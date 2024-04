Dal 19 aprile arriva su Raiplay “Il Santone 2 – #lepiùbellefrasidioscio”. La serie, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, è ispirata al personaggio di Oscio, il fenomeno social creato da Federico Palmaroli. Dopo la morte del marito Santone interpretato nella prima stagione da Neri Marcorè, a Centocelle fa la sua comparsa the Only Oscio, uno pseudo santone che si spaccia per la reincarnazione del vero Santone, marito di Teresa Baroni.

Intervista esclusiva a Francesco Paolantoni

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Francesco Paolantoni a cui abbiamo chiesto se conosceva Federico Palmaroli e il fenomeno social da lui creato: “Lo seguivo già e avevo anche visto la prima stagione della serie con Neri Marcorè. Mi sono divertito molto e quando mi hanno chiesto di essere il successore del Santone ho accettato subito con entusiasmo essendo io un cialtrone nella vita professionale. Ne sono stato lusingato”.

Nella serie vengono affrontati temi difficili, anche di attualità, con la chiave dell’ironia. In un’epoca in cui però siamo schiavi del politically correct abbiamo chiesto al comico se ad oggi ci sia un limite nella satira. Lui ha risposto: “Il politically correct è qualcosa di orribile, che considero stupida. Credo che sia controproducente perché ad oggi c’è la voglia di essere politicamente scorretto. Più si offendono, più si pongono veti e peggio è. Il politically correct sta distruggendo la comicità e mi auguro che finisca presto perché siamo arrivati ai limiti del ridicolo”.

Sul suo rapporto con i social ha invece rivelato: “Nonostante la mia età mi diverto a stare sui social. Credo che diano modo di potersi esprimere, di fare cose che in tv non sarebbe concesso di fare. Allo stesso tempo però credo che sia un pozzo senza fondo di persone frustrate, che hanno bisogno di sfogarsi. Purtroppo i social danno voce a tutti e non tutti possono permettersi di dire quello che pensano”.

Francesco Paolantoni imperversa ormai ovunque in tv: da “Tale e Quale Show” a “Che tempo che fa” fino al nuovo ruolo di giudice nel programma “L’acchiappatalenti” di Milly Carlucci è il caso di dire che sta vivendo una seconda giovinezza dal punto di vista professionale. Anche lui ne è consapevole: “Sto vivendo una nuova giovinezza che non mi aspettavo ed è molto raro che questo accada. L’universo mi ha abbracciato e mi sento un privilegiato. Sono grato per quello che mi sta accadendo”.

Francesco Paolantoni ha instaurato una bellissima amicizia con Stefano De Martino. Proprio quest’ultimo è stato tirato in ballo come papabile conduttore del Festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus. Il comico ritiene che De Martino possa essere l’uomo giusto per la kermesse canora: “Stefano può fare qualsiasi cosa. Lui ha un talento incredibile, una spigliatezza, una empatia che lo porta ad essere amato dalla gente. Sta imparando a fare tutto, balla, canta, è uno showman a 360 gradi. Credo che possa essere adatto per fare il Festival di Sanremo”.

A conclusione dell’intervista, gli abbiamo chiesto se gli piacerebbe partecipare al programma di Amazon Prime Video “Lol-Chi ride è fuori”. La sua risposta ci sorprende: “Sì mi divertirebbe. Ho visto anche l’ultima edizione e ho trovato tutti molto bravi. Non so però se sarei in grado di far ridere”.