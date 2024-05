I brani e gli album di Adriano Celentano ritornano in vinile Greenyl grazie alla campagna di Universal Music Italia. La contemporaneità dei temi trattati dalle canzoni del Molleggiato sono infatti più che mai attuali. Per questo alcuni dei suoi album di maggior successo verranno ristampati. Scopriamo insieme quali e da quando saranno in vendita.

Adriano Celentano – Le ‘robe’ che ha detto Adriano: sei album ristampati in vinile edizione limitata

Sessantasette anni di carriera. Adriano Celentano salì sul palco del Festival del Rock and Roll, organizzato nel 1957, al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Da allora la sua carriera è stata un crescendo con canzoni che per gli argomenti trattati sono più che mai argomento di discussione anche al giorno d’oggi. Dall’ecologia all’inquinamento, passando per la discriminazione e le sue lotte contro il materialismo e la società consumistica.

Ora sarà possibile riascoltare alcuni dei suoi album grazie ad un’importante campagna di Universal Music Italia, che vuole rendere omaggio ad Adriano Celentano e che prende il titolo di uno dei suoi album ‘Le robe che ha detto Adriano’. Saranno infatti pubblicati in Greenyl, un innovativo tipo di vinile ecologico e sostenibile, alcuni dei suoi album più significativi: in particolare, quelli che hanno affrontato ante litteram gli argomenti chiave del nuovo millennio. Dal 7 giugno 2024 saranno disponibili in vinile green e in versione limitata sei dei suoi album più iconici.

Il Greenyl è un supporto fonografico innovativo, nato con l’intento di ridurre l’impatto ambientale della produzione di dischi in vinile (che negli ultimi anni ha subìto un’impennata a causa dell’enorme richiesta di collezionisti e appassionati) senza però intaccare in alcun modo il tipico suono caldo e definito che li caratterizza da sempre. Un

disco ecologico e sostenibile, realizzato senza PVC e con il 99% di plastica riciclata certificata; l’80% dell’energia utilizzata per fabbricarlo, inoltre, proviene da pannelli solari. Quali sono i sei album ristampati in edizione limitata?

Il ragazzo della via Gluck (1966), capolavoro della musica italiana e opera creata per sensibilizzare sui temi ambientalisti; Azzurro (1968), atto fondativo del connubio tra Celentano e Paolo Conte; Le robe che ha detto Adriano (1969), preziosa antologia che, affronta i temi della fede nei brani “Mondo in mi 7a”, “L’uomo nasce nudo”, “Chi era lui” e quello della guerra in “Napoleone, il cowboy e lo zar”. E ancora, I mali del secolo (1972); Yuppi Du (1975), colonna sonora dell’omonimo film scritto, diretto e interpretato dal cantate; e Svalutation (1976).

Il ragazzo della via Gluck

L’album del 1966 ristampato con vinile Eco Friendly colorato e remastered 2024 dai nastri originali a cura di Pino “Pinaxa” Pischetola. Pubblicato per la prima volta in versione Greenyl, è una pietra miliare della discografia di Adriano Celentano. Il ragazzo della via Gluck uscito originariamente nel 1966 (escluso dalla finale del Festival di Sanremo, ma poi divenuto un 45 giri di enorme successo) ha aperto la strada alla tematica ambientalista non solo a livello nazionale.

Azzurro

L’album del 1968 ristampato con vinile Eco Friendly colorato e remastered 2024 dai nastri originali a cura di Pino “Pinaxa” Pischetola. Disco fondamentale per la storia della musica italiana, contiene alcune tra le canzoni più famose e amate di Adriano Celentano. La meravigliosa ‘Una Carezza in un Pugno’, ballata ormai immortale; ‘Siamo la Coppia più Bella del Mondo’, scritta da Paolo Conte e prototipo cui si ispireranno molti altri duetti negli anni a venire. E soprattutto l’immortale ‘Azzurro’, nata dalla fantasia di Paolo Conte ma portata in trionfo in tutto il mondo da Celentano.

Le robe che ha detto Adriano

L’antologia viene ristampata con vinile Eco Friendly colorato e remastered 2024 dai nastri originali a cura di Pino “Pinaxa” Pischetola. Antologia del 1969 introduce i temi principali che avrebbero poi caratterizzato tutta la poetica e la produzione di Adriano Celentano: il rapporto con la natura, la critica alla società, la fede e la spiritualità, l’ambientalismo e il pacifismo temi mai trattati prima di lui. Contiene molti dei brani più amati del suo repertorio come ad esempio: da Un Bimbo sul Leone a Il Ragazzo della Via Gluck, da Mondo in Mi7a a Chi Era Lui.

Non mancano però alcune canzoni inedite di successo come La Storia di Serafino, tratta dalla colonna sonora dell’omonimo film di Pietro Germi con protagonista lo stesso Celentano, e soprattutto Storia d’Amore, che divenne uno dei suoi più grandi successi sempre con musicalità e testo estrosi, con un mese consecutivo di permanenza al primo posto della Hit Parade. L’album Le Robe che Ha Detto Adriano esce per la prima volta in Greenyl.

Il Mali del secolo

L’album del 1972 ristampato con vinile Eco Friendly colorato e remastered 2024 dai nastri originali a cura di Pino “Pinaxa” Pischetola. È il primo lavoro in cui Adriano Celentano firma

interamente le musiche e i testi, apparendo ufficialmente come autore diversamente dai precedenti. Anticipando i tempi di decenni, l’album contiene in sé tutti gli elementi del pensiero e della poetica di Celentano: l’ambientalismo (con brani come Un Albero di Trenta Piani o L’Ultimo degli Uccelli), la lotta al materialismo e la fede (Disse …), l’amore per il rock (la cover di Little Richard), la reinvenzione del linguaggio (Il Signore del Piano di Sopra …).

Yuppi du

La colonna sonora pubblicata nel 1975, viene ristampata con vinile Eco Friendly colorato e remastered 2024 dai nastri originali a cura di Pino “Pinaxa” Pischetola. Yuppi Du arrivò nei negozi nel 1975 come colonna sonora dell’omonimo film di grande successo di pubblico e di critica scritto, diretto e interpretato da Adriano Celentano. Negli anni è diventato sempre più un cult soprattutto per la grande ricchezza e varietà del genio creativo di Adriano Celentano che stupì tutta la critica per l’originalità anche dell’omonimo film. Si tratta infatti di un album che custodisce in sé brani strumentali dei generi più disparati, dal funk al folk, e perfino alcune tracce cantate in inglese, oltre a brevi stralci di dialoghi del film da Celentano utilizzati poi come testi della colonna sonora.

Svalutation

L’album del 1976 ristampato con vinile Eco Friendly colorato e remastered 2024 dai nastri originali a cura di Pino “Pinaxa” Pischetola. In Svalutation, Adriano Celentano affronta la politica e la disuguaglianza con il suo stile ribelle, ma con un’impressionante chiarezza di visione. Una canzone figlia di un periodo in cui la società italiana, dopo il boom degli anni ‘60, veniva messa di fronte alle proprie contraddizioni. Ma Svalutation, uscito per la prima volta nel 1976 e ora riproposto in una versione Greenyl, è in realtà un album musicalmente ricchissimo di testi e spunti geniali costruito interamente sulla ritmica amata da Adriano. Ricco di perle preziose che Celentano con la sua imprevedibilità e originalità musicale realizza per chi lo ama e per chi lo amerà.