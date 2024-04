“Ci vediamo in un’altra vita” è la nuova miniserie spagnola tratta da una storia vera. Tutto ruota intorno all’attentato terroristico che scosse la Spagna e l’Europa nel 2004. Scopriamo insieme la trama, il cast e dove vederla.

“Ci vediamo in un’altra vita”: la miniserie spagnola che racconta l’attentato del 2004

L’11 marzo del 2004 è un giorno che tutti gli spagnoli ricordano bene. Gli attentati di matrice islamica, conosciuti anche come 11-M, colpirono alcuni treni della capitale Madrid provocando 193 vittime. Oltre 2 mila furono le persone rimaste ferite in quello che è considerato uno dei più gravi attacchi alla popolazione civile all’interno dell’Unione Europa.

Su Disney+ ora arriva una serie basata proprio su quel giorno e tratta dal libro del giornalista Manuel Jabois dal titolo “Nos vemos en esta vida o en la otra“. Il romanzo racconta dell’intervista rilasciata da Gabriel Montoya Vidal (“Baby”) nel 2014 che parla del suo coinvolgimento nel grave attacco terroristico jihadista.

Firmata da Jorge e Alberto Sánchez, ‘Ci vediamo in un’altra vita‘ sarà disponibile su Disney+ dal 17 aprile 2024. Il protagonista della miniserie è un adolescente di 16 anni che è parte attiva dell’attentato dato che il suo compito è trasportare dell’esplosivo ed è il primo a essere arrestato. Il giovane poi diventerà un testimone-chiave in un processo storico e drammatico che scosse un’intera nazione. Sarà raccontato il suo coinvolgimento e il suo punto di vista nella storia in chiave quasi documentaristica.

Cast e dove vederlo

Nel cast di Ci vediamo in un’altra vita troviamo Roberto Gutiérrez, Pol López, Tamara Casellas, Quim Ávila, Mourad Ouani e Jaime Zataraín. Una serie che sicuramente farà discutere data la tematica trattata. In totale sono 6 gli episodi (Baby; Sagittario; Linea di confine; Il corriere; Il silenzio; la Maruca) della durata di circa 50 minuti. La miniserie è stata distribuiti su Disney+ prima in Spagna dal 6 marzo e poi a livello internazionale dal 17 aprile 2024.