Grande attesa per ‘Viola come il Mare 2‘. La fiction che ha come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi andrà in onda questa sera su Canale 5. Scopriamo insieme le anticipazioni della prima puntata e le new entry del cast.

Viola come il mare 2, boom su Mediaset Infinity per le prime tre puntate

Dopo il successo della prima stagione, torna in prima serata su Canale 5 la fiction che racconta la storia di Viola (interpretata da Francesca Chillemi) che deve fare i conti con la sua malattia. Non mancano i battibecchi amorosi con Francesco (Can Yaman) e i suoi colleghi. L’appuntamento con ‘Viola come il Mare 2′ è previsto per venerdì 3 maggio 2024 alle ore 21.25.

In totale saranno 6 le puntate che andranno in onda ogni giovedì sera. Una serie che si preannuncia essere record di ascolti dato il boom di visualizzazioni delle prime tre puntate della seconda stagione pubblicate in anteprima su Mediaset Infinity. In una sola settimana, si sono registrati oltre 3 milioni di ore viste facendo di “Viola come il mare” il contenuto on demand più visualizzato di tutte le piattaforme digital.

Ma di cosa parlerà la seconda stagione e chi fa parte del cast? Ambientata in una Palermo dai mille colori, ‘Viola come il mare 2′ continua a seguire i casi della giornalista investigativa Viola Vitale e dell’ispettore di polizia, e vicino di casa, Francesco Demir. Confermata nel cast Chiara Tron, nel ruolo della videomaker Tamara e Giovanni Nasta, fedele assistente di Francesco. Ci saranno poi molte new entry, a partire dal nuovo editore di Sicilia WebNews interpretato da Ninni Bruschetta. Mentre Lorenzo Scalzo avrà il ruolo di Raffaele Noto, nuovo reporter sportivo, e l’attrice Virginia Diop quello della giornalista politica Maryam Nazari. Ci sarà poi Vita Stabili (Alice Arcuri), il nuovo PM della procura di Palermo, Matteo Ferrara (interpretato da Giovanni Scifoni).

Anticipazioni prima puntata

“Viola come il mare” è una coproduzione Rti e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle). È diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, ed è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”. In totale saranno sei le puntate divise in 12 episodi. Scopriamo insieme le anticipazioni della prima che andrà in onda il 3 Maggio.

Viola e Francesco indagano insieme per capire chi ha causato l’incidente stradale che ha coinvolto la madre dell’ispettore di polizia, Sonia. Lavorando fianco a fianco, cresce la complicità tra i due giovani protagonisti ma vengono a galla anche numerosi segreti e misteri. Tra i sospettati c’è l’ex marito di Sonia. Intanto a lavoro arriva la nuova direttrice del giornale e Viola decide di abbandonare la cronaca nera per dedicarsi ad argomenti più leggeri, poi incontra il nuovo pm Matteo Ferrara.