 maggio 2024

Rossella sarà in pericolo nelle prossime puntate Upas. La dottoressa Graziani sarà infatti presa in ostaggio insieme ad un’altra persona e rinchiusa dentro un’ambulanza. Gli eventi passati, con le minacce dei camorristi a Rosa e le accuse infamanti su Damiano, avranno ripercussioni pesanti per la dottoressa Graziani.

Rosa deciderà di lasciare il suo appartamento e cercherà conforto spirituale in padre Antoine, mentre Viola sarà preoccupata per le indagini in corso sul poliziotto, che rischieranno di rovinargli la reputazione, e deciderà di chiedere aiuto a Eugenio. Quest’ultimo inizierà delle indagini sull’incidente di Diana e, insieme a Lucia, cercherà di scovare la talpa all’interno del commissariato.

Sarà proprio un piano infallibile del PM Cimmino che permetterà di stringere il cerchio intorno alla spia.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali

La situazione precipiterà quando la spia – sentendosi ormai scoperta – sparerà a Damiano e si darà alla fuga con un ostaggio. La dottoressa Graziani verrà rapita e rinchiusa all’interno di un’ambulanza insieme all’autista.

Nunzio e Riccardo saranno però decisi a salvare la dottoressa, e uniranno le loro forze.

Ferri preoccupato nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Il piccolo Tommy si riprenderà e questo potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a Roberto e Marina.

I coniugi Ferri però si troveranno a fronteggiare una nuova situazione, quando scopriranno che Ida ha deciso di rivolgersi a un avvocato per tutelarsi da loro e vedersi riconosciuti i diritti di madre naturale del bambino.

Upas, cos’altro accade?

I preparativi per le nozze tra Giancarlo e Silvia proseguiranno, e mentre il futuro sposo sarà al settimo cielo, la donna non potrà esternare ciò che pensa. Michele avrà un confronto con Giancarlo, ma ne uscirà sconfitto e deciderà di farsi da parte. Questo comportamento porterà Silvia a pensare che il suo ex marito non voglia più un futuro con lei.

Durante il programma radiofonico di Michele e Micaela il vaso di Pandora verrà scoperchiato e tutto verrà allo scoperto. A questo punto la proprietaria del caffè Vulcano troncherà la relazione con Giancarlo, vivendo il suo amore con Michele.

Manuela sarà indecisa riguardo al suo progetto imprenditoriale e cercherà un consiglio da Niko.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.