Rai1 omaggia il re indiscusso del Festival di Sanremo con uno speciale dal titolo “Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo” Un appuntamento da non perdere tramesso in prima serata su Rai1 per celebrare il talento di uno dei conduttori più grandi della storia della televisione italiana.

Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo stasera su Rai1

Stasera, mercoledì 20 agosto 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con lo speciale “Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo“. Una puntata speciale che la direzione Intrattenimento Prime Time della Rai ha pensato di dedicare al re indiscusso del Festival di Sanremo. Baudo è stato il Festival di Sanremo e con la sua maestria e generosità ha contribuito al successo internazionale della kermesse canora italiana, tra le più conosciute ed apprezzate nel mondo. Durante la sua carriera Pippo Baudo ha calcato per ben 13 volte il palcoscenico del Festival di Sanremo lanciando talenti della musica italiana del calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Giorgia, Andrea Bocelli e tanti altri.

Lo speciale di stasera racconta tutti i 13 Festival di Sanremo di Pippo Baudo attraverso immagini d’archivio, testimonianze e momenti indimenticabili. Un appassionante viaggio dagli anni ’60 ai 2000, tra debutti storici, grandi performance, colpi di scena e aneddoti dietro le quinte.

Pippo Baudo e il Festival di Sanremo: numeri da record

Nel giorno dell’ultimo saluto a Pippo Baudo, re incontrastato della televisione italiana, proseguono gli omaggi che il servizio pubblico Rai ha pensato per omaggiare la storia e la carriera di uno dei conduttori più grandi di sempre. Un tributo speciale pensato per raccontare i 13 indimenticabili Festival di Sanremo dell’era baudiana che hanno fatto la storia della kermesse e della musica italiana. Il primo Festival di Baudo risale al 1968 seguito poi dalle edizioni: 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2002, 2003, 2007 e 2008.

L’uomo dei record, visto che ad oggi proprio uno dei Festival di Pippo Baudo è tra i più visti di sempre. Si tratta della seconda serata dell’edizione 1995 che registrò 18.389.000 telespettatori. Numeri da record a conferma che i Festival di Baudo restano ancora oggi i più seguiti di sempre!