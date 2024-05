“Doppia vita” è un cortometraggio che ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti su un tema purtroppo molto attuale, quello della violenza sulle donne. La presentazione avverrà in un luogo istituzionale, la sala stampa della Camera dei Deputati. Vediamo insieme di cosa parla il corto e chi interverrà all’evento.

Violenza donne, il 5 giugno presentazione del cortometraggio “Doppia vita”

Appuntamento da non perdere per mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 16,00, presso Palazzo Montecitorio. Nella sala stampa della Camera dei deputati (Via della Missione, 8) avrà infatti luogo la presentazione del cortometraggio “Doppia Vita” che porta in video la violenza di genere. Realizzato dalla casa di produzione cinematografica “Auromovie”, fondata da Alessandra Scardellato e Mattia Pantaleoni, il corto ha l’obiettivo di rappresentare, nel modo più autentico possibile, le dinamiche che conducono a commettere atti di violenza. La sceneggiatura di Beatrice Tomagnini e la regia di Giorgio Molteni, portano lo spettatore all’interno del racconto facendogli comprendere gli aspetti più reconditi che determinano l’emersione di questo fenomeno criminoso, per alimentare un profondo processo di sensibilizzazione sulla questione. Da sottolineare come Doppia Vita è basato su fatti realmente accaduti.

Chi interverrà alla conferenza stampa

Come spiegato da Alessandra Scardellato (fondatrice di Auromovie): “Troppo spesso la violenza fisica è solo la punta dell’iceberg di numerose e diverse forme di violenza perpetrate contro le donne: stalking, violenza psicologica, economica, fisica e violenza assistita. Sensibilizzare tutti su questo fenomeno è il punto di partenza per estirparlo. Per questo il prossimo step sarà quello di arrivare ai più giovani, attraverso le strutture scolastiche”.

I saluti istituzionali saranno affidati all’on. Gianfranco Rotondi. Alla conferenza di presentazione di ‘Doppia Vita‘ interverranno Alessandra Scardellato, produttrice; Giorgio Molteni, regista; Mirko Frezza, attore e Luce Cardinale, attrice. A moderare l’incontro ci sarà Francesco Vecchi, giornalista e conduttore Mediaset di Mattino 5. Durante la conferenza, sarà proiettato il corto e sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla Tv web della Camera dei Deputati.